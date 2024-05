Gigantische Google Pixel 8a-leak onthult alle verwachte specs en prijs

De Google Pixel 8a is straks misschien al vanaf 14 mei te bestellen, nadat hij naar verwachting op 14 mei, tijdens Google I/O 2024, wordt gelanceerd. Een nieuwe leak heeft ons echter al voorzien van vrijwel alle specs van het apparaat, plus een europrijs.

Deze leak komt vanuit @MysteryLupin (via Android Police) en hoewel sommige van deze informatie al eerder is gelekt, hebben we nog niet eerder zo'n gedetailleerde lijst van alle specs van de Pixel 8a gezien.

Het toestel zal draaien op de Tensor G3-chip (net als de Pixel 8 en Pixel 8 Pro) en is verder voorzien van 8GB aan RAM, plus 128GB óf 256GB aan opslagruimte. Qua display krijgen we naar verluidt te maken met een 6,1-inch AMOLED-display met een piekhelderheid van 2.000 nits.

Achterop zullen we als het goed is weer twee camera's aantreffen: een 64MP- en 13MP-camera. Aan de voorkant zit ook nog een 13MP-selfiecamera. Deze leak noemt ook een hele hoop AI-fotobewerkingsfeatures, maar dat is ook wel te verwachten op een Google Pixel-telefoon. Verder zou de batterij tot 72 uur lang moeten meegaan met de batterijbesparing aan en "meer dan 24 uur" bij normaal gebruik.

Kleuren en prijzen

Er zit ook een interessante lijst met kleurvarianten in deze leak: 'Volcanic Black', 'Porcelain', 'Blue', 'Azure', 'Green' en 'Aloe'. Het klinkt dus alsof we twee tinten blauw en twee tinten groen krijgen en in totaal dus zes kleuropties. Eerdere leaks hadden het maar over vier kleuren. Het zou natuurlijk wel kunnen dat er verschillende kleuropties in verschillende regio's beschikbaar zullen zijn.

We hebben dankzij deze leak nu ook een potentiële Europese startprijs, namelijk 549 euro. Dat zou betekenen dat het toestel duurder wordt dan de Google Pixel 7a die 509 euro kostte bij zijn lancering. De prijzen zouden overigens in meerdere regio's omhoog kunnen gaan.

De prijs is echter nog niet helemaal zeker, want we hebben in eerdere leaks ook al 569 euro en 599 euro voorbij zien komen. Het lijkt er dus op dat de leakers het er nog niet helemaal over eens zijn of de Pixel 8a nou een prijsverhoging krijgt of niet.

De uiteindelijke prijs van de Pixel 8a zal een grote invloed hebben op de prijs-kwaliteit en of hij op dat vlak interessanter wordt dan de Pixel 8, die nu 799 euro kost bij Google. Binnenkort zullen we hier meer over te weten komen.