De 5 bästa aktivitetsarmbanden vi har testat hittills i år – från Google och Garmin till oväntade överraskningar från Amazfit
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Av Amanda Westberg Contributions by Lloyd Coombes
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Vi har testat och rankat de allra bästa.
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Vi har testat och rankat de allra bästa.