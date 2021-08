Windows 11: Microsoft verwijdert opmerkelijke functie uit taakbalk

Windows 11 is nog niet officieel verschenen, maar is al getuige geweest van verschillende veranderingen aan de functionaliteiten van de taakbalk. Nu is ook de flyout van de kalender verwijderd (de pop-up van de kalender die verschijnt als je op de tijd en datum in de taakbalk klikt).

Volgens Windows Latest is de pop-up niet langer aanwezig, terwijl er geen andere manier is om in één oogopslag belangrijke gebeurtenissen en herinneringen in je agenda te tonen.

Startmenu Windows 11 (Image credit: Microsoft)

Bovendien wordt er niet langer een grote versie van de klokweergave getoond, die ook het aantal seconden aangeeft (naast enkel het uur en de minuten).

Zoals Windows Latest opmerkt, gingen Windows 11-testers er aanvankelijk van uit dat het om een bug ging in de agenda-pop-up. Echter blijkt dit niet het geval te zijn. Microsoft heeft de functionaliteit daadwerkelijk verwijderd.

De softwaregigant wil dat gebruikers in plaats daarvan gebruik maken van het widgets-paneel om toegang te krijgen tot agenda-afspraken en -herinneringen. Microsoft vertelt een klagende gebruiker: "Bedankt voor het geven van feedback. Hoewel we uw feedback zullen blijven gebruiken om de toekomst van dit soort functies te begeleiden, is er een kalenderoptie in de nieuwe widgets-ervaring die u kunt gebruiken om snel uw persoonlijke agenda en bijbehorende evenementen te zien".

Op Reddit stroomt het vol met klachten over dit probleem. Een gebruiker plaatst daarnaast in de Feedback Hub van Microsoft: "Widget bevat niet al je agenda's en zit vol met onnodige dingen. Maak het alsjeblieft beschikbaar zoals voorheen, want het was perfect, en je had de mogelijkheid om evenementen te creëren voor alle accounts die je ter plekke hebt gekoppeld".

Nu Windows 11 zich mogelijk in de laatste testfase bevindt (verschijnt mogelijk in oktober), is het onwaarschijnlijk dat er iets zal veranderen aan de taakbalk. Vooral gezien de reactie van Microsoft.

Voor de Windows 11-testers: als je de grote klokweergave bovenaan de agenda-pop-up mist, is het positieve nieuws dat je dit wel kunt terugbrengen door naar Instellingen > Tijd en taal > Datum en tijd > Extra klokken te gaan. Deze manier vertoond echter niet de extra uitlezing van de seconden zoals in Windows 10, maar enkel het uur en de minuten.

Analyse: een geforceerd probleem?

Het is zorgwekkend dat Microsoft bepaalde delen van de Windows 11-interface geforceerd wil veranderen, zelfs nadat testers hun feedback delen (hoewel het natuurlijk om een beperkt aantal gebruikers gaat in vergelijking met het brede algemene publiek).

Daarentegen is het logisch dat Microsoft de agenda-pop-up uit de taakbalk wil houden en dit zelfs niet als mogelijke optie wil aanbieden. Microsoft wil gebruikers namelijk het widgets-paneel laten gebruiken.

Naast het verwijderen van de agenda-flyout en de secondes uit de klokweergave zijn er meerdere onpopulaire wijzigingen gedaan aan de taakbalk, zoals het verwijderen van de mogelijkheid om app-iconen gemakkelijk te verslepen (drag-and-drop) naar de taakbalk om een snelkoppeling te maken.

Met Windows 11 lijkt het alsof Microsoft zich distantieert van de 'we luisteren naar feedback'-filosofie sinds de lancering van Windows 10. Het voelt veel meer aan als in de tijd van Windows 8. We zijn er niet bepaald van overtuigd dat dit iets goeds is.