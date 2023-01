Samsung moet stoppen met Plus-telefoons na Galaxy S23

We zijn nog maar enkele dagen verwijderd van de lancering van de Samsung Galaxy S23-serie, maar we hebben één grote zorg in de aanloop naar het grote Unpacked-evenement en dat gaat over de Plus.

De Galaxy S Plus-telefoons met het Plus-merk zijn altijd een beetje vaag geweest. De Plus is in theorie een optie voor mensen die een toestel willen met het formaat van een Galaxy S22 Ultra, maar zonder het premium prijskaartje. Maar toch krijg ik het gevoel dat het een compromis is, van welke kant je het ook bekijkt.

Sinds Samsung zijn standaard, Plus en Ultra aanpak heeft vastgesteld, te beginnen met de Galaxy S20-serie (of misschien officieus verder terug, als je telefoons als de Galaxy S10 5G meetelt), is de Plus eerder een afwijking van de norm dan een gelukkige middenweg. En met de Galaxy S23 verwachten we daar weinig verandering in.

Valt buiten de boot

Als je de Plus ziet als een grotere Galaxy S, dan verliest hij een van de grootste voordelen van het standaardmodel: de indrukwekkende verhouding tussen vermogen en formaat. Dat is een zeldzaamheid in de moderne Android telefoonmarkt; er is een reden waarom we de basis Galaxy S22 bestempelen als "Het beste kleine Android vlaggenschip" in onze lijst van de beste Samsung telefoons.

Als je hem beschouwt als een goedkoper alternatief voor de Ultra, is het enige wat hij te bieden heeft een vergelijkbaar schermformaat en een lagere prijs (niet dat hij goedkoop is). Daar staat tegenover dat hij op meerdere fronten moet inleveren: resolutie, batterij, cameramogelijkheden, opslag, geheugen en meer.

Een Plus of een minus?

In mei 2020 berichtte de Zuid-Koreaanse nieuwssite The Elec (opens in new tab) over de verkoopcijfers van de Galaxy S20-serie in het eerste kwartaal, waarbij de resultaten van marktonderzoeksbureau Omdia werden aangehaald om aan te tonen dat de S20 Plus de grootste topper in de serie was. De Plus zou goed zijn voor 3,5 miljoen van de in totaal 8,2 miljoen verkochte toestellen sinds de serie drie maanden eerder in de verkoop ging.

Een jaar later was de S21 Plus naar verluidt goed voor het kleinste deel van de verkochte toestellen in de belangrijkste markten, waaronder de VS; daar was hij goed voor slechts 24%, gebaseerd op gegevens van Counterpoint Research (opens in new tab). Dat was blijkbaar in overeenstemming met Samsung's eigen voorspellingen, waarbij het bedrijf in plaats daarvan verwachtte dat de standaard S21 het grootste deel van de verkoop van de serie zou uitmaken.

Galaxy S22 series sales (first three months on sale)8.17 million units- S22 Ultra: 4.48 million units- S22 Plus: 1.42 million units - S22: 2.27 million units The S21 series reached 10 million units in 5 months, S22 series will likely reach that in 4 months. pic.twitter.com/2271DkG11qMay 27, 2022 See more

Dit verhaal is ook voortgezet met de huidige Galaxy S22-serie; de Galaxy S22 Plus maakte met slechts 17% een nog kleiner deel uit van de in totaal 8,17 miljoen verkochte exemplaren van de lijn in het eerste kwartaal na de release.

Geloof niet alles wat je leest

Met deze dalende cijfers in gedachten kwam het nauwelijks als een verrassing toen The Elec (opens in new tab) op 11 januari meldde dat Samsung van plan was de Galaxy S24 Plus te schrappen.

Gelekte proefmodellen van de Galaxy S23-serie, waaronder de S23 Plus (Image credit: SlashLeaks / LeakSpinner)

Iedereen die dit specifieke verhaal heeft gevolgd, weet echter dat de ondergang van de Galaxy S24 Plus sterk overdreven was. Meerdere bronnen en media hebben vervolgens het oorspronkelijke bericht van The Elec kunnen ontkrachten door te benadrukken dat de genoemde codenamen (DM1 en DM3, waarbij 'DM' staat voor 'Project Diamond' (opens in new tab)) betrekking hebben op de Galaxy S23-serie en niet op de S24-serie. En in dit stadium zijn we er vrijwel zeker van dat de S23-serie inderdaad nog een Plus-model krijgt.

Toch is het duidelijk dat grote telefoons weliswaar nog steeds in de mode zijn, maar dat klanten kritischer zijn geworden. Dat betekent dat het succes van dergelijke toestellen niet langer alleen afhangt van hun formaat. Kijk maar naar de teleurstellende reacties op de iPhone 14 Plus.

Nee, dezelfde ervaring met alleen een groter scherm en een grotere batterij is niet meer genoeg, en tenzij dat verandert, is er bijna geen plaats voor een Plus-model in de Galaxy S-serie van 2024.