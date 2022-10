'Samsung Galaxy S23 Plus krijgt grotere batterij, maar oude ultra-wide camera'

We verwachten de Samsung Galaxy S23 pas aan het begin van volgend jaar, maar we hebben al heel wat leaks over de smartphone gezien. Het meest recente lek geeft ons meer informatie over de batterij en camera's.

Volgens GalaxyClub (opens in new tab) (via GSMArena (opens in new tab)) krijgt de Samsung Galaxy S23 Plus een 4.700mAh batterij. Dat is een kleine toename tegenover de 4.500mAh van de Samsung Galaxy S22 Plus. Wij vonden dat hij voldoende batterij had, maar "uitzonderlijk" of "fantastisch" zouden we het niet noemen. Een grotere batterij is daarom zeker welkom.

Helaas geldt die upgrade niet voor de Samsung Galaxy S23 Ultra. Die zou dezelfde 5.000mAh-batterij krijgen als de Galaxy S22 Ultra. Dat is enigszins jammer, want net zoals bij de Plus-versie zijn we van mening dat de batterij van de S22 Ultra gewoon voldoende is. Dit is nu de tweede keer dat we deze capaciteit horen voor de S23, dus het kan wel eens kloppen.

Wat betreft de camera, beweert de bron dat de basis Samsung Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus een 12MP ultra-wide zullen hebben, net als hun voorgangers. Er wordt verwacht dat dezelfde sensor zal worden gebruikt door de Galaxy S23 Ultra, maar dat is onzeker.

(Image credit: Future)

Analyse: tijd voor een betere ultra-wide

Tot nu toe verwachten we niet veel veranderingen tegenover de Galaxy S22. Aan de ene kant zien we die trend bij heel wat andere smartphones, maar aan de andere kant zou dit al het vierde jaar op rij zijn dat Samsung dezelfde ultra-wide camera gebruikt. Zowel de Galaxy S20, Galaxy S21 als Galaxy S22 hebben namelijk exact dezelfde camera.

Samsung is niet de enige die zijn ultra-wide verwaarloost. De hoofdcamera krijgt vaak de meeste aandacht en upgrades, terwijl cijfers als 100x Space Zoom ook erg indrukwekkend klinken. Groothoekcamera's hebben daarentegen nooit enorm veel aandacht gekregen en worden daarom zelden verbeterd.

Zelfs met de oude ultra-wide verwachten we tot slot dat de Samsung S23 Ultra hoog zal scoren in onze lijst met camerasmartphones.