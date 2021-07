Microsoft Teams update redt je cloudgeheugen

Dankzij de toevoeging van een optie om vergaderingen met Microsoft Teams automatisch op te nemen, is het makkelijker dan ooit om informatie terug te vinden. Helaas kunnen al deze opnames wel eens wat opslaggeheugen in beslag nemen.

Daarom kondigt het bedrijf een nieuwe functie aan op zijn Microsoft 365 roadmap. Dankzij deze functie worden opgenomen Teams-vergaderingen belet van je cloudopslaggeheugen op te eisen.

We moeten wel even melden dat niet alle vergaderingen in Microsoft Teams automatisch worden opgenomen. Deze functie moet volgens documentatie van Microsoft eerst door een administrator worden ingesteld. De functie voor het automatisch opnemen werd immers aan Teams toegevoegd voor organisaties die vergaderingen moeten opnemen om te voldoen aan lokale wetten of regulaties binnen hun industrie.

Automatische vervaldatum

In zijn laatste update aan de Microsoft 365 roadmap onthulde Microsoft dat het aan een nieuwe functie werkt waarbij administratoren van Teams opgenomen vergaderingen automatisch kunnen laten vervallen. De feature werkt wel enkel bij opnames die op OneDrive en SharePoint staan.

De functie staat gepland voor een lancering in september. Volgens de standaardinstellingen zullen opnames in OneDrive of SharePoint automatisch vervallen na een vaste hoeveelheid tijd. Administratoren van Teams zullen deze tijd echter zelf kunnen aanpassen via het Teams Admins Portal. De eigenaars van de opnames zullen telkens een notificatie krijgen voor het vervallen van de opname.

Deze feature zal hopelijk bedrijven helpen om hun cloudopslaggeheugen wat langer mee te laten gaan. Daarnaast zal de functie ongetwijfeld bijdragen aan het terugvinden van de juiste informatie en het overzichtelijk houden van alle opnames die bedrijven in hun mappen hebben staan.