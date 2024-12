Verwachte specs Samsung Galaxy S25: dit zijn de specificaties volgens de geruchten

De Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus en Galaxy S25 Ultra zouden zomaar tot de beste smartphones van 2025 kunnen behoren. Volgens geruchten hoeven we daar niet lang meer op te wachten, aangezien de lancering waarschijnlijk in januari plaatsvindt.

Hoewel er op dit moment nog niets officieel is bevestigd, geven een reeks lekken en speculaties ons al een goed beeld van wat we kunnen verwachten. Met die informatie, aangevuld door onze eigen voorspellingen, hebben we een voorlopige lijst samengesteld met de waarschijnlijke specificaties van deze telefoons. Je vindt ze hieronder in detail.

Mogelijke specs Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S24

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 specs Display: 6,2 inch AMOLED Resolutie: 1080 x 2340 pixels Refresh rate: 120Hz Chip: Snapdragon 8 Elite / Exynos 2500 Camera's achteraan: 50MP primair, 12MP ultra-wide, 10MP telefoto(3x zoom) Selfiecamera: 12MP RAM: 12GB Opslag: 128GB, 256GB, 512GB Batterij: 4.000mAh

De standaard Samsung Galaxy S25 zal niet zo’n geavanceerde technologie bevatten als de Samsung Galaxy S25 Ultra, maar dit toestel zou toch zeker indruk kunnen maken.

Volgens geruchten krijgt de Samsung Galaxy S25 een scherm van ongeveer 6,2 inch. Hoewel de resolutie nog niet is uitgelekt, voorspellen we dat deze 1080 x 2340 zal zijn, net zoals bij de Samsung Galaxy S24, aangezien de schermgrootte hetzelfde zou zijn. Dat zou neerkomen op een pixeldichtheid van ongeveer 416 pixels per inch. Daarnaast zal de Samsung Galaxy S25 vrijwel zeker een refresh rate van 120Hz hebben. Dit is namelijk al zo sinds de Galaxy S20-serie en voorlopig heeft Samsung nog een enkel apparaat dat hoger gaat

Over de chipset bestaat nog enige onenigheid, maar de meeste bronnen lijken het erover eens te zijn dat de Samsung Galaxy S25 wordt uitgerust met een Snapdragon 8 Elite, Qualcomm's topchipset voor smartphones. Toch heeft een recente benchmark de Exynos 2500 genoemd, dus de mogelijkheid bestaat dat die ook gebruikt wordt. Indien dat onderscheid er is, mogen we ervan uitgaan dat wij de versies met Exynos-chip krijgen.

Meerdere lekken suggereren dat de Samsung Galaxy S25 wordt voorzien van 12GB RAM, wat meer is dan de 8GB in de Galaxy S24. Mocht dit kloppen, dan is het nog mogelijk dat er ook een model met 8GB RAM zal verschijnen. Over de opslagcapaciteit is nog niets bekend, maar we verwachten dat Samsung opnieuw zal kiezen voor 128GB, 256GB en 512GB. Toch is het niet uitgesloten dat het 128GB-model verdwijnt. De flagship telefoons van andere merken hebben namelijk sinds dit jaar 256GB als basisopslag.

Wat de camera’s betreft, meldt TechManiacs dat deze hetzelfde zullen zijn als die van de Samsung Galaxy S24. Dat betekent een 50MP-hoofdcamera, een 12MP-groothoekcamera, een 10MP-telefotocamera (met 3x optische zoom) en een 12MP-selfiecamera. Deze informatie komt echter van slechts één bron, dus neem het met een korreltje zout. Het feit dat er weinig andere camera-gerelateerde lekken zijn, suggereert wel dat er niet veel zal veranderen.

Tot slot zijn er geruchten dat de Samsung Galaxy S25 dezelfde batterijcapaciteit krijgt als de S24, namelijk 4.000mAh. We verwachten hier ook dezelfde oplaadsnelheid van 25W, evenals de mogelijk om (omgekeerd) draadloos op te laden.

Verwachte specs Samsung Galaxy S25 Plus

Samsung Galaxy S24 Plus

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 Plus specs Display: 6,7 inch AMOLED Resolutie: 1440 x 3120 pixels Refresh rate: 120Hz Chip: Snapdragon 8 Elite / Exynos 2500 Camera's achteraan: 50MP primair, 12MP ultra-wide, 10MP telefoto (3x zoom) Selfiecamera: 12MP RAM: 12GB Opslag: 256GB, 512GB Batterij: 4.900mAh

Volgens verschillende bronnen krijgt de Samsung Galaxy S25 Plus een scherm van 6,66 inch, dat waarschijnlijk op de markt zal worden gebracht als 6,7 inch, net zoals het display van de Samsung Galaxy S24 Plus.

Daarom kunnen we aannemen dat de overige schermspecificaties grotendeels overeenkomen met die van de Galaxy S24 Plus, mogelijk met een resolutie van 1440 x 3120 voor een pixeldichtheid van ongeveer 513 pixels per inch. Ook zal de Galaxy S25 Plus vrijwel zeker een 120Hz refresh rate hebben, omdat dit de standaard is voor high-end toestellen.

Wat de chipset betreft, verwachten we een Snapdragon 8 Elite. Sterker nog, de Snapdragon 8 Elite wordt waarschijnlijk in alle modellen van de Galaxy S25-serie gebruikt. Sommige benchmarks suggereren zelfs dat de Snapdragon 8 Elite beter kan presteren dan de chipset in de iPhone 16 Pro Max, wat een grote overwinning voor Samsung zou kunnen zijn.

Toch kunnen we niet volledig uitsluiten dat een andere chipset wordt gebruikt, of dat er in verschillende regio's verschillende chipsets worden ingezet. Zo bestaat de kans dat ook de Galaxy S25 Plus uitgerust zal zijn met de Exynos 2500 in Europa. Bij de Galaxy S24-serie heeft Samsung namelijk alleen het Ultra-model wereldwijd een Snapdragon-chip gegeven, terwijl het standaard- en Plus-model een Exynos-chip hadden.

In ieder geval wordt de nog nader te bepalen chipset naar verluidt gecombineerd met 12GB RAM in de Samsung Galaxy S25 Plus, wat niet verschilt van de Galaxy S24 Plus. Over opslagcapaciteit is nog niets bekend, maar de kans is groot dat Samsung vasthoudt aan de huidige opties, namelijk 256GB en 512GB.

De enige echte informatie over de camera’s komt uit hetzelfde TechManiacs-rapport dat hierboven werd genoemd bij Samsung Galaxy S25. Dit wijst op dezelfde set-up als op de Galaxy S24 Plus: een 50MP-hoofdcamera, een 12MP-groothoekcamera, een 10MP-telefotocamera (waarschijnlijk met 3x optische zoom) en een 12MP-selfiecamera.

Volgens diezelfde bron krijgt de Samsung Galaxy S25 Plus een batterijcapaciteit van 4.900mAh, net als zijn voorganger. Als dit zo is, verwachten we hier dezelfde oplaadsnelheid van 45W, inclusief ondersteuning voor (omgekeerd) draadloos opladen.

Verwachte specs Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 Ultra specs Display: 6,9 inch AMOLED Resolutie: 1440 x 3120+ pixels Refresh rate: 120Hz Chip: Snapdragon 8 Elite Camera's achteraan: 200MP primair, 50MP ultra-wide, 50MP telefoto (5x zoom), 10MP telefoto (3x zoom) Selfiecamera: 12MP RAM: 12GB, 16GB Opslag: 256GB, 512GB, 1TB Batterij: 5.000mAh

De beste specificaties zullen waarschijnlijk voor de Samsung Galaxy S25 Ultra, waarvan geruchten suggereren dat het toestel een scherm van 6,86 inch krijgt, dat waarschijnlijk als 6,9 inch op de markt wordt gebracht. Daarmee is het iets groter dan het 6,8-inch display van de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Over de resolutie van het scherm van de Galaxy S25 Ultra is nog niets uitgelekt, maar gezien de verwachte grootte zou deze hoger kunnen zijn dan de 1440 x 3120 van de Samsung Galaxy S24 Ultra. Ook over de refresh rate is niets bekend, maar het is vrijwel zeker dat dit 120Hz zal zijn zoals de voorbije jaren.

Net als de rest van de Samsung Galaxy S25-serie zou de Samsung Galaxy S25 Ultra worden uitgerust met een Snapdragon 8 Elite-chipset. Sterker nog, we zijn er nog zekerder van dat deze chipset in dit model zal zitten dan in de andere modellen, aangezien sommige lekken over andere chipsets alleen spreken over het standaard- en Plus-model, maar niet over de Ultra.

Daarnaast hebben we gehoord dat de Samsung Galaxy S25 Ultra mogelijk 16GB RAM zal krijgen, hoewel een andere lek suggereert dat het instapmodel begint met 12GB RAM, en dat 16GB alleen beschikbaar is voor duurdere varianten. Hoe dan ook, dit is een verbetering ten opzichte van de 12GB RAM die in elke configuratie van de Galaxy S24 Ultra zit en het zou een boost moeten geven aan eventuele Galaxy AI-functies.

Er is nog geen nieuws over de opslag, maar de Samsung Galaxy S24 Ultra is beschikbaar met 256GB, 512GB of 1TB opslag. Het lijkt waarschijnlijk dat deze opties opnieuw worden aangeboden.

De camera’s kunnen daarentegen een upgrade krijgen. Bronnen suggereren dat de Samsung Galaxy S25 Ultra een nieuwe 50MP-groothoekcamera zal hebben, een verbetering ten opzichte van de 12MP-camera op het huidige model. De andere camera’s zouden echter niet veranderen. Dat betekent een 200MP-hoofdcamera, 50MP-telefotocamera (5x zoom), 10MP-telefotocamera (3x zoom) en waarschijnlijk een 12MP-selfiecamera.

De batterij van de Samsung Galaxy S25 Ultra zal naar verluidt niet groter zijn dan die van de S24 Ultra. Volgens lekken blijft deze 5.000mAh, met een laadsnelheid van opnieuw 45W.

Verwachte specs Samsung Galaxy S25 Slim

Samsung Galaxy S24

Naast de Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus en Galaxy S25 Ultra suggereren lekken dat er ook een Samsung Galaxy S25 Slim onderweg is, die mogelijk tegelijk met de andere telefoons wordt gelanceerd.

We weten echter nog niet veel over dit toestel. Wat we tot nu toe hebben gehoord, is dat de Samsung Galaxy S25 Slim een betere camera zou kunnen hebben dan de standaard Galaxy S25. Eén bron suggereert zelfs dat de Galaxy S25 Slim een camera van Ultra-niveau krijgt.

Het toestel zou dus indruk kunnen maken op het gebied van fotografie. Uiteraard zal de S25 Slim ook dunner zijn dan de rest van de S25-serie, al wordt er gerapporteerd dat Samsung het toestel niet zo dun heeft kunnen maken als gehoopt.

Verder is er nog weinig bekend over deze telefoon en daarom hebben we geen specificatietabel opgesteld. Wel kunnen we voorspellen dat het toestel waarschijnlijk een 120Hz refresh rate, AMOLED-scherm en triple camera zal hebben.