Meer details uitgelekt over de AI-upgrades voor iOS 18

Het is duidelijk dat kunstmatige intelligentie een belangrijke rol gaat spelen in iOS 18 en alle andere software-updates waarover Apple ons op 10 juni gaat informeren, en nieuwe leaks onthullen meer over wat er later dit jaar op het gebied van AI gaat gebeuren.

Deze lekken zijn afkomstig van “mensen die bekend zijn met de software” die AppleInsider hebben gesproken, en richten zich op de generatieve AI-mogelijkheden van het Ajax Large Language Model (LLM) waar we sinds vorig jaar over horen.

AI-ondersteunde tekstsamenvattingen, van websites tot berichten, zouden een van de belangrijkste nieuwe functies zijn. We hadden al eerder gehoord dat dit naar Safari zou komen, maar volgens AppleInsider zal deze functionaliteit ook beschikbaar zijn via Siri.

Het idee is dat je de belangrijkste punten uit een document, webpagina of conversatie kunt halen zonder dat je het helemaal hoeft door te lezen, en vermoedelijk gaat Apple bepaalde garanties bieden over nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

Snel en privé

Verwacht in juni meer te horen over iOS 18 (Image credit: Apple / Future)

Ajax zal in staat zijn om antwoorden op sommige vragen volledig op Apple apparaten te genereren, zonder iets naar de cloud te sturen, als we tenminste de lekken kunnen geloven, en dat sluit aan bij eerdere geruchten dat alles lokaal zou worden uitgevoerd.

Dat is goed voor de privacy en voor de snelheid: volgens AppleInsider kunnen antwoorden binnen milliseconden worden gegenereerd. Nauwe integratie met andere Apple apps, waaronder de Contacten-app en de Agenda-app, zou ook aanwezig zijn.

AppleInsider meldt dat er privacywaarschuwingen worden getoond wanneer Ajax informatie van een andere app nodig heeft. Als er een antwoord van een cloudgebaseerde AI nodig is, zou Apple volgens de geruchten de hulp kunnen inroepen van Google Gemini of OpenAI's ChatGPT.

Spotlight op macOS krijgt ook “intelligentere resultaten en sortering”, aldus AppleInsider, en het lijkt erop dat de meeste apps op iOS en macOS een AI-boost krijgen. Verwacht alles waar Apple aan heeft gewerkt te horen tijdens WWDC 2024 in juni.