Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: alle verschillen op een rij

Belangrijke opmerking voor we beginnen: net zoals elke Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S23 Plus vs Samsung Galaxy S23 Ultra vergelijking op dit moment is nog gebaseerd op lekken en geruchten. Samsung onthult de smartphones namelijk pas op 1 februari en tot die tijd moeten we het doen zonder officiële info.

Geruchten of niet, sommige specificaties van dit trio Android-smartphones weten we zo goed als zeker. Aangezien de lancering nog maar twee weken van ons verwijderd is, zien we elke dag talloze leaks en geruchten over de Samsung Galaxy S23. We hebben daarom een goed beeld van het design, de interne specificaties, prijzen en meer.

Hoe verhouden de drie leden van de Samsung Galaxy S23-reeks zich tegenover elkaar? En welke van de drie geeft je het meeste waar voor zijn geld?

Samsung Galaxy S23 vs Galaxy S23 Plus vs Galaxy S23 Ultra: vermoedelijke specs

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Ultra Mogelijke prijs Vanaf 849 euro Vanaf 1.049 euro Vanaf 1.249 euro Scherm 6,1 inch AMOLED (2.340 x 1.080) 6,6 inch AMOLED (2.340 x 1.080) 6,8 inch AMOLED (3.088 × 1.440) CPU Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8GB 8GB 8GB, 12GB Opslag 128GB, 256GB 128GB, 256GB 256GB, 512GB, 1TB Camera's achteraan 50MP-hoofdcamera + 12MP-groothoek + 10MP telefoto (3x zoom) 50MP-hoofdcamera + 12MP-groothoek + 10MP telefoto (3x zoom) 200MP-hoofdcamera, 12MP-groothoek, 10MP-telefoto (3x zoom), 10MP-telefoto (10x zoom) Camera vooraan 12MP 12MP 12MP Batterij 3.900 mAh 4.700 mAh 5.000 mAh Opladen 25W wired 45W wired 45W wired Grootte 146,3 x 70,9 x 7,6mm 157,8 x 76,2 x 7,6mm 163,4 x 78,1 x 8,9mm

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: prijs en verkoopdatum

De grootste hint die we tot nu toe hebben gekregen over de prijzen van de Samsung Galaxy S23 komt van NotebookCheck. Daar werden de prijzen (in dollar weliswaar) voor elk van de drie modellen en hun verschillende varianten vermeld.

De informatie komt van Twitter leaker @RGCloudS (opens in new tab) en sluit aan bij de prijzen van vorig jaar. De basisversie van de Galaxy S23 zou 799 dollar kosten en de Galaxy S23 Ultra met 1TB opslag zou 1.499 dollar kosten. Hoewel we geen prijzen in euro hebben gezien, zijn de prijzen in dollar wel deels hetzelfde als vorig jaar. Alleen de prijzen van Galaxy S23 Ultra zijn met 50 dollar gestegen. Op basis van de prijzen van de Galaxy S22 hebben we een schatting gemaakt van de bedragen in euro.

Samsung Galaxy S23 prijzen

Galaxy S23 8GB / 128GB: 799 dollar (849 euro)

Galaxy S23 8GB / 256GB: 849 dollar (899 euro)

Samsung Galaxy S23 Plus prijzen

Galaxy S23 Plus 8GB / 128GB: 999 dollar (1.049 euro)

Galaxy S23 Plus 8GB / 256GB: 1.049 dollar (1.099 euro)

Samsung Galaxy S23 Ultra prijzen

Galaxy S23 Ultra: 8GB / 256GB: 1.249 dollar (1.299 euro)

Galaxy S23 Ultra: 12GB / 512GB: 1.349 dollar (1.399 euro)

Galaxy S23 Ultra 12GB / 1TB: 1.499 dollar (1.549 euro)

Natuurlijk zijn dit slechts geruchten, want we hebben van meerdere bronnen gehoord dat de Galaxy S23 een prijsstijging zou zien over de gehele lijn. De enige concrete prijzen die we al hebben gezien, blijven dan weer gelijk met die van vorig jaar.

Wat de releasedatum betreft, weten we nu dat Samsung Unpacked 2023 plaatsvindt op 1 februari. We verwachten de drie telefoons dan ook daar te zien. Op basis van de voorgaande jaren, vermoeden we dat de Samsung Galaxy S23 vanaf 17 februari te koop zal zijn.

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: design

Image 1 of 2 Galaxy S23 gelekte renders (Image credit: Samsung / SnoopyTech) Galaxy S23 Ultra gelekte renders (Image credit: Samsung / SnoopyTech)

De ontwerpen van alle drie de modellen zijn de afgelopen weken veelvuldig gelekt. Er wordt nog maar weinig aan de verbeelding overgelaten op dit punt. Ook hier zal er waarschijnlijk niet veel verschil zijn met de modellen van vorig jaar.

Het meest recente Galaxy S23 lek is afkomstig van Evan Blass (ook wel bekend als EVLeaks) en toont een gelijkaardig design voor alle drie de telefoons. Gewoonlijk verschilt het design van de Ultra-versie tegenover de basis en Plus-versie, maar dat zou dit jaar anders zijn.

De Galaxy S23 en S23 Plus zouden namelijk geen camerablok meer krijgen met drie camera's, maar gewoon drie losse camera's die uit de achterkant steken. Het design valt bij ons in de smaak, dus als je het aan ons vraagt, maakt Samsung hier een goede keuze.

Het belangrijkste verschil tussen het design van de telefoons is dat de S23 Ultra gebogen glas rond de voorkant lijkt te hebben in plaats van het volledig vlakke display op de S23 en S23 Plus.

Hoe zit het ten slotte met de kleurenopties van de Galaxy S23? Meerdere bronnen hebben Cotton Flower (wit/beige), Misty Lilac (roze/paars), Botanic Green en Phantom Black aangehaald, met bijbehorende renders.

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: display

(Image credit: @OnLeaks / Digit.in)

Zoals je zou verwachten, komt de Samsung Galaxy S23 in drie formaten. De standaard Galaxy S23 krijgt naar verluidt een display van 6,1 inch met een resolutie van 2.340 x 1.080, terwijl de S23 Plus 6,6 inch groot zou zijn met dezelfde resolutie. De S23 Ultra vervolledigt het trio met een 6,8-inch scherm met 3.088 x 1.440 pixels, hetzelfde als vorig jaar.

Alle schermen zouden opnieuw AMOLED-schermen zijn, met een refresh rate van 120Hz. De Ultra zal zoals vorig jaar kunnen zakken naar 1Hz en is daarom energiezuiniger dan de andere twee. Er zijn echter geruchten dat de S23 en S23 Plus dit jaar refresh rate krijgen dat naar 24Hz kan zakken in plaats van 48Hz zoals vorig jaar. De S23 Ultra zou daarnaast een helderder display hebben met een maximale helderheid van 2.150 nits.

Tot slot hopen we dat het nieuwe Gorilla Glass Victus 2 aanwezig zal zijn op alle drie de telefoons. Samsung heeft in het verleden echter de keuze gemaakt om het stevigste glas alleen op de Ultra te gebruiken.

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: camera's

(Image credit: WinFuture / @rquandt)

Camera's zijn altijd een van de belangrijkste verschillen geweest tussen de Samsung Galaxy S-smartphones. Het ziet ernaar uit dat die trend zich dit jaar voortzet. Het verschil zou zelfs nog groter kunnen zijn.

Net als bij de S22 krijgt de Ultra vrijwel zeker een extra telelens aan de achterkant, waardoor hij een 10MP-camera met 3x zoom en een 10MP-camera met 10x zoom heeft. De S23 en S23 Plus zullen naar verwachting hun ene 10MP-camera met 3x zoom behouden.

De resolutie van groothoekcamera zou daarnaast 12MP blijven, maar de Galaxy S23 Ultra zou een aangepaste camera krijgen voor betere low-light foto's. De standaard Galaxy S23 en de S23 Plus zouden hun 50MP-camera eveneens behouden. De Galaxy S23 Ultra kan daarentegen de eerste Samsung-telefoon worden met een 200MP-hoofdcamera.

We krijgen voorlopig geen eenduidig beeld van de selfiecamera. Er gaan namelijk geruchten dat de drie telefoons een 12MP-selfiecamera krijgen. Voor de Ultra betekent dat een downgrade van 40MP naar 12MP, maar voor de andere twee is het een kleine upgrade tegenover de 10MP-camera. Dit vinden wij niet heel geloofwaardig, aangezien de duurste smartphone dan dezelfde selfiecamera zou hebben als de goedkopere versies.

Hardware vertelt natuurlijk nit het hele verhaal. De Ultra zal naar verwachting een paar andere upgrades hebben ten opzichte van de S23 en S23 Plus, waaronder de mogelijkheid om hyperlapse video's van de lucht te maken. Ook de stabilisatie (vooral bij video's) zou hier beter zijn. Tot slot zouden alle drie de toestellen de mogelijkheid hebben om RAW-foto's in 50MP op te slaan. Momenteel gaat dat slechts in 12MP.

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: prestaties

(Image credit: Qualcomm)

Omdat we verwachten dat de drie smartphones allemaal Qualcomm's nieuwste Snapdragon 8 Gen 2 chipset krijgen, zou er geen enorm prestatieverschil mogen zijn tussen de S23, S23 Plus en S23 Ultra. De Exynos-chipsets zouden daarnaast met pensioen gestuurd worden, waardoor we hier (eindelijk) ook de Snapdragon-versie krijgen. De Exynos presteerde namelijk telkens slechter dan de Snapdragon, wat een negatieve impact had op zowel prestaties als batterijduur.

Op basis van gelekte benchmarkscores van de Galaxy S23 blijkt dat de nieuwe telefoons bijna zo goed presteren als de A16 Bionic van Apple. Een andere bron voegt hier specifieke cijfers aan toe. Er wordt een toename in processorsnelheid van 36 procent verwacht, een toename in grafische prestaties van 48 procent en een toename in neurale verwerking van 60 procent in vergelijking met de Galaxy S22.

De enige verschillen vinden we terug bij het werkgeheugen en de interne opslag. De Galaxy S23 en S23 krijgen naar verluidt 8GB RAM, terwijl de Ultra in versies met 8GB en 12GB kan komen. De standaard en Plus-versies combineren dit met 128GB of 256GB opslag, terwijl de Ultra met 256GB, 512GB en 1TB opslag verkrijgbaar zal zijn. Een recent gerucht spreekt dan weer over een Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus met 256GB opslag als enige optie.

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: batterij

Geen grote verrassingen hier: het gerucht gaat dat de S23 een batterij van 3.900mAh heeft, de Plus een batterij van 4.700mAh en de Ultra eentje van 5.000mAh. Voor de Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus betekent dat een kleine boost tegenover vorig jaar, terwijl de Galaxy S23 Ultra dezelfde capaciteit behoudt.

Dat is is een aangename verrassing, aangezien we vorig jaar al onder de indruk waren van de S22 en S22 Plus, dus die extra capaciteit zal het alleen maar beter maken. De Galaxy S22 Ultra haalde een voldoende qua batterij, dus naar onze mening was een grotere batterij hier meer nodig dan bij de andere twee.

De oplaadsnelheid zou ongewijzigd blijven. De Galaxy S23 moet het dan doen met 25W-snelladen, terwijl de andere twee 45W-snelladen krijgen. Het draadloos opladen blijft wellicht gelijk voor elke smartphone met een maximale snelheid van 15W.

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: functies

(Image credit: Future)

Het grootste verschil tussen de Galaxy S23 Ultra en de S23 / S23 Plus zal de S Pen zijn, die niet aanwezig is in de goedkopere twee. We hebben geen geruchten nodig om dat te bevestigen, want de S Pen is een integraal onderdeel van de identiteit van de Ultra.

Dat terzijde zouden er niet al te veel andere verschillen moeten zijn tussen deze drie telefoons. Ze draaien allemaal Android 13 en Samsung's One UI 5, terwijl een mogelijke samenwerking met Iridium Communications suggereert dat de Galaxy S23 met satellieten verbinding kan maken sms'en en low-res afbeeldingen te versturen. Als die functie er echt komt, dan zal die wellicht voor de drie telefoons zijn.

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: vooruitzicht

(Image credit: Evan Blass)

Hoewel de Samsung Galaxy S23 over het algemeen net zo sterk lijkt te zijn als de S22 van vorig jaar, is het opnieuw de Ultra die het meest interessant lijkt. Het wordt hoogstwaarschijnlijk een geduchte tegenstander voor de iPhone 14 Pro Max.

Op basis van de geruchten lijken de verschillen tussen de standaard S23 en de S23 niet groot te zijn. Wie de Galaxy S23 Plus koopt, krijgt een groter scherm en een iets grotere batterij met hogere laadsnelheid, maar dezelfde processor, hoeveelheid RAM en opslag, camera's en hetzelfde ontwerp.

De S23 Ultra zit duidelijk op zijn eigen niveau. Dankzij de 200MP-hoofdcamera heeft hij een nog grotere voorsprong op de andere twee met hun 50MP-camera. Verder is het scherm groter en scherper, terwijl je kan genieten van alle extra functies van de S Pen.

Tijdens Galaxy Unpacked op 1 februari zullen we tot slot alles officieel horen van Samsung.