Microsofts alternatieve logo's voor Windows XP zijn oprecht heel vreemd

Hoewel het logo van het geliefde Windows XP nu iconisch en nostalgisch aanvoelt, had het er ook heel anders uit kunnen zien. Windows XP introduceerde de 3D-versie van het klassieke logo in 2001, maar volgens creatief bureau Frog Design had dat ontwerp gemakkelijk een complete herziening van het logo kunnen zijn. Creatief directeur Casey Potter verklaarde dat Microsoft bij hen aanklopte voor een extern perspectief op het logo van Windows XP, aldus CreativeBloq.

"Het Windows-merk moest de merkwaarde die het in zijn lange geschiedenis had opgebouwd, behouden en tegelijkertijd de evolutie naar een flexibeler, gebruiksvriendelijker merk uitdrukken." Frog Design kwam daarom met 50 verschillende logo's, die varieerden van eenvoudige tot radicale wijzigingen.

Je kan de logo-ontwerpen hieronder bekijken en het is oprecht fascinerend om te zien hoe uniek sommige versies zijn.



Het verborgen gevaar van Windows XP

Het is geen geheim dat Windows XP, meer dan twee decennia na zijn release, nog steeds een van de populairste besturingssystemen van Microsoft is. In 2021 ontdekte Lansweeper dat van de 50 miljoen apparaten met een Windows-versie, 3% Windows XP draaide, wat neerkomt op ongeveer 1,5 miljoen.

Het feit dat Microsoft begin april 2014 is gestopt met de ondersteuning van XP maakt dit enigszins zorgwekkend. Hoewel het leuk is om met nieuwe informatie als deze terug te blikken op het besturingssysteem, is het naar onze mening hoog tijd om XP voorgoed los te laten.

Hoewel het begrijpelijk is dat mensen aarzelen om een vertrouwd besturingssysteem los te laten, is het gebruik van XP in deze tijd een enorm beveiligingsrisico, omdat het al jaren geen updates meer krijgt. Het zijn niet alleen persoonlijke pc's die gevaar lopen, aangezien de hele infrastructuur kwetsbaar kan zijn door slechts één systeem met Windows XP.

In 2014 werd tot slot geschat dat 95% van de geldautomaten wereldwijd nog gebruik maakte van Windows XP en een aanzienlijk aantal daarvan wordt vandaag nog steeds gebruikt. Er zijn de afgelopen jaren enkele opmerkelijke aanvallen geweest, van de beruchte WannaCry ransomware tot de aanval op het Royal Melbourne Hospital in Australië.