Geruchten rond prijs en opslag van Samsung Galaxy S25 voorspellen weinig goeds

De Samsung Galaxy S25-serie verschijnt steeds meer in leaks en geruchten. De voorbije dagen hebben we drie nieuwe leaks voorbij zien komen en twee ervan bevatten verontrustende info.

Ten eerste zullen de Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus en Samsung Galaxy S25 Ultra waarschijnlijk allemaal iets duurder zijn dan hun voorgangers volgens Yonhap News Agency (via @Jukanlosreve). De site geeft hiervoor twee redenen. Zoals we al eerder hebben gehoord, zal de Snapdragon 8 Elite-chipset, die naar verwachting in de telefoons zit, veel meer kosten dan de huidige chips van het bedrijf, waardoor de productiekosten van Samsung zullen stijgen.

De site voegt eraan toe dat er een kans is dat sommige modellen in plaats daarvan de goedkopere Exynos 2500 zullen gebruiken. Anderzijds is dat weer niet helemaal zeker vanwege productieproblemen met de chip.

Verder zegt de site dat de dalende waarde van de Zuid-Koreaanse won van invloed kan zijn op de prijs van deze telefoons, omdat dit de importkosten van onderdelen zal verhogen. Wat betreft de exacte prijsstijging van de Samsung Galaxy S25 beweert JoongAng.co.kr dat de prijzen met ongeveer 150.000 won (ongeveer 100 euro) zullen stijgen, hoewel dat niet noodzakelijkerwijs betekent dat de prijs in andere regio's met precies dezelfde hoeveelheid zal stijgen.

Lage basisopslag en ietsje sneller opladen

Vervolgens heeft leaker Roland Quandt de opslagcapaciteiten van de drie telefoons gedeeld op Bluesky. Quandt beweert teleurstellend genoeg dat de Galaxy S25 zal beginnen met slechts 128GB opslag. Dat vinden we anno 2024 al te weinig voor een telefoon in deze prijsklasse en in 2025 verwachten we toch minstens 256GB als je bijna 1.000 euro uitgeeft.

Er zou ook een 256GB-model komen van de standaardversie, terwijl de Samsung Galaxy S25 Plus zowel met 256GB als 512GB opslag zou komen. De Samsung Galaxy S25 Ultra zal ook met 256GB en 512GB beschikbaar zijn en voegt daar nog een 1TB-variant aan toe. Deze opslagcapaciteiten zijn precies hetzelfde als die van de Samsung Galaxy S24-serie.

Samsung Galaxy S24 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Tot slot beweert leaker @Jukanlosreve dat leaker @UniverseIce heeft gezegd dat de hele Galaxy S25-serie Qi2 draadloos opladen zal ondersteunen. Met deze oplaadstandaard kunnen opladers en andere accessoires magnetisch aan de telefoon worden bevestigd, net zoals het MagSafe-systeem van Apple. Dit zorgt daarnaast nog voor iets hogere laadsnelheden.