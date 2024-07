Samsung combineert fitnesstracking en AI in nieuwe Galaxy Watches en Galaxy Ring

Naar goede gewoonte heeft Samsung een heleboel nieuwe technologie onthuld tijdens de zomereditie van Galaxy Unpacked. Dit jaar stond het event niet alleen in het teken van de Galaxy Z-smartphones, maar ook in het teken van wearables. Zo mochten we kennismaken met de eerste Ultra-smartwatch van Samsung en hoorden we eindelijk wat de Galaxy Ring allemaal kan.

Samsung Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch Ultra

(Image credit: Samsung)

Prijs en beschikbaarheid De Galaxy Watch 7 (40mm, BT) zal verkrijgbaar zijn voor 319 euro, de Galaxy Watch 7 (44mm, BT) voor 349 euro, de Galaxy Watch 7 (40mm, LTE) voor 369 euro, de Galaxy Watch 7 (44mm, LTE) voor 399 euro en de Galaxy Watch Ultra (47mm, LTE) voor 699 euro. De pre-orders starten op 10 juli en vanaf 24 juli start de verkoop.

Dit jaar zien we opnieuw twee Galaxy Watches, de reguliere Galaxy Watch 7 en de allereerste Galaxy Watch Ultra. Waar de Galaxy Watch 7 kleine veranderingen introduceert tegenover de Galaxy Watch 6, moet de Galaxy Watch Ultra de strijd aangaan met andere outdoor sporthorloges, zoals de Apple Watch Ultra 2.

Beide nieuwe smartwatches zijn uitgerust met hetzelfde AI-algoritme voor slaapanalyse als de Galaxy Ring. Hoewel er een nieuwe Slaapapneu-functie is, werkt deze nog niet in België en Nederland. De BioActive Sensor is wel verbeterd tegenover vorig jaar en kan nu Advanced Glycation Endproducts (AGEs) tracken.

Verder zijn dit de eerste twee Galaxy Watches met een zuinigere 3nm-processor en dual-frequency gps. Galaxy AI komt hier opnieuw terug en helpt niet alleen bij de data-analyse, maar suggereert ook antwoorden op inkomende berichten.

Aan het ontwerp van de Galaxy Watch 7 is verder bijna niets veranderd. Hij is opnieuw beschikbaar in twee maten (40mm en 44mm) en drie kleuren. De 40mm-versie is beschikbaar in het Groen en Zilver, terwijl de 44mm-versie beschikbaar is in het Groen en Crème.

(Image credit: Samsung)

Aan de binnenkant van de Galaxy Watch Ultra zit dezelfde 3nm-processor als in de reguliere Galaxy Watch 7. Dit horloge is echter aanzienlijk groter en steviger. Zo is er slechts één maat, 47mm, en is de kast gemaakt van titanium klasse 4. De batterij is ook groter, waardoor dit de Galaxy Watch met de langste batterijduur ooit is. Samsung belooft tot 100 uur in de Power Saving-modus en tot 48 uur in de Exercise Power Saving-modus.

Bovendien is de Galaxy Watch Ultra als enige uitgerust met een multi-sports tile. Op dit scherm kan je sporten met meerdere onderdelen tracken als één work-out, wat handig is voor triatleten. Functional Threshold Power (FTP) meet vervolgens het maximale fietsvermogen in slechts vier minuten en dankzij de Personalized HR Zone-functie krijgen gebruikers trainingssuggesties die gebaseerd zijn op hun persoonlijke fitheid.

De Galaxy Watch Ultra heeft één extra knop tegenover andere Galaxy Watches. De functie van die knop kan je zelf bepalen, zodat je bijvoorbeeld met één druk op de knop je favoriete workout kan starten. Het scherm is op zijn beurt geoptimaliseerd voor outdoorgebruik. De piekhelderheid kan enerzijds 3.000 nits bereiken en anderzijds schakelt het scherm automatisch over op de nachtmodus voor betere leesbaarheid in het donker. Als laatste is er nog een Emergency Siren van 86 decibel aanwezig, die je tot 180 meter ver kan horen.

Samsung Galaxy Ring

(Image credit: Samsung)

Na maanden wachten, is de Galaxy Ring eindelijk officieel uit de doeken gedaan. We wisten reeds dat de ring in negen maten en drie kleuren beschikbaar zou zijn. Nu weten we ook wat de Galaxy Ring kan doen.

Ten eerste hangt de batterijduur af van de ringmaat die je kiest. De kleinste drie maten hebben een geschatte batterijduur van vijf dagen, de vier middelste maten halen zes dagen en de grootste twee maten bieden een gemiddelde batterijduur van zeven dagen. Je laadt de Galaxy Ring op met de oplaadcase, die je hierboven kan zien, wat je de mogelijkheid geeft om hem onderweg even op te laden. De oplaadcase zelf ondersteunt ook draadloos opladen.

De Galaxy Ring zelf is voornamelijk gericht op slaaptracking. Met behulp van een nieuw AI-algoritme, snurk-analyse en metingen van je bewegingen tijdens je slaap creëert de Ring een Sleep Score. Als er voldoende data in de Samsung Health-app verzameld is, krijg je persoonlijk advies dat je slaapgewoonten moet verbeteren. Een andere functie is Cycle Tracking, dat de menstruatiecyclus analyseert, onder andere door nachtelijke monitoring van je huidtemperatuur.

Ten slotte kan je Galaxy Ring natuurlijk je hartslag tracken en bepaalde trainingen registreren. Dit laatste kan ook automatisch gebeuren met Auto Workout Detection. Momenteel is de Samsung Galaxy Ring helaas niet beschikbaar in Nederland en België. Informatie over wanneer hij wel beschikbaar wordt, evenals een indicatie van de adviesprijs, ontbreekt ook.