Samsung Galaxy Watch 6 Classic brengt meest geliefde functie eindelijk terug

Naar goede gewoonte lanceert Samsung zijn nieuwe Galaxy Watches in de zomermaanden. Dit jaar zien we twee nieuwe opties, de Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic. Deze laatste brengt een populaire functie terug, met name de draaibare ring waarmee je snel door de interface kan navigeren. De belangrijkste updates van de horloges bevinden zich bij het display en toch kan het misschien slimmer zijn om een oudere Galaxy Watch in huis te halen.

Samsung Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic: specificaties

Beide horloges behouden dezelfde afmetingen als de Galaxy Watch 5, maar hebben wel 20 procent grotere schermen. De kleinste versie gaat nu van 1,19 inch naar 1,31 inch en ziet er hierdoor enorm premium uit. Verder krijgen we binnenin de nieuwe Exynos W930 processor en een iets grotere batterij, waardoor de horloges een gemiddelde batterijduur van 40 uur hebben. Deze gebruikstijd is daarnaast hetzelfde voor beide formaten van de twee horloges (40mm en 44mm bij de Watch 6, 43mm en 47mm bij de Watch 6 Classic). Bijgevolg is de Galaxy Watch 5 Pro van vorig jaar nog steeds de batterijkoning in het smartwatch-aanbod van Samsung.

Afgezien van deze updates, is er weinig nieuws onder de zon. De sensoren zijn hetzelfde en de mogelijkheden van de Galaxy Watch 6-serie liggen daarom in lijn met die van de Galaxy Watch 5. Een laatste handigheid is het nieuwe One Click-systeem voor de horlogebandjes. Door op een kleine knop onderaan de band te duwen, kan je hem nu makkelijk los klikken. Gebruikers die graag snel van horlogebandje wisselen, kunnen dit zeker appreciëren en tijdens onze hands-on met de horloges bleek het ook echt zo makkelijk te zijn als Samsung beweert. Tot slot is er nog een nieuw nylonbandje, gericht op gebruikers die willen slapen met hun horloge, maar zo weinig mogelijk last willen hebben van het bandje.

De Watch 6 Classic (Image credit: Future)

Nieuwe software en fitnessfuncties voor alle Galaxy Watches

Er zijn eveneens nieuwe software en fitnessfuncties. Ten eerste moeten we aangeven dat al deze features ook naar oudere Galaxy Watches (vanaf de Galaxy Watch 4) zullen komen en dat er dit jaar geen functies zijn die je alleen op de Watch 6-serie kan gebruiken. Er zijn daarom weinig redenen om te upgraden vanaf een Watch 5 (of zelfs Watch 4).

Een eerste nieuwe functie zijn gepersonaliseerde hartslagzones. Momenteel maken Galaxy Watches gebruik van vijf algemene hartslagzones, hoewel die in feite voor iedereen anders zijn. In de plaats daarvan is er nu een testtraining van ongeveer 15 minuten waarin de Galaxy Watch je hartslag analyseert. Op basis van die data creëert het vijf gepersonaliseerde hartslagzones. Die kan je daarna toepassen in verschillende trainingen.

De gewone Galaxy Watch 6 (Image credit: Future)

Vervolgens is de slaapcoaching verfijnd en zal de data overzichtelijker getoond worden op het horloge en in de app. De eigenlijke tracking blijft wel hetzelfde en ook de slaapprofielen van vorig jaar zijn weer van de partij. De Galaxy Watches kunnen momenteel al een ECG-maken om hartritmestoornissen te detecteren en hier komt nu (of toch binnenkort) een hartslagalarm bij. Dit alarm gaat af wanneer je hartslag in rust te hoog, laag of onregelmatig is. Die functie is echter nog niet beschikbaar in de Nederland en België, aangezien deze moet voldoen aan lokale wetgevingen. Samsung gaf wel aan dat ze hiermee bezig zijn en dat de functie sowieso lokaal beschikbaar zal worden in de toekomst.

Samsung Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic: prijs en beschikbaarheid

Ten slotte zijn de Samsung Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic vanaf vandaag, 26 juli, beschikbaar als pre-order op de website van Samsung en bij verschillende retailers. Vanaf 7 augustus begint de officiële verkoop. Daarnaast blijven de Galaxy Watch 5 Pro en Galaxy Watch 4 in het aanbod. De Galaxy Watch 5 verdwijnt daarentegen uit het aanbod en wordt niet langer geproduceerd.

De Galaxy Watch 6 begint bij 319 euro (40mm, bluetooth) of 369 euro (40mm, LTE) en voor de Galaxy Watch 6 Classic beginnen de prijzen vanaf 419 euro (43mm, bluetooth) of 469 euro (43mm, LTE).