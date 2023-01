Nieuwe camerafuncties Samsung Galaxy S23 uitgelekt

De meeste lekken geven aan dat de camerahardware van Samsung Galaxy S23 niet veel zal verbeteren. De enige noemenswaardige upgrade zou de nieuwe 200MP-sensor op de Galaxy S23 Ultra zijn. De software en cameramodi zouden daarentegen wel grote veranderingen kunnen ondergaan.

Volgens SamMobile (opens in new tab) heeft Samsung een aantal nieuwe functies en verbeteringen voor de camera's van de Galaxy S23 gepland. Zo horen we geruchten over de mogelijkheid om hyperlapse video's van de lucht te maken met de Samsung Galaxy S23 Ultra.

Samsung voegt naar verluidt ook een Pro modus toe aan de selfiecamera van de Galaxy S23, zodat je meer controle hebt over je selfies. De drie telefoons zullen volgens dezelfde bron ook foto's in RAW op kunnen slaan in een resolutie van 50M. Voorheen was dit ook mogelijk, maar was de resolutie beperkt tot 12MP.

Het klinkt alsof de laatste twee veranderingen waarschijnlijk naar alle drie de Samsung Galaxy S23 smartphones zullen komen. Alleen de hyperlapse luchtvideo's zouden uitsluitend voor de Ultra zijn.

Tot slot heeft leaker @UniverseIce (opens in new tab) korte promovideo's gedeeld, waarin de camera's van de Samsung Galaxy S23 Ultra worden getoond.

In een van deze video's wordt een resolutie met "wow-factor" aangehaald, wat wel eens kan verwijzen naar de 200MP camera van de S23 Ultra. De andere video spreekt dan weer over "verbluffende nachtfoto's", iets dat we ook eerder hebben gehoord over de S23 Ultra.

Hoewel deze teaser waarschijnlijk verwijst naar specs van de S23 Ultra, zien we slechts drie cameralenzen. Dat aantal verwachten we weliswaar op de standaard Samsung Galaxy S23 en de S23 Plus. Op de S23 Ultra verwachten we vier camera's, aangezien dat zo was bij zowel de S20 Ultra, S21 Ultra als S22 Ultra. Anderzijds kan dit natuurlijk wijzen op verbeterde prestaties bij weinig licht voor alle drie de smartphones.

Hoe dan ook komen we hier binnenkort achter, want Samsung heeft bevestigd dat de Galaxy S23 op 1 februari wordt onthuld.

Hopelijk zijn deze geruchten accuraat, want ze tonen heel wat camera-upgrades voor de Samsung Galaxy S23. Toch hoeft dat geen reden te zijn om je oudere Samsung te vervangen.

Samsung voegt namelijk vaak nieuwe camerafuncties toe aan oudere modellen via software-updates. SamMobile geeft zelf ook aan dat de kans groot is dat de Galaxy S22 deze functies (of toch een deel ervan) zal krijgen. Het zou ons niet verbazen als de Galaxy S21 of zelfs de Galaxy S20 ze ook krijgen.

Natuurlijk krijg je niet meer megapixels met een software-update en er zullen grenzen zijn aan wat Samsung kan verbeteren bij low-light foto's zonder nieuwe hardware. Zaken als 50MP RAW foto's en een Pro modus voor de selfie camera kunnen daarentegen wel makkelijk geïmplementeerd worden op oudere smartphones.