Galaxy S23 Ultra camera beter dan Pixel 7 Pro?

Er is een nieuwe leak voor de Samsung Galaxy S23 naar voren gekomen en het gaat dit keer om de camerakwaliteit. Er gaat een foto rond die volgens bronnen met de S23 Ultra is genomen. Deze foto werd naast twee vergelijkbare foto's gezet die zijn genomen op de Samsung Galaxy S22 Ultra en de Google Pixel 7 Pro.

Deze leak komt van de bekende leaker Ice Universe (opens in new tab) (via Notebookcheck (opens in new tab)). Hij postte drie ingezoomde foto's van een pompoen en vroeg welke het beste was. Het was toen nog niet bekend met welke telefoons de foto's gemaakt waren.

De Galaxy S23 Ultra werd door de meeste mensen als winnaar gekozen en won de strijd dus van de S22 Ultra en de Pixel 7 Pro. Je kunt ook zelf kijken naar de foto's en beslissen welke foto het beste is. De foto die volgens Ice Universe met de Galaxy S23 Ultra is genomen ziet er wel het meest gedetailleerd en levendig uit.

Camera specs

Ice Universe heeft eerder ook al een andere foto gepost die volgens hem ook met de Galaxy S23 Ultra is genomen, dus het lijkt erop dat hij misschien een vroeg model in handen heeft gekregen. De telefoon wordt namelijk pas in februari 2023 verwacht.

Samsung heeft dus nog tijd zat om te werken aan hun algoritmes op de S23-toestellen of de foto's te verbeteren. De optimalisatie van de camera gaat vaak ook nog wel door na de lancering, maar het is beter als Samsung de S23 met een sterke camerakwaliteit kan releasen.

We verwachten dat de Galaxy S23 Ultra weer drie lenzen achterop krijgt en dat die lenzen ook vrij vergelijkbaar zullen zijn met de lenzen op de S22 Ultra. Toch hebben we wel geruchten gehoord over een flinke upgrade op het gebied van de low light-prestaties van de camera.

Conclusie: camera's worden steeds beter

De beste toestellen van 2022, zoals de iPhone 14 Pro en de Google Pixel 7 Pro, kunnen fantastische foto's maken. Toen we voor het eerst camera's achter op onze smartphones kregen hadden we niet kunnen bedenken dat de kwaliteit van de foto's zo hoog zou worden.

Toch blijven de camera's elke keer weer beter worden en dat komt vooral door verbeteringen op twee vlakken: bij de hardware (dus de sensoren en lenzen) en bij de software (hoe de telefoon de informatie van de camera's verwerkt).

Google wordt voornamelijk gezien als het bedrijf dat fantastische foto's kan produceren met camerasensors die niet eens het meest premium zijn. Ze behalen die fantastische resultaten vooral door middel van de algoritmes die ze toepassen voor het verbeteren van de foto's. Het is dus mooi om te zien dat sommige andere telefoonfabrikanten zoals Samsung nu misschien ook hun software gaan verbeteren naast de hardware.

We kunnen verder nog niet echt een oordeel vellen over de Galaxy S23 Ultra totdat we hem echt zelf in handen hebben, want de specificaties vertellen niet het hele verhaal. Zelfs als de hoofdcamera weer boven de 100MP komt, hangt er ook een groot deel af van de software.