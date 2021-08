'Windows 11 releasedatum wordt deze week onthuld'

Windows 11 verschijnt mogelijk halverwege oktober, maar Microsoft zou de officiële datum mogelijk deze (of volgende week) al aankondigen.

Dit nieuws is afkomstig van bekend leaker Zac Bowden. Op Twitter deelt hij het gerucht dat Microsoft van plan is om de releasedatum van Windows 11 binnen de komende twee weken aan te kondigen.

Heard MS might announce the GA date for Windows 11 in the next week or two. Sign-off on a "final build" expected in mid-Sept. If I were a betting man, I'd wager October 19 is the GA date... guess we'll see soon enough.August 23, 2021 See more

Bowden denkt dat de definitieve testversie rond midden september wordt voltooid, waardoor Microsoft nog een maand zou overhouden om het besturingssysteem verder te tweaken. Ook kan het bedrijf eventuele bugs nog last-minute verhelpen.

In de tweet is te lezen dat Bowden van mening is dat Microsoft het besturingssysteem Windows 11 op 19 oktober wil lanceren. Deze bewering ligt in lijn met wat we eerder hebben gehoord.

Analyse: is Windows 11 op tijd voor Alder Lake?

Er zijn veel aanwijzingen dat Windows 11 in oktober verschijnt, maar we kunnen dit nog niet met zekerheid zeggen. Het is mogelijk dat Microsoft tegen problemen aanloopt die voor vertraging kunnen zorgen. Dat ligt nu eenmaal op de loer bij iets dat zo gecompliceerd is als een besturingssysteem.

Zelfs als Windows 11 medio oktober verschijnt, is het goed mogelijk dat het om een gelimiteerde uitrol gaat. Het is denkbaar dat jouw pc pas in december over het nieuwe besturingssysteem zal beschikken (of zelfs later). De volledige uitrol van Microsofts besturingssystemen kan veel tijd in beslag nemen.

Daarnaast is het de vraag of de lancering van Windows 11 gelijk zal lopen met die van de Alder Lake-processoren van Intel. We weten al dat er een aanzienlijke synergie tussen deze producten is. De 12de generatie CPU's van Intel verschijnen mogelijk eind oktober, waardoor het mogelijk is dat Microsoft heeft beloofd dat Windows 11 nog voor die tijd verschijnt. Het zou logisch zijn als de twee tegelijk of dichtbij elkaar zouden lanceren. Echter kunnen we er niet zeker van zijn.

Via Windows Latest