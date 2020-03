Beste online samenwerkingstools van 2020: software voor werk in teams en communicatie

Met de huidige verspreiding van het coronavirus (ook wel bekend als COVID-19), proberen veel bedrijven al regelingen te treffen om thuiswerken mogelijk te maken. Hiermee willen ze de verspreiding van het coronavirus helpen te verminderen en tegelijkertijd de invloed dat het heeft op de productiviteit te beperken. Hier tonen we de beste online samenwerkingstools.

Samenwerken is de nieuwe norm op de werkvloer. Niet langer wordt er van werknemers verwacht dat ze apart van elkaar werken, in plaats daarvan moeten ze meer met elkaar werken. Samenwerken betekent het verbeteren van efficiëntie, en toegenomen productiviteit, maar alleen als je daar de juiste tools voor hebt.

Deze zouden zoals verwacht gebaseerd zijn op een platform voor communicatie, en qua toegankelijkheid niet alleen geschikt voor een desktop computer, maar ook mobiele toestellen zoals smartphones. Op deze manier kunnen alle werknemers constant contact met elkaar houden, wat mensen de mogelijkheid geeft om collega's van hun afdeling beter te begrijpen, maar ook mensen van andere afdelingen.

Nog beter, deadlines, taakmanagement en ondersteuning, zouden allemaal ingebouwd moeten zijn in de communicatie. Daarbovenop moet alles duidelijk, makkelijk te begrijpen, makkelijk te gebruiken zijn en miscommunicatie voorkomen. Elke werknemer zou het vermogen moeten hebben, om met de juiste persoon te praten waar ze zich ook bevinden in het bedrijf, om hetzelfde probleem te bespreken.

De dagen van samenwerken zijn er, wanneer een bedrijf een echt team van werknemers kan worden, zijn ze allemaal unieke individuen met hun eigen kracht die je samen kan brengen voor een beter werkmilieu, en een beter lopend bedrijf.

De beste samenwerkingstool van dit moment is: Office 365

Er zijn veel verschillende office software suites, maar Microsoft Office blijft de originele en de beste. Het biedt een onovertroffen reeks aan functies en functionaliteit, waar rivalen simpelweg niet tegenop kunnen. Nog beter, Office 365 is een op cloud-oplossing, wat betekent dat je het op elke computer of smartphone kunt gebruiken. Al je bestanden worden opgeslagen in de cloud en gesynchroniseerd tussen apparaten, dus je kunt thuis of op kantoor beginnen met het werken aan een document, en vervolgens onderweg eraan blijven werken. Dit maakt het een ideaal platform voor samenwerking, het biedt verschillende gebruikers de mogelijkheid om tegelijkertijd aan hetzelfde document te werken en verschillende communicatievormen te gebruiken om er zeker van te zijn dat iedereen op één lijn zit. Bekijk hier Microsoft Office 365

Beste online samenwerkingssoftware in een oogopslag

(Image credit: Microsoft)

Deel en bewerk documenten, nu met berichten

Bekende software

Samen bewerken

Videochats via Teams

Kostenefficiënte bundel

Microsoft Office is misschien niet het eerste platform waar je aan denkt als het aankomt op samenwerken, maar dit staat nu centraal in de Office 365 suite.

Dit is belangrijk omdat Microsoft Office de meest gebruikte en daarom belangrijkste office suite is. Terwijl er concurrenten zijn als OpenOffice en G Suite, zitten zij nog steeds niet op hetzelfde niveau aan functionaliteit en gebruiksgemak.

Daarom, aangezien Microsoft Office wel door de meeste bedrijven gebruikt wordt, brengt de stap naar Office 365 wel een aantal voordelen met zich mee. Dit kan van alles zijn, van werkdiensten in een Excel spreadsheet tot aan een presentatie in Powerpoint, tot aan verslagen geschreven in Word.

Hier wordt Microsoft Teams aan toegevoegd, en dat is nu gebundeld in een aantal Office 365 pakketten. Zo wordt Unified Communications geïntegreerd met de traditionele office software.

Wat Office 365 zo aantrekkelijk maakt, is dat het een cloud-platform is, dat niet alleen gebruikt kan worden met Windows, maar ook met Mac, Android en iOS.

De prijzen voor Office 365 zijn afhankelijk van je pakket (voor persoonlijk of zakelijk gebruik). Het begint bij €7 per maand met jaarlijkse, voorafbetaalde pakketten voor zakelijk gebruik.

Er is nog een minder bekend alternatief in de vorm van Office 365 Business Essentials. Die biedt bijna hetzelfde pakket als de opties hierboven, maar kost €4,20 per maand per gebruiker als je voor een jaar betaalt. Dit maakt het gehele pakket extreem kostenefficiënt.

Zoals je kan zien is online samenwerking iets dat steeds meer mainstream wordt, aangezien zelfs een grote naam als Microsoft een volledig platform hiervoor heeft ontwikkeld.

(Image credit: Slack)

Een samenwerkingstool die geen introductie nodig heeft

Uitstekende interface

Indrukwekkende gratis versie

Sommigen willen misschien wat betere beveiliging

Slack is zonder twijfel een krachtige samenwerkingstool, met miljoenen gebruikers van over de hele wereld. Het is een ongelooflijk slim platform en je kunt het op mobiel en desktop gebruiken. Het geeft je de mogelijkheid om persoonlijke berichten te sturen, evenals bestanden naar een enkel persoon of een groep werknemers. Er is ook de mogelijkheid om gesprekken te organiseren in verschillende kanalen (bijvoorbeeld voor specifieke projecten, een voor de technische ondersteuning, een voor de algemene chat enzovoorts).

De app ondersteunt ook videobellen. Je kunt de functie gebruiken om te praten met je collega's over projecten en dieper ingaan op het werk, zonder dat je alles in een DM hoeft te zetten. Hoewel dit natuurlijk geen vervanging is voor cloud opslag, is het wel mogelijk om bestanden te verslepen, plaatsen en delen met je collega's binnenin Slack. Het is ook compatibel met diensten als Google Drive, Dropbox en Onedrive.

Tot slot heeft Slack zelfs een gratis versie, hoewel die enkele beperkingen heeft (wat betreft het aantal berichten, de algemene opslagruimte enzovoorts).

(Image credit: Asana)

Maximaal organiseren

Project volgen

Handige integraties

Andere apps hebben betere communicatiefuncties

Asana is begonnen in 2008, wat het een veteraan maakt op samenwerkingsgebied, en bedrijven als Intel, Uber, Pinterest en TED gebruiken allemaal deze kernmethode van communicatie.

Het is ontworpen als een makkelijke manier voor bedrijven om het werk van hun medewerkers te volgen om de best mogelijke resultaten te krijgen. Door het platform te gebruiken, kun je to-do lijstjes maken voor langere projecten, herinneringen maken voor aankomende deadlines en verzoeken sturen naar collega's. Teamleden kunnen ook reageren op berichten in de app.

Je kunt al je projecten rangschikken in een lijst of op een bord, en er is een zoekfunctie dus je kunt werk snel vinden. In het kort is Asana een hele effectieve manier om super georganiseerd te blijven en gesprekken te houden.

(Image credit: Podio)

Een samenwerkingstool voor je smartphone

Kwalitatieve mobiele apps

Breed scala aan integraties

Meerdere abonnementen kunnen verwarrend zijn

Podio omschrijft zichzelf als een flexibel en aanpasbaar online platform voor werk en communicatie in teamverband. Het geeft je een manier om grote stapels werk te rangschikken en taken te delegeren tussen werknemers.

Net als vele andere zakelijke samenwerkingsapps die er zijn, biedt Podio je de tools om bestanden te delen, de status te bekijken van lopende projecten, en je krijgt feedback op de dingen waar je op dit moment aan werkt. Deze functionaliteiten worden gecombineerd in een makkelijk te gebruiken interface.

Podio is ook uitgerust met kwalitatieve mobiele apps voor als je onderweg bent en je smartphone of tablet moet gebruiken. En het heeft een indrukwekkende hoeveelheid aan integratie met diensten van derden en apps inclusief Dropbox, Google Drive, Evernote en Zendesk.

(Image credit: Trello)

Een app voor het organiseren van al je projecten

Duidelijke, makkelijk te gebruiken interface

Gratis versie

Niet veel communicatiefuncties

Als je je ooit hebt verdiept in projectmanagement software en online samenwerkingtools, dan is er geen twijfel over mogelijk dat je Trello tegenkomt. Beschikbaar op het web en in de mobiele apps, het laat je met gemak projecten organiseren en eraan werken met collega's.

Het platform biedt je de mogelijkheid om te werken met borden of lijsten, deze kunnen gerangschikt worden door teams en verschillende taken. En hierin kun je to-do lijstjes opstellen en de taken verdelen over je collega's. Er is ook de optie om kaarten toe te wijzen en te reageren, een snelle manier om anderen feedback te geven.

Bovendien beschikt Trello over een aantal integraties met apps als Evernote, FitHub, Google Drive en Slack. Je kunt de app gratis downloaden, maar er zijn premium opties beschikbaar die je toegang geven tot meer functies.

Voor het Premium pakket betaal je 9,99 dollar per gebruiker, per maand als het jaarlijks wordt afgeschreven van je rekening. Je krijgt daarbij een aantal extra administratieve functies voor betere planning. Ook is er een Enterprise editie, de prijs is afhankelijk van het aantal gebruikers dat vereist is, en het biedt een paar extra organisatorische managementfuncties.

Andere samenwerkingssoftware die je kunt overwegen

Er zijn vele andere samenwerkingstools die je aandacht waard zijn, in ieder geval vanwege de manier hoe ze functies anders toepassen of zelfs andere bruikbare functies toevoegen. Hier kijken we naar een aantal extra online samenwerkingstools, die het waard zijn om ze even nader te bekijken:

Wrike is meer een project management en planningtool, het maakt het gemakkelijk om te zien waar iedereen is wat betreft het voltooien van een project. Als een onafhankelijke tool lijkt het nogal beperkt, vergeleken met de anderen hier, maar zijn kracht zit hem in zijn uitgebreide reeks aan integraties, met Google, Dropbox, Salesforce, Microsoft, Adobe en Github. Dit betekent dat Wrike werkt als een centraal platform dat vast zit aan een aantal andere software apps, die je de mogelijkheid geven om een breder scala aan opties en functies te gebruiken dan bij andere onafhankelijke software opties.

Monday.com is een platform dat je in staat stelt om te plannen en samen te werken aan projecten op een visuele eenvoudige manier. Een functie om te slepen en neer te zetten, en dat het gemakkelijk is in gebruik maken dit een zeer goed platform voor projectmanagement en algemeen workflowmanagement onder teams. Het integreert ook met Slack, Trello, Google Drive, Dropbox en anderen, dus je kunt het gebruiken als een centraal focuspunt voor teams om samen te werken.