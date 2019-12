Asus VivoBook S15 (S532F)

De Asus VivoBook S15 is een van de betere recente laptops die we onder handen hebben genomen. Er wordt af en toe de spreuk 'less is more' bij het minste of geringste aangehaald, maar die trend is zeker zichtbaar in de wereld van laptops; ze worden steeds compacter en lichter.

Af en toe heb je alsnog behoefte aan een lekker groot scherm om mee vooruit te kunnen. Of dat nu voor het bekijken van een film is, het bewerken van foto's, of als je meer ruimte nodig hebt voor je werkzaamheden.

De Asus Vivobook S15 is op papier een prima apparaat voor al deze bezigheden. Het grote 15,6 inch display met sterke processor en een gestroomlijnd design zorgen ervoor dat de S15 ondanks het grote display een vrij draagbaar apparaat blijft.

(Image credit: Future)

Spec Sheet De Asus VivoBook S15 configuratie van TechRadar: CPU: 1,8GHz Intel Core i7-8565U (quad-core, 8MB cache, maximaal 4,6GHz)

Graphics: Intel UHD Graphics 620

RAM: 8GB DDR4 (2400 MHz)

Scherm: 15,6-inch, Full HD (1920x1080)

Opslag: 512GB SSD

Poorten: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.1, 1x USB-C, 1 x 3,5mm audio, 1x micro-SD, 1 x HDMI

Connectiviteit: WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0

Camera: 1920x1080 webcam met microfoon

Gewicht: 1,8kg

Afmetingen: 35,7 x 23 x 1,8cm

Prijs en beschikbaarheid

De markt is redelijk gevuld met verschillende uitvoeringen van de Asus Vivbook S15. Zo zijn er modellen te koop van 14 en 15 inch, en heb je de keuze uit een i5 of i7 processor.

De prijzen beginnen voor het 15 inch model bij ongeveer 600 euro. Daar krijg je een Intel i5-8265U voor, geklokt op 1,6GHz met 8GB RAM en 256GB SSD geheugen.

Ons model beschikt over een quad-core i7-8565U, geklokt op 1,8GHz (met 4,6GHz Turbo Boost). Verder is er een 512GB SSD inbegrepen, inclusief 32GB Optane geheugen om prestaties te verbeteren. De prijs voor dit model bevindt zich op het moment van schrijven rond de 900 euro.

De schermen zijn bij alle modellen gelijk. De i7 modellen hebben echter een Asus ScreenPad 2.0 in huis, een wat ongebruikelijk trackpad-design dat als miniatuur touchscreen dienst doet voor het gebruiken van de VivoBook en diverse applicaties.

Design

Ondanks het 15,6 inch display is de VivoBook vrij draagbaar. Dat komt onder andere door het gewicht van 1,8 kilogram. Ook de dikte van 18 millimeter maakt de Asus laptop erg slank.

Ondanks de krachtige i7 processor blijft de laptop redelijk koel en stilletjes tijdens onze testperiode, zelfs wanneer we zware benchmarks erop loslaten.

De VivoBook S15 voelt bovendien degelijk aan. Dat is onder meer te danken door de aluminium behuizing, die te koop is in het zilver, groen, en roze. Asus heeft ook aandacht voor details, met features als een schermscharnier dat lichtjes het toetsenbord optilt in een lichte hoek als je het scherm opent.

Het toetsenbord zelf voelt sterk en responsief aan, waardoor snel typen goed te doen is. De grootte van het scherm betekent dat er aan de onderkant van de laptop eveneens ruimte genoeg is voor de toetsen, evenals een numeriek toetsenbord en een setje navigatiepijlen.

Als we dan toch een klein minpuntje moeten benoemen, dan is het dat de zilveren accenten op de toetsen de letters/cijfers niet erg duidelijk tonen, zelfs niet wanneer je de toetsenbordverlichting inschakelt.

(Image credit: Future)

Er zijn twee USB 2.0 poorten aan de linkerrand van de VivoBook S15 aanwezig. De rechterzijde is verrijkt met een USB 3.1 en één USB-C poort. Naast de poorten aan de rechterzijde is er ook ruimte voor een microSD-kaartje, 3,5mm ingang en een HDMI-poort gemaakt.

De VivoBook S15 scoort bovendien bonuspunten door als een van de eerste laptops ooit uitgerust te zijn met de nieuwe Wi-Fi 6 standaard (ook bekend als 802.11ax).

Meerdere schermen

De hoofdreden om de VivoBook S15 te kopen is natuurlijk het grote display. Hoewel de resolutie niet hoger kan dan 1920 bij 1080 pixels, is het een acceptabele compromis voor een laptop in deze prijscategorie.

Het display produceert een helder, scherp beeld met een mooie, kleurrijke weergave. Ook zijn we erg onder de indruk van de kijkhoeken. Het scherm blijft vrij goed zichtbaar, zelfs in een hoek van bijna 180 graden. Daardoor leent het apparaat zich uitstekend voor het tonen van diashows in groepjes bijvoorbeeld.

De Harman Kardon stereo speakers zijn niet bepaald kwalitatief hoogwaardig. Het fletse geluid van een doorsnee laptop vind je er niet op terug, maar de VivoBook is verre van spectaculair.

(Image credit: Future)

De ScreenPad van de Asus VivoBook S15 wekt gemengde gevoelens bij ons op. Je kunt het gebruiken als een gewoon trackpad, maar je hebt tevens de optie om het te laten fungeren als klein touchscreen, waardoor je toegang krijgt tot enkele extra features. Denk aan een teken-applicatie die veegbewegingen om kan zetten in tekst, en een sneltoets-applicatie die jou commando's in laat voeren als Knippen/Kopiëren/Plakken.

Zelfs na een paar dagen gebruik vonden we de ScreenPad niet bijzonder intuïtief in gebruik. We snappen nog altijd niet de exacte meerwaarde van het touchscreen, en hadden deze optie dan ook zeker niet gemist.