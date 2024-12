Wat is mesh-wifi?

Wifi in huis is al lang een centraal onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Van tablets, smart-tv’s tot stofzuigrobots, steeds meer apparaten zijn afhankelijk van een stabiele online verbinding. Maar juist deze verbinding is in veel huishoudens instabiel omdat conventionele thuisnetwerken hun grenzen bereiken. De moderne oplossing heet mesh-wifi, maar wat is dat nu eigenlijk?

Mesh-wifi: de oplossing voor dagelijkse problemen

Een voor wifi geschikte router en misschien een of twee later aangeschafte repeaters die min of meer goed samenwerken. Zo of vergelijkbaar ziet de wifi-opbouw er in veel huishoudens uit. Dit is de reden waarom er vaak typische problemen optreden: videostreams haperen, online conferenties vallen weg en zelfs surfen op internet wordt een test van geduld. Dit komt door een trage internetverbinding, een slechte wifi-dekking of een slechte afstemming van de wifi-toegangspunten onder elkaar. De oplossing voor dit probleem heet mesh-wifi. Dit begrip verwijst naar moderne thuisnetwerken die verschillende wifi-toegangspunten met elkaar verbinden tot een fijnmazig netwerk.

Eenvoudig krachtigere wifi

Het concept van een mesh-wifi klinkt op het eerste gezicht technisch complex en ingewikkeld, maar deze systemen zijn eigenlijk beginnersvriendelijk en gemakkelijk te gebruiken. Dat begint al bij de inrichting. Na het indrukken van de WPS-knoppen op de router en mesh-adapter worden de wifi-hotspots gesynchroniseerd, zodat op alle toegangspunten dezelfde wifi-naam en hetzelfde wachtwoord worden ondersteund. Dit betekent dat er zonder lange wachttijd een krachtiger thuisnetwerk beschikbaar is, dat bijvoorbeeld via de praktische Home Network App van devolo kan worden aangestuurd en met slimme functies voor een rondom betere online ervaring zorgt.

Wifi met mesh-comfort

Met een moderne mesh-wifi van devolo profiteren eindapparaten op veel manieren van stabiliteit en snelheid.

Access point- en client steering zorgen voor een probleemloze verbinding. De individuele toegangspunten in mesh-wifi zorgen ervoor dat apparaten automatisch verbonden worden met de sterkste hotspot. Gebruikers hebben hier vooral profijt van wanneer ze bijvoorbeeld tijdens een videogesprek door het appartement of huis bewegen.

Bandsteering haalt meer prestaties uit de thuis-wifi. Om dat te realiseren worden dataverbindingen volledig automatisch omgeleid tussen de 2,4 GHz- en 5 GHz-frequentiebanden – afhankelijk van welke band het meest geschikt is.

Airtime fairness fungeert als een "verkeersleidingscentrum" om te zorgen voor een optimale verkeersstroom op de datasnelweg in huis. Daartoe stelt de mesh-wifi aan snelle eindapparaten meer zendtijd (airtime) ter beschikking. Trage apparaten en minder belangrijke toepassingen vormen zodoende niet langer een rem op het dataverkeer.

Mesh-wifi van devolo

Moderne mesh-systemen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, die zich in principe onderscheiden door de manier waarop de netwerkcomponenten met elkaar communiceren. Bij de apparaten uit de productserie Magic WiFi vertrouwt devolo op een Powerline-backbone, zodat de stroomleiding als een lange datakabel kan worden gebruikt. Het voordeel van Powerline: deze oplossing omzeilt op betrouwbare wijze de natuurlijke belemmeringen van stabiele wifi-verbindingen, zoals plafonds, muren of zelfs vloerverwarming. Powerline-adapters zijn daarom geschikt voor het creëren van een stabiel en krachtig thuisnetwerk over lange afstanden of over verdiepingen. Repeaters gebruiken de thuis-wifi voor datacommunicatie met elkaar. De praktische wifi-versterkers zijn ideaal om appartementen volledig draadloos te verzorgen. Beide wifi-systemen van devolo zijn compatibel met elkaar en kunnen via de Home Network App in een mum van tijd geïnstalleerd worden.

Prijzen en beschikbaarheid

De netwerkexperts van devolo bieden een breed scala aan oplossingen aan voor het opzetten van een veilig en krachtig thuisnetwerk. Zo zijn de devolo WiFi 6 Repeater 3000 (adviesprijs 99,90 euro) en de devolo WiFi 6 Repeater 5400 (adviesprijs 149,90 euro) geschikt voor kleine en middelgrote appartementen.

Voor grotere appartementen, huizen en signaalversterking over verdiepingen wordt de devolo Magic WiFi-productlijn aanbevolen. Een Starter Kit van de devolo Magic 1 WiFi mini is al vanaf 99,90 euro (adviesprijs) verkrijgbaar. Het Powerline-vlaggenschip Magic 2 WiFi 6 is verkrijgbaar als Starter Kit voor een adviesprijs van 249,90 euro.