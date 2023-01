Nieuwe Samsung Galaxy S23 Ultra cameravoorbeelden tonen wisselvallige resultaten

Als je uitkijkt naar de Samsung Galaxy S23 Ultra, dan zullen de camera's waarschijnlijk een van de redenen daarvoor zijn. Dit is dan ook dé eigenschap waarmee de Ultra zich moet onderscheiden van de rest van de Galaxy S23-serie. Door enkele nieuwe gelekte beelden krijgen we nu een goed idee van zijn camerakunstjes.

Deze zijn afkomstig van Twitter gebruiker Edwards Urbina (opens in new tab) (via Phone Arena (opens in new tab)) en het zijn niet de eerste Galaxy S23 Ultra cameravoorbeelden die deze persoon heeft gedeeld. Nu zien we weliswaar een grotere selectie beelden dan in de eerste reeks foto's.

Zo krijgen we enkele sfeervolle straatfoto's en nachtelijke foto's. Aangezien het niet helemaal duidelijk is hoeveel licht er beschikbaar is, kunnen we lastig beoordelen hoe groot de verbeteringen zijn.

📲😍 llego la noche para mi movil. $XXIII@clipset @isa_marcial @MARCIANOPHONE @TecnonautaTV @TopesdGama pic.twitter.com/MWoN3iNKy6January 25, 2023 See more

Toch zijn de foto's behoorlijk gedetailleerd en dat ondanks de compressie van Twitter die ze doorstaan hebben. Die compressie betekent ook dat je je niet té sterk moet baseren op deze beelden, omdat het origineel er wellicht beter uitziet.

Maar niet alle foto's maken evenveel indruk. Urbina deelde ook een beeld van de maan en dat is op zich prima, maar gewoon niet op hetzelfde niveau als sommige concurrenten.

MOON X30 #23S pic.twitter.com/FJWDBLQ0VSJanuary 25, 2023 See more

Dat is een lichte teleurstelling, aangezien Samsung onlangs in een teaser specifiek de maanfoto's toont. Er zijn ook foto's met 10x en 30x zoom, waarbij de 10x zoom er het beste uitziet. Dat is dan ook geen verrassing aangezien de Samsung Galaxy S23 Ultra waarschijnlijk een camera met 10x optische heeft.

De foto's met 30x zoom maken gebruik van digitale zoom en zijn bijgevolg van lagere kwaliteit. Een boom in de verte ziet er bijvoorbeeld wel goed uit, maar bij een foto van een aap zien we dat de camera moeite had met scherpstellen.

Image 1 of 2 10x vs 30x zoom (Image credit: Edwards Urbina) 10x vs 30x zoom (Image credit: Edwards Urbina)

Wisselvallige prestaties

Uiteindelijk zijn de resultaten wisselvallig, maar wel enigszins veelbelovend. Als je rekening houdt met Twitter's compressie, mogelijke gebruikersfouten en pre-release camerasoftware, maakt de Samsung Galaxy S23 Ultra alsnog kans om een van de beste cameratelefoons van het jaar te worden.

Op dit moment is de Samsung Galaxy S22 Ultra de beste en we verwachten dat de 200MP-camera van de S23 Ultra ervoor zal zorgen dat die de nieuwe koploper wordt. Meer megapixels betekent natuurlijk niet altijd betere prestaties, dus je zult moeten wachten op onze Samsung Galaxy S23 Ultra review om het zeker te weten.