Garmin Forerunner-horloges kampen met problemen na nieuwste software-update

Een nieuwe software-update van Garmin lijkt de werking van sommige horloges te verstoren. Er heerst echter verwarring over wat Garmin nu bewust heeft veranderd en wat er wel of niet kapot is in de nieuwste versie. Vooral gebruikers van de populaire Forerunner-serie ondervinden problemen.

Garmin rolde softwareversie 21.19 uit op 2 december. Tot de verbeteringen behoren updates voor zwemtrainingen in het zwembad, de nieuwe Meditatie-activiteit en oplossingen voor een aantal bugs.

Sinds de update hebben Forerunner-gebruikers verschillende problemen gemeld, vooral met betrekking tot Wi-Fi-synchronisatie en het gebruik van het touchscreen op hun apparaten. Wat is er precies aan de hand?

(Image credit: Garmin)

Om met het meer eenvoudige probleem te beginnen: sommige gebruikers melden problemen met Wi-Fi-synchronisatie na de update. “Na de installatie van Forerunner 955 - Software Versie 21.19 werkt de Wi-Fi-synchronisatie niet,” meldde een gebruiker op 4 december.

Veel reacties wijzen op een soortgelijk probleem en Garmin merkt in de release notes op dat het wordt aanbevolen dat gebruikers hun toestellen synchroniseren via Garmin Express of Wi-Fi om de overdracht van bestanden voor de Meditatie-activiteit te versnellen. Dat verklaart echter niet het algemene synchronisatieprobleem.

Nog verwarrender zijn de problemen met het touchscreen. Meerdere gebruikers melden een bug die ervoor zorgt dat het touchscreen van de Forerunner altijd is ingeschakeld tijdens activiteiten, zelfs als de instelling "Touch uitgeschakeld" is ingeschakeld. “Ik was vandaag aan het hardlopen in de regen tijdens de lunch en merkte hetzelfde toen de natte mouw van mijn jas door de data swipete,” bevestigde een gebruiker. Dit klinkt als een bug en Garmin heeft het volgende gereageerd op één post: “We zijn ons bewust van deze bug en onderzoeken dit momenteel. Mijn excuses voor de frustratie!”

Er is nog een tweede bug met het touchscreen, waarvan Garmin zegt dat het eigenlijk een bewuste verandering is. In 21.19 wordt de stopwatch van de Forerunner bediend door de knoppen en niet meer door het touchscreen. “Na software-update 21.19 kan ik de stopwatch niet meer bedienen via het touchscreen. Ik kan alleen de knoppen gebruiken om te starten/stoppen/resetten. Het touchscreen werkt wel in de timer,” klaagde een gebruiker. Garmin heeft sindsdien in een reactie bevestigd dat dit een opzettelijke verandering was. Je moet nu de knoppen gebruiken in de Stopwatch en Timer om de tijd te starten, stoppen en resetten.

Kortom, de laatste Garmin-update heeft zeker wat bugs met betrekking tot Wi-Fi en het gebruik van het touchscreen tijdens activiteiten. Als je echter hebt gemerkt dat je stopwatch niet meer werkt via het touchscreen en alleen nog maar kan worden bediend met knoppen, dan is dit geen bug, maar een bewuste update van Garmin.