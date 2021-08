Windows 11 is uit te proberen in je browser

Windows 11 is nog niet officieel beschikbaar, maar er is een makkelijke manier om al met het besturingssysteem aan de slag te gaan. Je kunt Windows 11 namelijk uitproberen in je browser, al gaat het om een gelimiteerde versie van het OS.

Het gaat niet om een virtuele truc om Windows 11 in de browser te laten draaien. Je 'draait' het besturingssysteem namelijk niet écht, maar kunt het OS via een website (geproduceerd door softwareontwikkelaar BlueEdge) ervaren (via Tom’s Hardware). Zo krijg je een interactieve demo van hoe het aankomende besturingssysteem van Microsoft werkt.

(Image credit: Microsoft)

De website is hier te bekijken. Je kunt op je gemak rondkijken, al zijn er wel wat limitaties aan hetgeen dat je kunt bekijken. Slechts een klein deel van de functies en apps zijn beschikbaar. Je krijgt echter een goed beeld van wat je van het besturingssysteem kan verwachten. Bovendien kun je in de nieuwe Microsoft Store duiken en de hoofdpanelen van de user interface ontdekken. Als het gaat om de daadwerkelijke content is er echter niets actief.

BlueEdge biedt een goede blik op hoe het OS en sommige grote apps eruit zien. Sommige delen van de interactieve ervaring zijn echter nog niet gereed. Als je op File Explorer klikt, krijg je bijvoorbeeld een melding te zien dat dit gedeelte 'binnenkort verschijnt'.

Tom's Hardware heeft een goed punt door te zeggen dat Microsoft uiteraard de rechten over de beelden van Windows 11 heeft. Het zou daardoor mogelijk zijn dat de website van BlueEdge niet lang in de lucht blijft. Het is simpelweg een kwestie van afwachten. Natuurlijk is het ook mogelijk dat Microsoft het niet erg vindt dat er wat hype rond het nieuwe besturingssysteem wordt opgebouwd.

Analyse: Windows 11 ontdekken in browser is geen slecht iets

Als we ervan uitgaan dat Microsoft tevreden is om deze website in de lucht te houden, vormt het een makkelijke manier voor toekomstige gebruikers om een globaal idee te krijgen van wat ze kunnen verwachten van Windows 11. Er is bovendien vrij weinig voor nodig; je hoeft niets te downloaden, maar enkel te klikken.

Natuurlijk kun je ook naar YouTube-video's kijken van content creators die een preview-versie van Windows 11 gebruiken om een beter beeld te krijgen van het OS. Het is echter ook bevredigend om het besturingssysteem zelf in een volledig scherm te kunnen ervaren op je eigen monitor.

Het is een handige optie voor iedereen die geen zin heeft om de preview-versie van Windows 11 te installeren, wat een redelijk gedoe kan zijn. Daarnaast heb je dan waarschijnlijk een extra pc nodig, aangezien je mogelijk geen béta-besturingssysteem wil gebruiken op een computer waar al jouw belangrijke zaken op staan.