Heeft Qualcomm zojuist een Samsung Galaxy S23 onderdeel bevestigd?

De Samsung Galaxy S23 leaks en geruchten blijven binnenstromen en het laatste nieuws dat we hebben meegekregen, is dat de nieuwe reeks van Samsung's flagship in alle (of in ieder geval in de meeste) regio's waar deze verkocht wordt een Snapdragon-processor krijgt.

Dit nieuws komt na een winstbespreking van Snapdragon-fabrikant Qualcomm (volgens GSMArena (opens in new tab)). Hier vertelde CFO Akash Palkhiwala van Qualcomm dat Snapdragon-processors een "wereldwijd aandeel" krijgen van de Galaxy S23-markt en dat wordt een vergroting van het aandeel van 75 procent dat ze bij de Galaxy S22 hadden.

In voorgaande jaren heeft Samsung voor de Galaxy S-reeks per regio beslist of de telefoons een Qualcomm Snapdragon-processor of een Exynos-processor van Samsung zelf kregen. Hier in Europa kregen we meestal de Exynos-variant en in de VS kregen ze meestal de Snapdragon-variant. Daar lijkt met de Galaxy S23 dus misschien verandering in te komen.

Nog niet officieel onthuld

De processor die we naar verwachting dan in de Galaxy S23-toestellen gaan zien is de Snapdragon 8 Gen 2, die nog niet officieel is onthuld. Dat is de opvolger van de Snapdragon 8 Gen 1 die we in veel high-end Android-toestellen zijn tegengekomen dit jaar.

Volgens geruchten zien we de Gen 2-processor voor het eerst in december 2022 verschijnen. De Galaxy S23 verschijnt dan waarschijnlijk daarna ergens in februari.

Volgens sommige bronnen (opens in new tab) is Samsung echter nog wel van plan om een Exynos-processor te gebruiken in sommige S23-modellen. Het kan dus zijn dat het "wereldwijde aandeel" van Qualcomm nog steeds geen aandeel van 100 procent wordt. Of het daarbij dan weer om een verschil per regio gaat of om een verschil tussen de uitvoeringen van de Galaxy S23 is nog niet duidelijk.

Conclusie: een terugkerend gerucht

Dit nieuws dat de Galaxy S23-toestellen misschien in alle regio's Snapdragon-processors krijgen, is niet echt verrassend. Zoals je misschien nog weet was er een vergelijkbaar gerucht over de Galaxy S22-reeks voordat deze telefoons uitkwamen.

In juli 2022 zei een van de bekendste analisten binnen de tech-wereld al dat de Galaxy S23-toestellen gebruik gaan maken van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor in alle regio's waar ze verkocht worden. Dit gerucht komt dus niet uit het niets.

Niet lang daarna hintte Qualcomm ook al naar het feit dat hun processors misschien volgend jaar in meer Galaxy-telefoons gaan verschijnen. Daar is Qualcomm dan natuurlijk blij mee en dit maakt de situatie ook wat makkelijker voor de consument. Dan hoef je niet op te zoeken welke versie je krijgt en zit er geen verschil meer in de prestaties tussen verschillende uitvoeringen van hetzelfde model.

Dit is alleen misschien toch niet het laatste wat we gaan zien van de Exynos-processors. We hebben namelijk eerder dit jaar al gehoord dat Samsung bezig is met het ontwikkelen van een nieuwe, verbeterde processor en het kan dus zijn dat de Snapdragon-processors alleen in de tussentijd worden gebruikt tot die nieuwe processor klaar is.