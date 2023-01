'Samsung Galaxy S23 ziet prestatieboost over de hele lijn'

De grote onthulling van de Samsung Galaxy S23 zou nog maar een maand van ons verwijderd kunnen zijn. De lekken rond de smartphone blijven daarom binnenstromen. Het nieuwste gerucht brengt goed nieuws over de potentiële prestatieboost van de nieuwe telefoons.

Volgens tipgever Ahmed Qwaider (opens in new tab) zal de volledige Galaxy S23-serie 36% meer processorsnelheid, 48% meer grafische prestaties en 60% meer neurale verwerking (AI-taken zoals spraakherkenning en fotobewerking) hebben. Deze verbeteringen zijn te danken aan de Snapdragon 8 Gen 2-processor van Qualcomm.

Daarnaast zou Samsung voor het eerst een Snapdragon-processor gebruiken in alle markten in plaats van ook een versie te maken met zijn eigen Exynos-chips. In de voorgaande jaren kreeg de VS bijvoorbeeld altijd de Snapdragon en Europa de Exynos, hoewel de Snapdragon betere prestaties afleverde.

Een van de eersten

Hoewel we al genoeg weten over de Snapdragon 8 Gen 2, hebben we nog geen specifieke verbeteringen gehoord voor de Galaxy S23. De prestatieboost die de chipset gaat brengen naar telefoons in 2023 zal namelijk verschillen. De smartphonefabrikanten hebben dit deels zelf in de hand door de hardware en software die ze gebruiken.

Het ziet ernaar uit dat de OnePlus 11 de eerste telefoon wordt met de Snapdragon 8 Gen 2 aan boord. De grote onthulling in China vindt plaats op woensdag 4 januari en het wereldwijde lanceringsevenement gebeurt op dinsdag 7 februari.

De Samsung Galaxy S23 zal waarschijnlijk begin februari verschijnen, dus we hoeven niet veel langer te wachten tot alles officieel is. Het grote verschil is dat OnePlus de datum zelf bevestigd heeft en dat we ons voor Samsung voorlopig moeten baseren op geruchten en hun patroon van de voorbije jaren.

Titanenstrijd

We verwachten dat de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor in de loop van 2023 in heel wat Android-smartphones zal verschijnen. De Google Pixel 8 zal wellicht de enige uitzondering zijn, aangezien Google nu zijn eigen Tensor-chips gebruikt.

Je kunt gerust stellen dat smartphones al snel genoeg zijn. De iPhone 14 is immers gelanceerd met dezelfde Apple A15 Bionic als de iPhone 13 uit 2021. Besef wel dat we steeds hogere eisen stellen voor onze smartphones.

Apps en games worden steeds complexer, foto's en video's worden steeds groter en gedetailleerder, terwijl allerlei AI-processen op de achtergrond draaien om onze ervaring zo goed mogelijk te maken. Voor sommigen is hun smartphone een tweede laptop geworden.

Tot slot verbetert een nieuwe chipset niet alleen de prestaties, maar vaak ook de batterijduur. Hoe efficiënter een chip werkt, hoe langer de batterij mee kan gaan. Zo kan een nieuwe telefoon langer werken op een lading en toch dezelfde batterijcapaciteit hebben als zijn voorganger.