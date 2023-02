Samsung onthult nieuwe Galaxy Book3 laptops

Samsung heeft zojuist op het Galaxy Unpacked 2023-evenement een aantal nieuwe laptops aangekondigd, die behoren tot de nieuwe Galaxy Book3-productlijn. Dit is de opvolger van de Galaxy Book2-serie. Het gaat specifiek om de Galaxy Book3 Ultra, de Galaxy Book3 Pro (14 inch en 16 inch) en de Galaxy Book3 Pro 360.

De Galaxy Book3 Ultra is het duurste model dat de beste prestaties levert en de Galaxy Book3 Pro 360 is een 2-in-1-laptop met S Pen-functionaliteit. De standaard Galaxy Book3 Pro heeft een dun en lichtgewicht design.

De hele reeks moet volgens Samsung zorgen voor "de meest intuïtieve verbonden ervaring tot nu toe" en het bedrijf noemt dan ook een aantal handige functies die daarvoor gebruikt kunnen worden. Met de 'Koppelen met Windows'-app (op je Android-smartphone) en Microsoft's 'Telefoonkoppeling'-app (op je pc) kan je heel gemakkelijk in het hele besturingssysteem gebruikmaken van de naadloze verbinding tussen je telefoon en je pc.

Zo kan je de 'Recente Websites'-optie gebruiken om op een heel simpele manier een websessie van je telefoon voort te zetten op je pc en met 'Instant Hotspot' maak je in één klik verbinding met een draadloze hotspot.

Dat zijn eigenlijk functies die je in combinatie met andere Android-telefoons en Windows-pc's ook kan gebruiken, maar Samsung heeft nu ook de 'Samsung Multi Control-functionaliteit' geïntroduceerd. Hiermee kan je niet alleen de pc zelf, maar ook je Galaxy Tab en Galaxy-smartphone bedienen met het toetsenbord en de trackpad van de Galaxy Book3. Dat zorgt er ook voor dat je heel gemakkelijk kan kopiëren en plakken tussen de verschillende apparaten. Een andere handige functie is 'Second Screen'. Hiermee kan je van je Galaxy Tab een extra monitor maken voor bij je Galaxy Book3.

De nieuwe functies zijn dus vooral gericht op het verbeteren van je productiviteit en de samenwerking tussen je verschillende apparaten. Het is nu bijvoorbeeld ook mogelijk om op je nieuwe S23-toestel een 'Expert Raw'-foto in hoge kwaliteit op te slaan en deze automatisch naar je Galaxy Book3 te laten versturen, zodat je deze daarop kan bewerken. Je hoeft je maar één keer aan te melden op de Book3 om te zorgen dat alle Galaxy-apps op al je Samsung-apparaten gesynchroniseerd worden met elkaar.

Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy Book3 Ultra heeft alleen een 16-inch variant en is in de kleur Graphite beschikbaar. De Galaxy Book3 Pro heeft twee varianten qua schermgrootte: 14-inch en 16-inch. Deze zijn allebei beschikbaar in Graphite en Beige. Als laatste is de 16-inch Galaxy Book3 Pro 360 alleen beschikbaar in Graphite.

Vanaf 17 februari zijn de Galaxy Book3 Pro- en Pro 360-modellen verkrijgbaar en je kan vandaag voor deze modellen al een pre-order plaatsen. De Galaxy Book3 Ultra komt iets later uit, namelijk op 22 februari. Deze kan je vanaf 14 februari pre-orderen.

De Book3 Pro heeft een startprijs van 1.899 euro, de Book3 Pro 360 kan je vanaf 2.099 euro kopen en de Book3 Ultra is beschikbaar vanaf 2.799 euro. Ze zijn allemaal te pre-orderen (de Ultra dus pas vanaf 14 februari) via de Samsung-website (opens in new tab).

Samsung Galaxy Book 3 Ultra

(Image credit: Samsung)

De Galaxy Book3 Ultra maakt gebruik van de nieuwe 13e generatie Intel Core i7-processor en de NVIDIA RTX GeForce 4050-GPU. Deze nieuwe flagship laptop van Samsung lijkt vooral te zijn gericht op productiviteit voor creatieve professionals, maar je kan dus ook wel wat gamen op de Ultra.

Het 16-inch scherm is een 'Dynamic AMOLED 2X Display'. Deze technologie zagen we ook eerder al op Samsung's premium smartphones. Hij heeft een resolutie van 2.880 x 1.800 en een verversingssnelheid van 120Hz. Verder heeft het scherm ook een VESA ClearMR- en DisplayHDR TRUE BLACK 500-certificering gekregen.

De Book3 Ultra beschikt ook over een nieuw quad-luidsprekersysteem van AKG met ondersteuning voor Dolby Atmos en dubbele microfoons met 'AI Noise Cancelling' om achtergrondgeluid te verminderen. De 'Studio Mode' zorgt er volgens Samsung ook voor dat je klaar bent voor videogesprekken met zijn "belichtingscorrectie, automatische kadering, oogcontactcorrectie en mooie achtergronden."

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Galaxy Book3 Ultra 16 inch Afmetingen: 355,4 x 250,4 x 16,5 mm Gewicht: 1,79 kg Besturingssysteem: Windows 11 Weergave: 16,0-inch Dynamic AMOLED 2X (beeldverhouding 16:10), 400nits, adaptieve 120Hz refresh rate (48 – 120Hz), 120% kleurvolume (DCI-P3), 3K (2.880x1.800) Processor: 13e generatie Intel Core i7 Grafische kaart: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU Connectiviteit: Wi-Fi 6E (Gig+), 802.11 ax 2x2, Bluetooth 5.1 Kleur: Graphite Werkgeheugen: 16GB (LPDDR5) Opslagruimte: 512GB/1TB SSD (PCIe) + uitbreidingsslot Camera/Microfoon: FHD 1080p/dubbele microfoon van studiokwaliteit Audio: AKG Quad-luidspreker (woofer max. 5W x 2, tweeter 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos Accu: 76Wh (standaard) Oplaadadapter: 100W USB-C-adapter Beveiliging: Secured-core pc, vingerafdruksensor op Power Key Aansluitingen: Thunderbolt 4 (2x), USB-A (1x), HDMI 2.0, microSD, koptelefoon/microfoon

Samsung Galaxy Book3 Pro

(Image credit: Samsung)

De Galaxy Book3 Pro heeft 2 verschillende varianten: een 14-inch model en een 16-inch model. Deze laptop maakt ook gebruik van een 13e generatie Intel Core i7-processor, maar heeft geen NVIDIA-videokaart. In plaats daarvan beschikt deze over Intel Iris Xe Graphics.

Hij maakt verder wel gebruik van hetzelfde Dynamic AMOLED 2X Display als de Ultra, met ook dezelfde resolutie en hij beschikt over dezelfde Quad-luidspreker van AKG als de Ultra.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Galaxy Book3 Pro 14 inch Galaxy Book3 Pro 16 inch Afmetingen: 312,3 x 223,8 x 11,3 mm 355,4 x 250,4 x 12,5 mm Gewicht: 1,17 kg 1,56 kg Besturingssysteem: Windows 11 Windows 11 Weergave: 14,0-inch Dynamic AMOLED 2X (beeldverhouding 16:10), 400nits, adaptieve 120Hz refresh rate (48 – 120Hz), 120% kleurvolume (DCI-P3), 3K (2.880x1.800) 16,0-inch Dynamic AMOLED 2X (beeldverhouding 16:10), 400nits, adaptieve 120Hz refresh rate (48 – 120Hz), 120% kleurvolume (DCI-P3), 3K (2.880x1.800) Processor: 13e generatie Intel Core i7 13e generatie Intel Core i7 Grafische kaart: Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics Connectiviteit: Wi-Fi 6E (Gig+), 802.11 ax 2x2, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E (Gig+), 802.11 ax 2x2, Bluetooth 5.1 Kleur: Graphite/Beige Graphite/Beige Werkgeheugen: 16GB (LPDDR5) 16GB (LPDDR5) Opslagruimte: 512GB/1TB SSD (PCIe) 512GB/1TB SSD (PCIe) Camera/Microfoon: FHD 1080p/dubbele microfoon van studiokwaliteit FHD 1080p/dubbele microfoon van studiokwaliteit Audio: AKG Quad-luidspreker (woofer max. 5W x 2, tweeter 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos AKG Quad-luidspreker (woofer max. 5W x 2, tweeter 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos Accu: 63Wh (standaard) 76Wh (standaard) Oplaadadapter: 65W (automatisch) USB-C-adapter 65W (automatisch) USB-C-adapter Beveiliging: Secured-core pc, vingerafdruksensor op Power Key Secured-core pc, vingerafdruksensor op Power Key Aansluitingen: Thunderbolt 4 (2x), USB-A (1x), HDMI 1.4, microSD, koptelefoon/microfoon Thunderbolt 4 (2x), USB-A (1x), HDMI 1.4, microSD, koptelefoon/microfoon

Samsung Galaxy Book3 Pro 360

(Image credit: Samsung)

De Galaxy Book3 Pro 360 beschikt over veel van dezelfde specificaties als de reguliere (16-inch) Book3 Pro, maar biedt daarnaast ook ondersteuning voor de bijgeleverde S Pen en kan optioneel ook verbinden met het internet via 5G.

De Book3 Pro 360 gebruikt dezelfde technologie voor het scherm en de audio als de andere modellen, maar de 360 kan (zoals de naam aangeeft) met zijn scharnier helemaal worden opengevouwen, zodat je hem als een soort tablet kan gebruiken of je kan het toetsenbordgedeelte als standaard gebruiken om gemakkelijker op het scherm te kunnen tekenen.