Samsung Galaxy S25 Plus neemt misschien designelement van Galaxy Z Fold 6 over

Nu de iPhone 16-serie eindelijk onthuld is, kunnen we alweer uitkijken naar de aankomende smartphonelancering van de Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus en Galaxy S25 Ultra. Deze modellen moeten begin volgend jaar de huidige Samsung Galaxy S24-line-up van flagships vervangen.

We hebben eerder al renders gezien van de Galaxy S25 en de Galaxy S25 Ultra, maar nu was het schijnbaar eindelijk tijd voor het Plus-model. Android Headlines en de leaker OnLeaks hebben een aantal renders gedeeld die gebaseerd zijn op Computer-Aided Design-documenten (CAD). De renders tonen een design voor de Galaxy S25 dat niet veel veranderd is ten opzichte van de vorige generatie, op één belangrijke designupdate na.

And finally, here comes your very first and early look at the #Samsung #GalaxyS25Plus (360° video + sharp 5K renders + dimensions)!One again, on behalf of @Androidheadline 👉🏻 https://t.co/MfKbWDYFWN pic.twitter.com/vnQ44Q5bWPSeptember 17, 2024

De renders tonen de Galaxy S25 Plus met vrij dikke ringen om zijn camera's, net als we ook zagen op de Galaxy Z Fold 6. De camera's lijken echter wel nog op dezelfde plaats te zitten als op de Galaxy S24 Plus en de rest van het design met de platte zijkanten en afgeronde hoeken lijkt ook identiek te zijn.

Dit alles lijkt ook redelijk goed aan te sluiten bij de renders van OnLeaks voor de Galaxy S25 en Galaxy S25 Ultra die we al eerder hebben gezien. Die renders tonen ook vrijwel identieke designs als die van hun voorgangers, maar dan met dikkere ringen om de camera's en in het geval van de Ultra ook dunnere schermranden.

Het is het ook waard om te vermelden dat CAD-mock-ups niet per se heel erg accuraat zijn. Ze focussen zich namelijk vooral op de afmetingen van een product. Android Headlines geeft dan ook aan dat de renders ook geen simkaartslot laten zien, maar dat betekent niet meteen dat Samsung deze ook echt achterwege zal laten.

Toch geven de beelden ons wel onze eerste blik op de zogenaamde Galaxy S25 Plus, na maandenlang alleen maar geruchten te hebben gehoord over de interne onderdelen.

Vanaf de voorkant lijkt de S25 waarschijnlijk weer heel erg op zijn voorganger (hierboven te zien). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Qua specs suggereren de geruchten dat Samsung misschien de volledige Galaxy S25-serie zal voorzien van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4-chip. Eerder hoorden we nog dat Samsungs eerste keuze voor de Europese, Zuid-Koreaanse en Indiase markten zijn eigen Exynos 2500-chip zou zijn, maar Tom’s Guide heeft inmiddels ook aangegeven dat Samsung misschien tegen problemen is aangelopen bij de massaproductie van de 3nm-chips die nodig zijn voor deze smartphones.

Andere leaks suggereren verder dat de Galaxy S25 Plus misschien zal lanceren met 12GB RAM. Dat zou een upgrade zijn ten opzichte van de 8GB RAM op de Galaxy S24 Plus en zou het toestel dus evenveel RAM geven als de Galaxy S24 Ultra en de Z Fold 6.

GSMArena gelooft ook dat de Galaxy S25 Plus dezelfde 6,7-inch schermgrootte en 4.900mAh-batterij zal houden die ook in de Galaxy S24 Plus zitten. Hij zou op dat vlak dus ook nog steeds maar een heel klein beetje verschillen van de Galaxy S24 Ultra, met zijn 6,8-inch scherm en 5.000mAh-batterij.

Deze informatie is natuurlijk wel volledig gebaseerd op geruchten, dus we moeten nog even wachten op een bevestiging van Samsung over het design en de specs van de Galaxy S25 Plus. We verwachten de Samsung Galaxy S25 Plus samen met de Galaxy S25 en Galaxy S25 Ultra te zien aan het begin van 2025. Hou tot die tijd vooral ons Samsung Galaxy S25-overzicht in de gaten voor het laatste nieuws, geruchten en meer updates.