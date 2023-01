Verbeterd scherm Samsung Galaxy S23 kan batterijduur verhogen

Als je hoopte dat de Samsung Galaxy S23 een beter scherm zou hebben dan de Samsung Galaxy S22, dan heb je in zekere zin pech. Alles wijst erop dat ze vrijwel identiek zullen zijn, maar een nieuwe kleine aanpassing kan een grote impact hebben.

Volgens leaker @TheGalox_ (opens in new tab) zullen de Samsung Galaxy S23, S23 Plus en Galaxy S23 Ultra schermen hebben met dezelfde grootte, resolutie en schermsoort als hun voorgangers.

De Samsung Galaxy S23 zal naar verluidt een 6,1-inch FHD+ Dynamic AMOLED scherm hebben, terwijl de S23 Plus een 6,6-inch FHD+ Dynamic AMOLED scherm heeft. De Samsung Galaxy S23 Ultra vervolledigt het trio met zijn 6,8-inch QHD+ Dynamic AMOLED scherm.

Samsung Galaxy S23 series displays • S23 Ultra: 6.8 inch 1-120hz QHD+ Dynamic Amoled Display • S23 Plus: 6.6 inch 24-120hz FHD+ Dynamic Amoled Display • S23: 6.1 inch 24-120hz FHD+ Dynamic Amoled Display There's a chance the S23 & S23+ go down to 10hz pic.twitter.com/FGU9hxKeGfJanuary 2, 2023 See more

Waar we wel veranderingen kunnen zien, is het refresh rate. We hebben het echter niet over het maximale aantal, maar net het minimum. Alle drie de telefoons zouden maximaal 120Hz halen, net als hun voorgangers. De Galaxy S23 Ultra zou opnieuw 1Hz kunnen halen.

De Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus zouden daarnaast minimale refresh rates van 24Hz hebben. Dat is de helft van de 48Hz die de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus kunnen halen. Volgens de bron is er zelfs een kans dat ze tot 10Hz gaan.

Een lager refresh rate zorgt ervoor dat een telefoon minder stroom verbruikt wanneer hij geen intensieve taken uitvoert. Wanneer je bijvoorbeeld een artikel leest (zonder te scrollen) dan kan het scherm het refresh rate laten zakken zonder dat jij er iets van merkt.

We hebben eerder gehoord dat deze twee telefoons ook iets grotere batterijen hebben dan hun voorgangers. Zien we uiteindelijk een grotere batterij én lager minimaal refresh rate, dan zal de batterijduur aanzienlijk beter zijn.

Reken niet op een hoger refresh rate

Er gaan heel wat geruchten van verschillende bronnen rond over de Galaxy S23. @AhmedQwaider888 (opens in new tab) is daar een voorbeeld van en hij spreekt @TheGalox in dit geval tegen. Volgens hem krijgen we namelijk opnieuw het minimale refresh rate van 48Hz op de Samsung Galaxy S23 en S23 Plus, hetzelfde cijfer als in 2022. Als we kijken naar de nauwkeurigheid van beide bronnen bij vorige Samsung-lanceringen, dan scoort @TheGalox weliswaar iets beter.

Hoe dan ook, veel verschillen tussen de schermen van dit jaar en vorig jaar zal er niet zijn. We hebben al meerdere keren lekken gezien die dezelfde formaten en resoluties vermelden voor de drie smartphones. Alleen de helderheid van de Galaxy S23 Ultra zou hoger kunnen zijn in een poging om de iPhone 14 Pro te overtreffen.

Binnenkort zouden we meer duidelijkheid moeten krijgen, want de Samsung Galaxy S23 wordt begin februari verwacht.