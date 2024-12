12 dagen kerst: win de Razer Viper V3 Pro

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Razer onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de Viper V3 Pro gaming muis ter waarde van 179,99 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Voor een gaming muis is de Razer Viper V3 Pro niet zo opvallend als je zou verwachten. Het ontwerp is zeer minimalistisch en gestroomlijnd. Het Razer-logo op de zwarte versie van de muis zie je amper afhankelijk van de lichtinval en RGB is nergens aanwezig. Met een gewicht van slechts 54 gram is de Viper V3 Pro zeer gemakkelijk te bedienen en zelfs gamers die geen muismat gebruiken, kunnen hem nauwkeurig gebruiken dankzij de brede PTFE-voetjes.

De DPI-instellingen in Razer Synapse zijn uitstekend. Je kan een DPI tussen 100 en 35.000 instellen, evenals twee tot vijf verschillende DPI-niveaus waartussen je kan wisselen met die onhandig geplaatste knop. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de polling rate aan te passen naar een van deze zes niveaus: 125, 500, 1000, 2000, 4000, 8000.

Aanpasbare functies variëren van eenvoudige acties, zoals het openen van een app of de pc in slaapstand zetten, tot een DPI-switch. Je kunt je eigen macro's opnemen en deze toewijzen aan een muisknop naar keuze en hiermee kun je alle invoer van je muis en toetsenbord opnemen. Je kunt daarnaast commando's uitvoeren en zelfs macro's binnen andere macro's.

Deelnemen kan vanaf 9 december om 12u 's middags tot 10 december, eveneens om 12u 's middags.