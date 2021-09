Samsung onthult 200MP camera die mogelijk naar Xiaomi 12 Ultra komt

Samsung is niet alleen een van de grootste spelers op vlak van smartphones, maar tevens eens van de grootste leveranciers van cameracomponenten voor mobiele toestellen. Het bedrijf heeft zojuist twee opmerkelijke nieuwe camerasensoren onthuld.

Een ervan is de ISOCELL HP1. Het is de eerste 200MP sensor in de industrie. Het geringe aantal pixels houdt in dat de individuele pixels (niet verrassend) niet gigantisch zijn bij 0,64 micron, maar volgens Samsung zou deze camera in staat zijn om foto's te nemen in ultrahoge definitie in goed verlichte omgevingen.

Als de belichting niet optimaal is, kan de HP1 gebruikmaken van de pixel binning-technologie om pixels te combineren voor 12,5MP foto's. Hierbij worden de pixels 2,56 micron groot. Deze technologie krijgt de naam ChameleonCell en zorgt voor helderdere en duidelijkere foto's bij weinig licht. De ISOCELL HP1 kan ook 8K-video opnemen met 30 fps.

Naast de HP1 onthult Samsung ook de ISOCELL GN5. Deze is iets minder indrukwekkend en komt met pixels van 1 micron. Het is de eerste beeldsensor met pixels van deze grootte die gebruikmaakt van Dual Pixel Pro. Deze technologie verhoogt de snelheid van de autofocus aanzienlijk.

Het is een 50MP sensor die op vlak van pixelgrootte een stapje terugzet in vergelijking met de 50MP GN2 die met pixels van 1,4 micron komt. Deze laatste sensor gebruikt grotere pixels dan welke andere smartphone-sensor dan ook (op de pixel-binning-modus van de nieuwe HP1 na). De GN5 lijkt daardoor nog altijd een goede optie.

Ook al klinkt de nieuwe 200MP camera veelbelovend, het is onwaarschijnlijk dat deze in de Samsung Galaxy S22-reeks verschijnt. Volgens geruchten komt de Galaxy S22 met een 108MP camera, net als de Galaxy S21 Ultra. De rest van de reeks zou dan met maximaal 50MP sensoren komen. Hier komt de ISOCELL GN5 voor in aanmerking.

De 200MP camera is mogelijk bedoeld voor de Xiaomi 12 Ultra. Uit eerdere geruchten vingen we op dat deze smartphone met een 200MP camera komt. Bovendien verwerkt Xiaomi graag camera's met veel megapixels in zijn smartphones. In sommige gevallen zijn die afkomstig van Samsung. Het nieuws kan dus zeker kloppen. Deze smartphone verschijnt mogelijk rond het einde van 2021.