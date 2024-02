Ook oudere iPhones ontvangen mogelijk iOS 18

Nu iOS 18 naar verwachting een van de grootste updates in de geschiedenis van de iPhone wordt, stelt iedereen zich dezelfde vraag: welke iPhones zullen de update ontvangen? We hebben nu een duidelijk beeld hiervan dankzij een nieuw gerucht.

In een (inmiddels verwijderde) post op Twitter van MacRumors-medewerker Aaron Perris staat dat iOS 18 compatibel zal zijn met iPhones vanaf de iPhone XR. Die werd aangekondigd in 2018 en heeft een Bionic A12-chipset. We vermoeden daarom dat de iPhone XS en iPhone XS Max, die dezelfde chip gebruiken, de update ook zullen krijgen.

Als dat klopt, betekent dit dat de lijst iPhones die iOS 18 ontvangen, overeenkomt met de lijst iPhones die momenteel iOS 17 draaien. Dat zou goed nieuws zijn, aangezien Apple bij elke nieuwe versie van iOS meestal de ondersteuning voor oudere apparaten laat vallen. Bij iOS 17 verdween bijvoorbeeld de ondersteuning voor de iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X.

iOS 18 en iPadOS 18: ondersteuning (Image credit: Apple) iOS 18

iPhone XR, XS en XS Max of nieuwer iPadOS 18

iPad Pro (2018 of nieuwer)

iPad Air (2019 of nieuwer)

iPad mini (2019 or nieuwer)

iPad (2020 or nieuwer)

De iPhone 8 (Plus) en iPhone X zijn uitgerust met de A11 Bionic, dus het lijkt erop dat de Bionic A12 langer software-updates kan krijgen. Als dit gerucht klopt, dan heeft Apple de iPhone XR, XS en XS Max zes jaar software-updates gegeven (tot nu toe).

Het nieuws kan echter minder positief zijn voor gebruikers van oudere iPads. Volgens dezelfde bron zou iPadOS 18 de ondersteuning voor iPads met de A10X- en A10 Fusion-chips kunnen laten vallen. Als dat het geval is, zou de lijst incompatibele modellen bestaan uit de iPad Pro's die in 2017 zijn gelanceerd, de standaard iPad 9.7 (2018) en iPad 10.2 (2019). Op WWDC 2024 horen we wellicht meer over iPadOS 18. Dat event vindt gewoonlijk plaats in juni, maar Apple heeft nog geen exacte datum bekendgemaakt.

Welke iPhones krijgen AI-functies?

(Image credit: Apple)

Hoewel het goed nieuws is dat Apple met iOS 18 mogelijk geen softwareondersteuning voor oudere modellen zal laten vallen, betekent dat niet dat de iPhone XR precies dezelfde software zal krijgen als de iPhone 15.

Zoals we al eerder hebben gezien, zijn sommige oudere iPhones niet krachtig genoeg om alle nieuwe iOS-functies uit te voeren. Aangezien een aantal van de grootste veranderingen in iOS 18 naar verwachting AI-gebaseerd zullen zijn, kunnen sommige nieuwe trucjes exclusief blijven voor de nieuwste iPhones.

Volgens Mark Gurman (Bloomberg) heeft het management van Apple het nieuwe besturingssysteem "ambitieus en meeslepend" genoemd, met een aantal "belangrijke nieuwe functies en ontwerpen". Wat zijn die functies precies? Betrouwbare leaker Revegnus heeft aangegeven dat Apple een eigen LLM (large language model) gebruikt om Siri volledig te vernieuwen tot "de ultieme virtuele assistent", terwijl Berichten, Apple Music en Pages naar verwachting ook grote AI-upgrades krijgen.

De vraag is nu hoeveel van deze nieuwe functies op het toestel zelf of via de cloud werken. Gezien Apple's privacygerichte aanpak vermoeden we dat de functies grotendeels op de telefoons zelf worden uitgevoerd. In juni komen we waarschijnlijk meer te weten.