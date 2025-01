Moet je nu nog een Samsung Galaxy S24 kopen?

Naar goede gewoonte lanceert Samsung ook dit jaar zijn nieuwe Galaxy S-smartphones aan het einde van januari. Op 22 januari vindt namelijk het volgende Galaxy Unpacked-event plaats en hoewel er niet wordt gezegd welke producten we daar zullen zien, is het zo goed als zeker dat het om de Galaxy S25-serie gaat. De kans bestaat zelfs dat we dit jaar naast de bekende Galaxy S25, Galaxy S25 Plus en Galaxy S25 Ultra ook nog een Galaxy S25 Slim zullen zien.

Dankzij talloze leaks en geruchten weten we al ongeveer hoe de telefoons eruit zullen zien en wat ze allemaal kunnen. De officiële info blijft echter achter slot en grendel bewaard tot de lancering op 22 januari. Ondertussen is de prijs van de volledige Galaxy S24-serie flink gedaald. De gewone Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra en zelfs de Galaxy S24 FE zijn allemaal voor scherpe prijzen te vinden. De vraag is of je nu je kans moet grijpen en een goede deal moet scoren op een van deze telefoons of beter een weekje wacht tot hun opvolgers uitgebracht worden. Wij zetten de voor- en nadelen tegenover elkaar.

Als we kijken naar de lanceringen van de voorbije jaren en dit combineren met de leaks en geruchten, krijgen we al een goed beeld van wat Samsung in petto heeft. De grootste verbeteringen zullen opnieuw voorbehouden zijn voor de Samsung Galaxy S25 Ultra. De basis- en Plus-versies krijgen daarentegen kleine hardware-upgrades. Zo verschilt de Samsung Galaxy S24 amper van de Galaxy S23 en die verschilde dan weer amper van de Galaxy S22.

De camera's op de Samsung Galaxy S24 en Galaxy S23 zijn zelfs identiek, terwijl de Galaxy S23 slechts kleine upgrades kreeg aan zijn hoofd- en selfiecamera's tegenover de Galaxy S22. We verwachten daarom ook dit jaar geen enorme veranderingen op dit vlak. Het design van deze twee modellen is de voorbije twee jaren eveneens amper veranderd en we verwachten dit jaar opnieuw bijna precies hetzelfde ontwerp.

De Galaxy S25 Ultra zal wellicht grotere upgrades krijgen, al verwachten we hier ook niets wereldschokkends. De Galaxy S24 Ultra had een nieuwe telefotocamera met 5x optische zoom, die de oude telefotocamera met 10x zoom verving. Er gaan geruchten dat dit jaar de ultra-wide een upgrade krijgt in de vorm van een nieuwe sensor, want de 12MP-sensor zou vervangen worden door een 50MP-sensor. De overige camera's krijgen daarentegen waarschijnlijk weinig tot geen upgrades.

Focus op software en AI

De grootste veranderingen zullen vermoedelijk softwarematig zijn. Op basis van de teasers voor het Galaxy Unpacked-event op 22 januari wordt duidelijk dat de focus opnieuw op AI zal liggen. Die AI-functies zullen hoogstwaarschijnlijk identiek zijn op elke telefoon in de Galaxy S25-serie. Of je nu kiest voor de Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra of de voorlopig nog mysterieuze Galaxy S25 Slim, de software en alle AI-functies zullen hetzelfde zijn.

Het gaat nog verder dan dat, want Samsung belooft zeven jaar software-updates voor de Galaxy S24 en het is vrijwel zeker dat de Galaxy S24-serie tenminste een deel van de nieuwe AI-functies op de Galaxy S25 zal ontvangen. Het enige dat jij moet doen, is geduldig wachten tot je Galaxy S24 de software-update kan downloaden.

In de loop van 2024 heeft Samsung enkele AI-functies die eerst exclusief voor de Galaxy S24-serie waren systematisch uitgerold naar oudere Galaxy S-toestellen. De Samsung Galaxy S23 ontving bijvoorbeeld enkele maanden later de update met Galaxy AI en had precies dezelfde AI-mogelijkheden als de Galaxy S24. We zijn ook zelf aan de slag gegaan met Galaxy AI op de Galaxy S23 en dit werkte net zo goed als op de Galaxy S24. We hopen daarom dat Samsung dit jaar voor dezelfde aanpak kiest en enkele maanden na de lancering van de Galaxy S25 alle AI-functies naar oudere toestellen brengt.

Meer kracht dan je nodig hebt

Een onderdeel dat elk jaar een upgrade krijgt, is de chipset. Vooralsnog is het niet helemaal duidelijk wat Samsung dit jaar van plan is. In 2023 had elke Galaxy S23 dezelfde Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Vorig jaar hadden de Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus de Exynos 2400, terwijl de Galaxy S24 Ultra uitgerust was met de Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Sommige bronnen zeggen dat elk model dit jaar een Snapdragon 8 Elite zal hebben, terwijl andere spreken over een Exynos 2500 voor de basis- en Plus-versie en een Snapdragon 8 Elite voor de Ultra.

Los van de hele chipsetkwestie kunnen we er zeker van zijn dat de telefoons opnieuw wat sneller zullen zijn dan hun voorgangers. De vraag is echter wie al die kracht ook echt nodig heeft. De meest veeleisende games draaiden al vlot op de Galaxy S24-serie en we verwachten niet dat de Galaxy S25-serie zo'n grote prestatiesprong zal maken dat de gemiddelde gebruiker het ook echt zal merken. Zelfs een jaar na de lancering behoort de Galaxy S24 nog steeds tot de krachtigste smartphones die je kan kopen.

Extra voordelen bij de lancering?

Voor we een definitief antwoord kunnen geven, moeten we de huidige verkoopprijzen van de Galaxy S24-serie er nog even bij nemen. We weten de officiële prijzen van de Galaxy S24-serie natuurlijk nog niet, maar we kunnen ervan uitgaan dat de telefoons sowieso niet goedkoper worden en in het beste geval dezelfde adviesprijzen behouden. In het slechtste geval hebben we te maken met prijsstijgingen voor alle of sommige modellen.

Bij de lancering had de Samsung Galaxy S24 een adviesprijs van 899 euro (128GB), de Galaxy S24 Plus een adviesprijs van 1.149 euro (256GB) en de Galaxy S24 Ultra begon bij 1.449 euro (256GB). Momenteel kan je de Galaxy S24 al kopen vanaf 599 euro, de Galaxy S24 Plus vanaf 829 euro en de Galaxy S24 Ultra vanaf 929 euro. Voor het bedrag dat je bij de lancering moest uitgeven aan een gewone Galaxy S24 kan je nu dus de Galaxy S24 Ultra in huis halen. Je krijgt hier alsnog toonaangevende camera's, krachtige prestaties en geniet nog van zes van de zeven jaar aan beloofde software-updates. Ook de basis- en de Plus-versie zijn erg scherp geprijsd, aangezien ze in 2025 nog steeds erg krachtige toestellen zijn.

Wat we ten slotte nog niet weten, zijn de pre-order deals die Samsung in petto heeft. Gewoonlijk zijn er allerlei voordelen tijdens de pre-order periode in de eigen webshop van Samsung en als je geabonneerd bent op de Samsung-nieuwsbrief komt er soms zelfs extra korting bovenop. Denk aan extra inruilwaarde op je oude toestel, een gratis accessoire (Galaxy Watch, Galaxy Buds...) en meer. De inruilwaarde bij Samsung is vooral interessant als je een andere Samsung-telefoon inruilt. Ben je bijvoorbeeld van plan om je Galaxy S21 in te ruilen voor een Galaxy S25, dan bestaat de kans dat je door de combinatie van alle voordelen zelfs iets minder uitgeeft dan wanneer je nu een Galaxy S24 zou kopen.

Heb je geen interesse in een extra accessoire en/of wil je je oude telefoon niet inruilen? Dan is het interessanter om een toestel uit de Galaxy S24-serie te kopen. Is dat wel het geval, dan loont het om even te wachten op de pre-order deals bij de Galaxy S25-serie. Als die tegenvallen, kan je op dat moment alsnog kiezen voor de Galaxy S24, aangezien die prijzen wellicht niet plots de hoogte in zullen gaan.