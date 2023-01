Samsung Galaxy S23 Ultra kan deze vier upgrades hebben tegenover S22 Ultra

Als je je afvraagt of het de moeite waard is om te upgraden van een Samsung Galaxy S22 Ultra naar een Samsung Galaxy S23 Ultra, dan kan dit laatste lek een handje helpen. Het vermeldt namelijk vier belangrijke upgrades voor de Ultra-telefoon van dit jaar.

Deze info komt van @UniverseIce (opens in new tab), die beweert dat de Samsung Galaxy S23 Ultra verbeterde luidsprekers zal hebben, wat vooral in de bas te horen zou zijn. Ook de microfoon zou verbeterd zijn tegenover vorig jaar. De andere twee upgrades gaan over de camera: de Samsung Galaxy S23 Ultra zou een betere autofocus hebben dan de Galaxy S22 Ultra, evenals betere beeldstabilisatie.

Dit is niet het enige Samsung Galaxy S23 lek, aangezien leaker Roland Quandt voor WinFuture (opens in new tab) enkele renders gedeeld heeft van de standaard Samsung Galaxy S23.

Image 1 of 2 (Image credit: WinFuture / @rquandt) (Image credit: WinFuture / @rquandt)

Dit materiaal lijkt op afbeeldingen die we al eerder hebben gezien en tonen het nieuwe cameraontwerp, geïnspireerd op de Galaxy S22 Ultra. De rest van het design is verder vrijwel identiek aan de Samsung Galaxy S22.

De bron voegt eraan toe dat de cameralenzen nauwelijks uit de achterkant steken, dat er een metalen frame is (waarschijnlijk met gebruik van aluminium). De achterkant is daarnaast van glas.

We zien ook informatie die we al eerder van andere bronnen hebben gehoord. Alle Samsung Galaxy S23 smartphones zouden namelijk in dezelfde vier kleuren verschijnen: Phantom Black (zwart), Botanic Green (groen), Mystic Lilac (lichtroze/paars) en Cotton Flower (gebroken wit).

Veel nieuws is er daarom niet, behalve dan dat het hier zou gaan om officiële marketingbeelden.

Vier op een rij!

Hoewel de vier upgrades voor de Samsung Galaxy S23 Ultra zeker welkom zijn, zijn ze lang niet de enige (of grootste) upgrades die we verwachten.

Veruit de twee grootste verbeteringen zouden de hoofdcamera en de chipset betreffen. De 108MP-camera van de Galaxy S22 Ultra zou plaatsmaken voor een gloednieuwe 200MP-camera die betere foto's bij weinig licht kan maken.

Voor die resolutie zal de Samsung Galaxy S23 Ultra vrijwel zeker een Snapdragon 8 Gen 2 chipset gebruiken, wat een grote upgrade zou moeten zijn ten opzichte van de Snapdragon 8 Gen 1. Verder zijn er geruchten dat Samsung zijn eigen Exynos-chipsets niet meer zal gebruiken en dat we ook in Europa de Snapdragon 8 Gen 2 zullen krijgen.

Als je prioriteiten liggen bij pure kracht of fotografie, dan kan de Samsung Galaxy S23 Ultra een investering zijn die de moeite waard is. We zullen het binnenkort zeker weten, want Samsung onthult de Galaxy S23 op 1 februari.