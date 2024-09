Samsungs eerste oprolbare smartphone verschijnt misschien volgend jaar al

Samsung is grotendeels verantwoordelijk voor het feit dat vouwbare smartphones steeds meer mainstream worden. Zijn nieuwste modellen, de Samsung Galaxy Z Fold 6 en de Samsung Galaxy Z Flip 6, zijn dan ook een aantal van de beste en meest verfijnde foldables tot nu toe. Volgend jaar legt het bedrijf de nadruk misschien echter op een nieuw soort smartphone, namelijk eentje met een oprolbaar display. We lijken dus van 'foldable' naar 'rollable' te gaan.

Dit nieuws komt vanuit de Zuid-Koreaanse outlet The Elec (via NotebookCheck). The Elec claimt dat Samsung werkt aan een telefoon met een 12,4-inch oprolbaar scherm en dat dit toestel misschien al in de tweede helft van 2025 gelanceerd wordt.

De website claimt verder dat er een under-display camera aanwezig zou zijn, zodat er niets is dat je afleidt van het display. Dat klinkt in ieder geval redelijk geloofwaardig, aangezien Samsung momenteel ook al gebruikmaakt van een under-display camera in de Galaxy Z Fold 6.

Krijgen we dan volgend jaar echt een oprolbare smartphone met een display van tabletformaat van Samsung? Het klinkt zeker geloofwaardig. De technologie die hiervoor nodig is, bestaat inmiddels al een tijdje. We hebben in het verleden dan ook al oprolbare concepttelefoons gezien. Daarnaast klinkt dit als een logische volgende stap nu vouwbare smartphones al zo vergevorderd zijn en Samsung deze bijna heeft weten te perfectioneren (voor zover dat mogelijk is).

Wie zal de eerste zijn?

De 'tri-fold' Huawei Mate XT. (Image credit: Huawei)

Recentelijk lanceerde Huawei nog een 'tri-fold' smartphone. Dat is een vormfactor die Samsung nog niet aanbiedt en deze maakt het mogelijk om een veel groter scherm toe te voegen dan zelfs op een normale vouwbare smartphone. In het geval van de Huawei Mate XT gaat het om een display van 10,2 inch. Aangezien Samsung dus niet het eerste bedrijf is die dit design op de markt heeft gebracht, zou het wel logisch zijn als het bedrijf bij een andere vormfactor wel weer de eerste wil zijn. Het zou ons dus niets verbazen als de eerste oprolbare smartphone voor consumenten van Samsung zal zijn (en een nog groter display zal hebben).

Aan de andere kant hebben we nog niet echt heel veel gehoord over Samsungs zogenaamde rollable smartphone. Het duurt nog wel even voordat we in de tweede helft van 2025 zitten, maar we weten ook niet of we wel geloven dat dit concept dan al beschikbaar zal zijn voor consumenten, als dat überhaupt al gaat gebeuren.

Als zo'n soort apparaat uiteindelijk toch gelanceerd wordt volgend jaar, dan zou het wel enigszins logisch zijn als hij naast de Samsung Galaxy Z Fold 7 verschijnt. We verwachten dan ook dat de Fold nog steeds zal blijven bestaan naast de mogelijke oprolbare telefoon, want Samsungs foldables zijn nog redelijk succesvol. Dat zou dus kunnen betekenen dat het nieuwe apparaat in juli wordt aangekondigd, maar dat is pure speculatie.

In de tussentijd verwachten we natuurlijk eerst nog de lancering van de Samsung Galaxy S25-serie rond januari, dus dat zijn de volgende belangrijke Samsung Galaxy-telefoons om naar uit te kijken.