De nieuwe Coros Nomad is de goedkopere Garmin Instinct 3 waarop we lang gewacht hebben
Pas maar op Garmin
Als het gaat om smartwatches en fitnesstrackers, is de Garmin Instinct 3 een van onze favorieten. We gaven hem een bijna perfecte score in onze review zouden hem zonder aarzelen aanbevelen als een van de beste hardloophorloges. Er is net een goedkopere concurrent op de markt gekomen die hem mogelijk het vuur aan de schenen kan leggen.
Coros heeft namelijk de Nomad-smartwatch aangekondigd, die tal van interessante functies biedt. Coros zegt dat het apparaat speciaal is ontworpen voor outdoorgebruik dankzij tools die op maat zijn gemaakt voor wandelaars, klimmers, vissers en meer.
Een van de belangrijkste functies is een nieuw Adventure Journal in de Coros-app, dat kan worden gebruikt om locaties te taggen, spraaknotities op te nemen en foto's en video's op te slaan, met het idee dat je later de beste momenten van je outdooractiviteiten opnieuw kunt beleven.
Wat de hardware betreft, is er een MIP-display met hoge helderheid in fel zonlicht, plus een aluminium/polymeer rand, gehard mineraalglas en waterbestendigheid tot 50 meter. Je krijgt ook dual-frequency gps voor navigatie, plus een breed scala aan buitensportmodi, waaronder acht verschillende vismodi.
Coros zegt dat wanneer je de All-Systems GPS-modus gebruikt, je 50 uur batterijduur krijgt. Bij normaal gebruik loopt dat op tot 22 dagen. Beide cijfers overtreffen de 32 uur en 18 dagen van de Instinct 3.
Toen we de Garmin Instinct 3 beoordeelden, waren we erg onder de indruk van het MIP-display en het brede aanbod aan fitnesstools. Het goede nieuws is dat de Coros Nomad ook op deze gebieden behoorlijk sterk presteert, terwijl hij minder kost dan de Instinct 3. De Nomad kost namelijk 369 euro, terwijl de Instinct 3 begint bij 399,99 euro.
Hoewel Coros nog een lange weg te gaan heeft om de Instinct 3 te verslaan, staat het bedrijf bekend om zijn uitstekende smartwatches. Het zal interessant zijn om te zien hoe de twee zich tot elkaar verhouden.
Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer.
Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch, al dan niet met een glas rosé erbij.
- Alex BlakeFreelance Contributor