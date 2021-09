Windows 11 releasedatum officieel bekend

Microsoft kondigt na lang wachten eindelijk de releasedatum van Windows 11 aan. Het ziet ernaar uit dat we niet lang meer hoeven te wachten. Op 5 oktober zullen alle computers die nu op Windows 10 draaien (en in aanmerking komen voor de upgrade) gratis kunnen upgraden naar Windows 11.

Microsoft lanceert binnenkort een gratis Health Check-app waarmee gebruikers de compatibiliteit van hun apparaat kunnen controleren. Op dezelfde dag zullen ook pc's en laptops die met Windows 11 worden geleverd beschikbaar zijn.

Het nieuwe besturingssysteem brengt onder meer enkele aangepaste productiviteitsfuncties die thuiswerkroutines moeten verbeteren, met name dankzij een betere integratie van Microsoft Teams en Microsoft 365.

De voorbije maanden hebben we veel informatie over het nieuwe besturingssysteem van Microsoft gezien. Als dit de eerste keer is dat je iets hoort over de komst van het nieuwe OS, maak je dan geen zorgen. Hieronder vind je een verzameling van onze favoriete nieuwe functies terug.

Onze favoriete Windows 11-functies tot nu

Microsoft heeft al veel nieuwe toevoegingen aan Windows 11 geteaset. Een hoop daarvan zijn ontwikkeld om ons te helpen bij het thuiswerken.

Nieuwe Start-functies helpen bij het integreren van meerdere computers door middel van Microsoft 365. Hiermee kan je snel en eenvoudig je meest recente bestanden openen, ongeacht op welk apparaat je ze voor het laatst gebruikte. Als je voor je werk zowel vanuit huis als op kantoor moet werken, kan dit je veel tijd besparen. Je hoeft immers niet steeds op zoek te gaan naar dat ene document waar je zojuist mee aan de slag was.

Veel mensen zullen Teams inmiddels beu zijn, maar voor professionele gebruikers onder ons is er goed nieuws. Microsoft Teams wordt geïntegreerd in de taakbalk van Windows 11. Microsoft belooft zijn gebruikers hiermee dat ze sneller verbinding kunnen maken en dus ook spoediger kunnen communiceren met collega's.

Windows 11 komt daarnaast met grote verbetering op vlak van gaming. Nieuwe technologieën zoals DirectX12 Ultimate, DirectStorage en Auto HDR zullen het meeste uit jouw hardware halen. Althans, dat beloven de functies. Bovendien zal er een betere integratie zijn tussen Windows 11 en Xbox Game Pass, nu Microsoft steeds meer op de abonnementsdienst inzet.

Tot slot komt er de toevoeging van Android-apps op Windows 11. Dankzij een nieuwe Microsoft Store en samenwerkingen met Amazon en Intel zullen gebruikers in staat zijn om een hele reeks Android-apps op hun pc te installeren. We hebben nog geen duidelijk overzicht over welke apps het precies gaat, maar zodra we hier meer informatie over hebben houden we je op de hoogte.