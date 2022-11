(opens in new tab)

Samsung Galaxy Book2 Pro: review in een notendop

Na de succesvolle Galaxy Book Pro heeft Samsung een paar nieuwe laptops uitgebracht met een focus op productiviteit: de hybride laptop-tablet Galaxy Book2 Pro 360 en de Samsung Galaxy Book2 Pro. De laatste hebben we getest, en het is zoals zijn voorganger maar dan nog beter.

De goedkoopste Galaxy Book2 Pro kost 1439 euro en dan heb je een 13,3 inch model. Welke configuratie dan ook, de Book2 Pro is erg sterk. De originele Samsung Galaxy Book Pro was een slanke en krachtige laptop gericht op de echte professionals onder ons, met een premium prijskaartje maar wel met de prestaties en designkeuzes die daarbij passen. Dit vervolg is niet anders, en het voelt eigenlijk alsof Samsung hier zo weinig mogelijk wilde veranderen en dat is geen slechte zaak.

Van het volwaardige toetsenbord en het enorme trackpad tot het superstrakke chassis, de Galaxy Book2 Pro presenteert zich net als zijn voorganger als een premium keuze voor een verfijnde werkomgeving. Maar verbeterde thermische prestaties, verbeterde luidsprekers en een snelle nieuwe CPU maken dit een nog aantrekkelijker geheel dan voorheen.

Ja, de Samsung Galaxy Book2 Pro is uitgerust met de nieuwste 12e generatie Intel laptop processor, die solide multitasking prestaties biedt met minder warmteontwikkeling dan eerdere modellen. Dit betekent dat deze laptop in staat is om koeler te blijven dan de originele Book Pro.

Ondanks de verbeterde prestaties is dit nog steeds een fenomenaal dunne en lichte Ultrabook die tot het beste van het beste behoort. De Galaxy Book2 Pro is iets meer dan een centimeter dik en weegt 1,16 kg, en ziet er ongelooflijk uit en voelt ook fenomenaal aan.

En het scherm is fantastisch. Het is misschien maar 1080p, maar dit is geen gaming laptop, en het AMOLED paneel hier biedt een prachtig levendige kleurweergave samen met een hoge helderheid en een speciale 'eye care' certificering die blauw licht vermindert om vermoeide ogen en hoofdpijn te verminderen.

De Samsung Galaxy Book2 Pro is een absolute top-laptop, die een plaats verdient op onze ranglijst van de beste 15-inch laptops. Als je nog steeds niet overtuigd bent, lees dan verder om precies te weten te komen waarom we er zo dol op zijn.

Samsung Galaxy Book2 Pro: prijs en beschikbaarheid

Start vanaf 1439 euro

Twee verschillende formaten schermen beschikbaar

Specificaties Dit is de Samsung Galaxy Book2 Pro configuratie die wij hebben getest: CPU: Intel Core i5-1240P processor (1.7 GHz, tot 4.4 GHz)

GPU: Geïntegreerde Intel Iris Xe Graphics

RAM: 8GB LPDDR5

Scherm: 15,6 inch 1080p AMOLED

Opslag: 256GB PCIe SSD

Poorten: 1x USB-A 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI, MicroSD kaartlezer, combi audio jack

Connectiviteit: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, 5G

Camera: 1080p webcam

Gewicht: 1,16 kg

Formaat: 1,17 x 35,5 x 22,6 cm

Voor de goedkoopste versie van de Samsung Galaxy Book2 Pro moet je 1439 euro neertellen en daar krijg je een 13,3 inch Super AMOLED voor, samen met 16GB RAM en een 12e generatie Intel i7-processor.



Voor de Galaxy Book2 Pro met een Super AMOLED-scherm van 15,6 inch betaal je 1483 euro. Behalve een groter scherm is de rest van de laptop precies hetzelfde.

De Samsung Galaxy Book2 Pro is te koop bij alle grote retailers in Nederland en België.

Prijs en beschikbaarheid: 4/5

Samsung Galaxy Book2 Pro: Design

Absoluut prachtig AMOLED-scherm

Toetsenbord en trackpad zijn uitstekend

Veel poorten

Het design is niet veel veranderd sinds de eerste versie van de Galaxy Book Pro, met een zekere mate van verfijnd minimalisme. Dit is geen bijzonder opvallende laptop, maar de matte behuizing in donker 'grafiet' grijs met het reflecterende Samsung logo bovenop is een verfijnd ontwerp dat we zijn gaan waarderen.

Als we de laptop openen, is het eerste wat ons opvalt het ongelooflijk levendige en kleurrijke scherm. Het 15,6 inch AMOLED paneel heeft een geweldige 1.000.000:1 contrast ratio en 120% kleurvolume, wat zorgt voor diepe, donkere zwarten en kleuren die eruit springen. De maximale helderheid is meer dan voldoende voor gebruik buitenshuis, en door de dunne rand rond het scherm is het laptop niet te groot. Boven het scherm bevindt zich ook een degelijke full HD webcam.

De Samsung Galaxy Book2 Pro heeft een volledig toetsenbord. Het is zachtjes verlicht met witte LED's waardoor de Book2 Pro ook goed te gebruiken is in donkere omgevingen. De aan/uit-knop, die ook dienst doet als vingerafdruksensor om sneller in te loggen, bevindt zich in de rechterbovenhoek van het toetsenbord.

Typen op de Galaxy Book2 Pro is een zeer aangename ervaring, omdat de toetsen verrassend veel travel hebben en goed reageren ondanks de ultradunne vormfactor van de laptop.

Onder het toetsenbord bevindt zich een groot trackpad, dat we zeer responsief en gemakkelijk te gebruiken vonden, met een goede stevige klik. We hebben te veel 15 inch laptops gezien die niet profiteren van de grotere vormfactor en vasthouden aan een relatief klein trackpad, dus dit is een welkome verandering.

Hoewel de Samsung Galaxy Book2 Pro een superdun ontwerp heeft, levert hij niet in op fysieke connectiviteit. We hebben USB-A, twee USB-C's (een daarvan is geschikt voor Thunderbolt 4 en dient tevens als oplaadpoort), een microSD-slot, koptelefoonaansluiting en zelfs HDMI-video-uitvoer. Het is een sterke selectie voor dit soort laptop, en voor deze prijs.

We vonden het moeilijk om überhaupt een kritiekpuntje te bedenken over het design van de laptop behalve het feit dat het schermscharnier een beetje wiebelig is, maar dat is vrij normaal voor een dunne laptop. Oja, en vingerafdrukken zijn best goed zichtbaar, maar dat is niet een gigantisch probleem.

Design: 5/5

Samsung Galaxy Book2 Pro: Prestaties

12e generatie Intel CPU is fantastisch

Bloatware blijft een probleem

Benchmarks Zo presteerde de Samsung Galaxy Book2 Pro in onze benchmarks: Cinebench R20 Multi-core: 3.482

GeekBench 5: 1.490 (single-core); 7.511 (multi-core)

PCMark 10 (Thuistest): 5,101

PCMark 10 (Batterijduur test): 14 uur en 16 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 16 uur en 38 minuten

Intel's 12e generatie 'Alder Lake'-processors hebben een nieuwe architectuur waardoor ze workloads makkelijker kunnen beheren en dat merk je in de prestaties.



Het gebruik voelt geweldig aan waarbij de laptop meteen opstart en geen vertraging ondervindt bij het gebruik van meerdere apps tegelijkertijd. Windows 11 voelt soepel aan en ook tientallen tabbladen in Chrome vormden geen probleem. Het is over het algemeen een genot om te gebruiken dankzij het snel reagerende toetsenbord en trackpad en het uitstekende scherm. Een voordeel van de 12e generatie Intel-processor is minder warmteontwikkeling, waardoor deze Galaxy Book tijdens onze tests nooit te warm werd.



De zwakke luidsprekers van de originele Book Pro hebben ook een update gekregen, met dubbele AKG stereospeakers die worden aangedreven door Dolby Atmos. Ze zijn nog steeds niet spannend in vergelijking met de luidsprekers die je zou vinden op een grotere of duurdere laptop, maar er is een duidelijke verbetering hier in de bas en hogere tonen.

Een klein probleempje dat we hebben met Samsung is de hoeveelheid bloatware die vooraf is geïnstalleerd op de Galaxy Book2 Pro. We hebben Samsung er de vorige keer al op aangesproken, en het is hier nog steeds een probleem; we willen geen antivirus trial. Er is ook een ton van tools ontworpen om te werken in het 'Galaxy Ecosysteem', die enigszins nuttig zijn voor eigenaars van een Samsung Galaxy telefoon of tablet, maar voor de rest alleen maar ruimte innemen.

Prestaties: 4/5

Samsung Galaxy Book2 Pro: Batterijduur

Geweldige batterijduur

14+ uur gemengd gebruik

Snel opladen via Thunderbolt 4

De oorspronkelijke Galaxy Book Pro was een krachtpatser als het ging om de batterijduur, en de Book2 Pro is ook geen doetje. De opvolger gaat maar liefst 16 en een half uur mee in onze filmtest, zeer vergelijkbaar met de prestaties van zijn voorganger.

De Samsung Galaxy Book2 Pro overtreft zijn voorganger in batterijduur als het gaat om productiviteit, met 14 uur en 16 minuten in de PCMark 10 batterijtest. Dit is een ronduit verbluffend resultaat voor zo'n dunne en lichte laptop, die veel van zijn concurrenten in dezelfde prijsklasse en daarbuiten overtreft.

Het is duidelijk dat als je de helderheid maximaliseert, de achtergrondverlichting van het toetsenbord aanzet en het Windows 11 batterijprofiel instelt op 'Prestaties', je deze cijfers niet zult halen. Toch zou de Galaxy Book2 Pro een volledige werkdag en een lange trip naar werk en terug moet kunnen volhouden zonder één keer te hoeven worden opgeladen. En dankzij Thunderbolt 4 is hij ook binnen een uur volledig opgeladen.

Batterijduur: 5/5

Koop hem als...

Je een lichtgewicht laptop wilt

Met slechts 1,16 kg is de Samsung Galaxy Book2 Pro een van de lichtste professionele laptops op de markt op dit moment.

Je een fenomenaal lange batterijduur wilt hebben

De Book2 Pro heeft op de een of andere manier een nog betere batterijduur dan zijn voorganger. Je kan nu in sommige situaties daadwerkelijk meer dan één dag lang op een oplaadbeurt.

Je een groot en helder scherm wilt hebben

Het AMOLED-scherm van de Samsung Galaxy Book2 Pro is 15,6 inch met pure, prachtige kleuren, waardoor het een geweldige aankoop is voor videogesprekken, fotobewerking, digitale kunst, of zelfs gewoon films kijken na het werk.

Koop hem niet als...

Je een budget hebt

De Samsung Galaxy Book2 Pro is niet de duurste laptop, maar ook zeker niet de goedkoopste.

Je een opvallend design wilt

We houden van het minimalistische ontwerp van de Book2 Pro en wij vinden het passen in een kantooromgeving, maar het is wel een van de eenvoudigere Ultrabooks op de markt.

Je een gaminglaptop wilt hebben

Er is zeker een optie om simpele games te spelen, maar verwacht geen indrukwekkende prestaties als je normale games gaat spelen.

