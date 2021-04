Microsoft Teams krijgt update voor ontwikkelaars

Het ontwikkelen van software met GitHub vraagt een open communicatie en samenwerking tussen allerlei mensen in verschillende teams. Daarom heeft Microsoft zijn GitHub app voor Microsoft Teams van een update voorzien die het leven van ontwikkelaars makkelijker maakt.

De GitHub-integratie in Teams verscheen in september al in een publieke preview, maar de update werd vorige maand voor iedereen beschikbaar. Sinds de publieke preview heeft Microsoft de GitHub app echter wel voorzien van enkele personaliseerbare functies, samen met abonnementen, comment threads en de mogelijkheid om reminders in te plannen.

Met het uitrollen van de nieuwste update voor deze app kunnen ontwikkelaars zich nu abonneren voor software-hubs en notificaties krijgen voor problemen, pull requests en commits-rechten binnen Teams. De GitHub App voor Teams kan ook gebruikt worden om reminders in te plannen voor lopende pull requests.

In een nieuwe blogpost legt Microsoft uit hoe geplande herinneringen kunnen helpen bij het stroomlijnen van de workflow en het verbeteren van de productiviteit:

"Met deze functie kan je nu periodieke reminders krijgen van lopende pull requests als onderdeel van jouw kanaal of persoonlijke chat. Geplande herinneringen zorgen ervoor dat jouw teamgenoten jouw workflow stroomlijnen door reviews te geven op jouw pull requests. Dit zal een impact hebben op bedrijfsstatistieken zoals de releasetijd voor features en bug fixes."

Microsoft voegde ook abonnementen toe aan de GitHub voor Teams app waarmee ontwikkelaars de meldingen die ze krijgen voor pull requests en problemen kunnen aanpassen. Ze kunnen ook filters gebruiken om abonnementen te maken die handig zijn voor hun projecten in kanalen of in de persoonlijke app van de dienst.

Comment threading geeft ontwikkelaars dan weer de kans om commentaren te synchroniseren tussen Teams en GitHub. De meldingen voor pull requests en problemen zullen nu gegroepeerd worden onder een hoofdkaart. Van hieruit kunnen gebruikers de laatste status van een pull request of probleem zien met bijkomende meta-data, zoals beschrijving, toegewezen gebruikers, reviewers, labels en checks. Deze functie is hoofdzakelijk ontworpen om de samenwerking te verbeteren zonder ontwikkelaars van hun werk weg te houden.

Tot slot kunnen gebruikers van Teams hun gesprekken met teamgenoten op GitHub uitvoerbaar maken. Ze kunnen de app gebruiken om een issue op te stellen, het te sluiten of te heropenen of om commentaren achter te laten op deze issues en pull requests. Deze acties kunnen vanuit de notificatiekaart uitgevoerd worden in het kanaal door op de beschikbare knoppen in de hoofdkaart te klikken.

De mogelijkheid om te werken, communiceren en samen te werken binnen één dienst zal ongetwijfeld een groot pluspunt zijn voor ontwikkelaars, zeker omdat er nog steeds veel van thuis uit werken.