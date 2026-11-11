Garmin legt uit wanneer hun populaire MIP-scherm kan verdwijnen

Garmin heeft de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt met hun horloges. Denk aan satellietcommunicatie in topmodellen, zoals de Garmin Fenix ​​9 Pro, verbeteringen in waterbestendigheid voor duikhorloges en behuizingen van titanium. De belangrijkste trend van de voorbije jaren is zonder twijfel OLED.

Het eerste Garmin-horloge met een OLED-scherm was de Garmin Venu uit 2019. De Venu-serie was altijd al een soort speeltuin. Hier probeerde Garmin nieuwe technologie om te bepalen of ze die in andere series konden toepassen.

De integratie van OLED kwam in 2023 in een stroomversnelling toen de Garmin Forerunner 965 verscheen. Sindsdien is de opmars van OLED niet meer te stoppen.

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In den beginne was er alleen MIP

In 2026 is het makkelijk om te vergeten dat bijna elk Garmin-horloge ooit een saai maar functioneel MIP-scherm (memory-in-pixel) had. 2022 was op dat vlak veel eenvoudiger.

Tegenwoordig is OLED de standaard. Bij elke nieuwe lancering kijken we of Garmin volledig afscheid heeft genomen van MIP. Bij de nieuwe Fenix ​​9 is dat niet gebeurd, wat betekent dat deze displays nog wel even beschikbaar blijven.

Maar wat zou Garmin ertoe kunnen aanzetten om MIP definitief met pensioen te sturen?

MIP versus OLED

(Image credit: Future)

“Er zijn absoluut diverse voordelen voor onze klanten als we vasthouden aan een transflectief MIP-kleurendisplay. Het belangrijkste voordeel op dit moment is de batterijduur,” zegt Brad Trenkle, COO bij Garmin.

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“Neem bijvoorbeeld een product als de Enduro: een dergelijk apparaat dat werkt op basis van een MIP-display in plaats van een OLED-scherm, dat inherent meer stroom verbruikt omdat het zelf licht uitstraalt in plaats van omgevingslicht te reflecteren, biedt duidelijke voordelen.”

Wanneer je een horloge met een OLED-scherm buitenshuis gebruikt, moet de helderheid van het scherm hoger worden om voor het omgevingslicht te compenseren. Een horloge met een MIP-display wordt dan juist beter leesbaar, zonder dat daar extra energie voor nodig is.

Het OLED-scherm van de Fenix ​​9 Pro kan bijvoorbeeld een helderheid tot 3000 nits bereiken. Dit vergt altijd een aanzienlijke hoeveelheid stroom, ongeacht hoe efficiënt het scherm is.

Uithoudingsvermogen is cruciaal

(Image credit: Mike Sawh)

Voor de doorsnee gebruiker die hun horloge draagt ​​tijdens hardloop- of fietstochten in de stad is dit geen enkel probleem. Hoe zit het echter met gebruikers die meerdaagse trektochten maken?

Het is duidelijk waarom MIP nog steeds populair is. De always-on-modus van OLED-schermen zorgt voor een veel kortere batterijduur. Wanneer je buiten bent op een zonnige dag, kan het soms ook lastig zijn om een OLED-scherm af te lezen.

Toch kan hier verandering in komen. "We zien dat het gat kleiner wordt", zegt Trenkle. "Het is al aanzienlijk verkleind. Zo zien we dat de batterijduur van onze OLED-producten met elke nieuwe generatie toeneemt. Maar het verschil is nog niet volledig verdwenen, en zolang dat niet het geval is, verwachten we zeker niet dat MIP-schermen volledig zullen verdwijnen."

Dit proces is momenteel al bezig. Kijk maar naar de Forerunners: de nieuwere modellen, zoals Garmin Forerunner 70 en Forerunner 970, zijn niet met MIP-scherm verkrijgbaar. In plaats daarvan is MIP nu onlosmakelijk verbonden met opladen via zonne-energie. Zo hebben de Fenix ​​9 Pro Solar en Instinct 3 Solar beide een MIP-scherm. Daar kan je de horloges in theorie blijven gebruiken zonder ze ooit op te laden zolang ze genoeg zonlicht opvangen.

Waar blijft "Solar OLED"?

De vraag is nu wat het echte keerpunt gaat zijn. Wat kan ervoor zorgen dat MIP definitief verdwijnt? De combinatie van opladen via zonne-energie met een OLED-scherm kan dat misschien voor elkaar krijgen.

Onze conclusie was dat de technologie voor zonne-energie in het scherm grotendeels onverenigbaar is met OLED. We vroegen daarom aan Trenke of zonne-energie altijd ten koste gaat van de kwaliteit van een OLED-scherm. "Als we het als een gedachte-experiment bekijken: niet per se," antwoordde hij.

"Het hangt af van de gebruikte zonnetechnologie. Garmin heeft door de jaren heen twee verschillende typen zonnetechnologie toegepast: amorf silicium en kristallijn silicium. Amorf silicium noemen we weliswaar transparant, maar het is eigenlijk vergelijkbaar met een gepolariseerde zonnebril." Dit is de technologie die over het display heen ligt.

"Bij amorf silicium ets je zeer fijne lijntjes in het materiaal, dat vervolgens boven op de organische laag, die onderhevig is aan degradatie, komt te liggen. Maar in sommige van onze recentere producten gebruiken we kristallijn silicium. Dat is geen transparant siliciummateriaal. In plaats daarvan maken we de rand rondom het display (de 'chapter ring') geschikt voor zonne-energie. Je krijgt dus een ring aan de buitenzijde, terwijl het actieve gedeelte van het scherm volledig vrij blijft."

Een wazige toekomst

Kristallijn silicium is het materiaal dat in conventionele zonnepanelen wordt gebruikt. Een mooi voorbeeld hiervan is de Garmin Instinct 3 Solar, waarbij een relatief groot oppervlak rondom het scherm zonne-energie opwekt. Trenkle suggereert dat ze hierdoor een horloge met OLED-scherm en zonnecellen kunnen maken.

“Het is altijd een kwestie van de juiste technologie vinden voor de specifieke toepassing die we voor ogen hebben. In dit geval treedt er geen kwaliteitsverlies op, noch wat betreft reflectie, noch wat betreft de beeldkwaliteit. Ja, dit zou inderdaad een manier kunnen zijn om dat probleem te verhelpen.”

Dit is ten slotte (nog) geen bevestiging dat er een Garmin-horloge met OLED-scherm en zonnecellen in de maak is. Zelfs als dat wel zo is, wil dat niet zeggen dat Garmin daardoor hun MIP-schermen meteen met pensioen stuurt.