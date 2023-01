Samsung Galaxy S23 Ultra’s 200MP camera wordt niet alleen een gimmick

De spanning blijft opbouwen voor de onthulling van de Samsung Galaxy S23 Ultra, zeker nu we steeds dichter bij het Samsung Unpacked 2023 -evenement van 1 februari komen. Vooral camerafans zullen geïnteresseerd zijn in de 200MP-hoofdsensor waar we inmiddels zoveel geruchten over hebben gehoord. Deze sensor maakt als het goed is zijn debuut op dit nieuwe toestel en moet voor nog betere cameraprestaties zorgen dan de sensor op de S22 Ultra .

Samsung heeft al eerder een 200MP-sensor geproduceerd, de ISOCELL HP1 , en deze wordt onder andere gebruikt op de Motorola Edge 30 Ultra en de Xiaomi 12T Pro . Momenteel is zo'n sensor echter nog niet op een Samsung-toestel te vinden.

Volgens geruchten gaat de S23 Ultra daar verandering in brengen met de introductie van de volgende generatie van deze 200MP-sensor: de ISOCELL HP2-chip (opens in new tab). Recentelijk heeft Samsung veel interessante informatie gedeeld over deze chip. In het kort komt het er op neer, dat de S23 Ultra de grootste camera-upgrade krijgt van de afgelopen vijf jaar (op een Galaxy-toestel) en op papier zou het nieuwe toestel de S22 Ultra moeten vervangen als de smartphone met de beste camera tot nu toe.

Die 200 megapixels zijn eigenlijk ook niet de meest interessante toevoeging aan de camera van de S23 Ultra. Er zit nog veel meer nieuwe technologie in deze nieuwe sensor. Die technologie zou onder ander moeten zorgen voor een betere kleurweergave, een beter dynamisch bereik en een krachtigere autofocus. Wij zullen hier de potentiële gevolgen van deze nieuwe sensor gaan bespreken dus bereid je maar alvast voor op wat je allemaal kan verwachten van deze nieuwe sensor in de S23 Ultra.

(Image credit: Samsung / WinFuture)

Megapixel-gekte

200 miljoen pixels is een mooi aantal voor Samsung om het nieuwe toestel mee te promoten, maar het zijn ook wel gewoon heel veel pixels. Bijna twee keer zoveel pixels als bij de 108MP ISOCELL HM3-sensor die op de Samsung Galaxy S22 Ultra zit. Dat is ook vergeleken met professionele camera's erg veel. De hoogste resolutie op een professionele camera is namelijk momenteel 100MP, op de Fujifilm GFX100S-middenformaatcamera en 61MP op een full-frame camera zoals de Sony A7R V . Dat zijn ook eigenlijk al erg indrukwekkende camera's met relatief grote sensors.

Misschien vraag je je af: "heb ik wel zo veel pixels nodig?" (de meeste mensen zijn namelijk niet van plan om hun foto's in een enorm groot formaat uit te printen, zoals we in deze Samsung-advertentie (opens in new tab) zien. Een betere vraag is misschien: "Hoe optimaliseert Samsung de kwaliteit van deze camera voor alledaags gebruik?" Het antwoord daarop is grofweg dat de sensor achter de schermen een hele hoop werk verricht.

(Image credit: Evan Blass)

Pixels combineren

' Pixel binning ' is een term die je misschien al vaker voorbij hebt zien komen bij andere smartphones met camera's met veel megapixels. De iPhone 14 Pro heeft een hoofdcamera van 48MP en de pixel binning wordt hier toegepast met een 4:1-verhouding. Die pixels worden gecombineerd om uiteindelijk een afbeelding van 12MP te creëren. Dat gebeurt in principe automatisch (totdat je het eventueel zelf uitzet).

De nieuwe ISOCELL HP2-sensor biedt een adaptieve vorm van pixel binning met twee verschillende opties voor de verhoudingen: 4:1 en 16:1. Dat zorgt dan dus voor 50MP- en 12,5MP-afbeeldingen aan de hand van die 200MP-sensor, al hangt dat wel af van de omstandigheden (en de cameramodus die je gebruikt). De S22 Ultra gebruikte daarentegen een verhouding van 9:1 voor de pixel binning. Met een sensor van 108MP zorgt dat dus voor 12MP-foto's.

Dit technische overzicht laat zien wat voor impact pixel binning heeft op de pixelgrootte. Zo is een 16:1-verhouding bij pixel binning handig voor nachtfotografie en kan je eventueel het beste de volledige resolutie van 200MP gebruiken in fel daglicht. (Image credit: Samsung)

Pixel binning is het proces waarbij meerdere pixels worden gecombineerd om zo eigenlijk de grootte van een pixel te vergroten. De ISOCELL HP2-sensor heeft een pixelgrootte van 0,6µm bij 200MP, maar 1,2µm bij 50MP en 2,4µm bij 12MP. Die laatste pixelgrootte is erg vergelijkbaar met die op de iPhone 14 Pro. Professionele camera's zoals de Fujifilm GFX100S en de Sony A7R V hebben een standaard pixelgrootte van 3,76µm en dat is dan zonder gebruik te maken van pixel binning.

Waarom is die pixelgrootte zo belangrijk? De pixelgrootte heeft een grote invvloed op hoeveel licht de sensor binnen kan laten en op de beeldkwaliteit. Des te groter de pixel, des te meer licht hij binnenlaat, des te beter de beeldkwaliteit uiteindelijk is (in ieder geval bij nachtfotografie). Die 200MP-hoofdcamera die de S23 Ultra dus waarschijnlijk krijgt, kan erg gedetailleerde informatie verzamelen in felverlichte situaties en dit omzetten naar lagere resoluties in donkerdere situaties om de kwaliteit van de foto's te verbeteren, ook al is de reolutie dan lager. Dat zou in theorie betekenen dat je het beste van beide werelden krijgt.

Wil je meer over dit onderwerp te weten komen? Lees dan ons artikel dat iets dieper ingaat op wat er nou zorgt voor een betere smartphone camera. Deze sensor gebruikt echter nog meer interessante technologie naast pixel binning.

(Image credit: Samsung / WinFuture)

Naast al die megapixels

Een van de hoogtepunten van de nieuwe HP2-sensor is de ‘Dual Vertical Transfer Gate’, die schijnbaar de absorptie van elektronen in elke pixel met 33 procent verbetert ten opzichte van de HP1-sensor. Volgens Samsung zorgt dit voor een betere kleurweergave. Het komt erop neer dat deze functie ervoor zorgt dat de lichtabsorptie van elke pixel, en wat er met dat licht kan worden gedaan, wordt geoptimaliseerd.

Verder is er ook een functie genaamd ‘Dual slope gain’. Deze functie zou met deze sensor voor het eerst op een Galaxy-telefoon verschijnen. Met deze functie is het mogelijk om HDR-beelden te creëren van maximaal 50MP. ‘Smart-ISO Pro’ combineert twee ISO-resultaten, een hoge of gemiddelde ISO-waarde en een lage ISO-waarde, om zoveel mogelijk details te behouden bij highlights en bij schaduwen.

(Image credit: Samsung)

Het is dus niet het geval dat de kleinere pixels slecht presteren bij weinig licht. De sensor doet namelijk zijn best om ervoor te zorgen dat de beeldkwaliteit op alle vlakken wordt verbeterd. Beelden worden gedetailleerder, geven beter kleuren weer en maken beter gebruik van tone mapping.

De S23 Ultra zou ook betere actiefoto's moeten kunnen maken. Samsung claimt dat de nieuwe camera ook een minder lange sluitervertraging heeft (de vertraging tussen het moment waarop de sluiterknop wordt ingedrukt en het moment waarop de foto echt wordt genomen), twee keer zo snel foto's kan maken (met 15fps) en ook per pixel gebruik kan maken van autofocus met fase-detectie. Die autofocus werkt met de nieuwe sensor dus voor elke pixel, in plaats van voor maar 3 procent van de pixels, zoals op de S22 Ultra. Over het algemeen kunnen we dus een camera verwachten die veel beter is in het duidelijk vastleggen van actiescènes.

De Samsung Galaxy S22 Ultra-camera in gebruik (Image credit: Future)

Betere telefotografie

We weten nog niet helemaal zeker wat voor impact de sensor zal hebben op de 'Space Zoom'-functie van de telefoon. De Galaxy S22 Ultra heeft een optische zoom van 3x en 10x, plus de Space Zoom die van 30x tot 100x gaat. Dat is dan een digitale zoom, die minder goede kwaliteit levert dan de optische zoom.

De kwaliteit van die digitale zoom neemt steeds meer af des te verder je inzoomt. Dat komt vooral door het feit dat je dan eigenlijk gewoon verder aan het inzoomen bent op het beeld dat je krijgt met de maximale optische zoom. Als je nu dus op het aankomende toestel ongeveer dubbel zoveel pixels krijgt, dan zou de Space Zoom van de komende generatie in theorie dus ook twee keer zo effectief moeten zijn.

We hebben nog niet officieel bevestigd gekregen wat voor lenzen er op de S23 Ultra zullen verschijnen. Technisch gezien weten we dus nog niet eens zeker of er inderdaad een vergelijkbare periscooplens aanwezig zal zijn, maar we weten in ieder geval wel dat een 200MP-sensor de telefotografie flink zou kunnen verbeteren.

(Image credit: Edwards Urbina)

Toekomst van de sensor

We zullen nog even moeten wachten tot we zien wat de camera van de S23 Ultra echt kan doen, maar er zijn wel al wat beelden gelekt die met de camera van de S23 zijn opgenomen. Die beelden laten zien dat de camera goede prestaties levert bij voor nachtfotografie en bij het inzoomen. Daarnaast is ook de videokwaliteit verbeterd. Er kan nu worden opgenomen in 8K tot 30p met 4:1 pixel binning (van het 50MP-beeld).

Wij vonden de Galaxy S22 Ultra al de meest veelzijdige smartphone camera hebben die we tot nu toe zijn tegengekomen, maar de S23 Ultra lijkt de lat nog hoger te gaan leggen.

Nadat we meer over deze technologie te weten zijn gekomen, door te kijken wat het kan betekenen voor de camera van de S23 Ultra, zijn we in ieder geval tot de conclusie gekomen dat het er op papier fantastische uitziet. We kunnen dan ook haast niet wachten om de camera zelf uit te proberen om te zien wat hij in de praktijk voor elkaar krijgt. Hou dus vooral de website in de gaten om te zien wat we van het toestel en specifiek van de camera vinden.