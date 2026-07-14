De 5 beste aktivitetsmålerne vi har testet så langt i år – fra Google og Garmin til uventede overraskelser fra Amazfit

Vi har skrevet om treningsteknologi i årevis, og vi har endelig nådd et punkt der rimelige aktivitetsarmbånd er nesten like kapable som modeller som kostet tusenvis av kroner for bare noen få år siden. Det er ikke dermed sagt at premiumalternativer har mistet sin appell, men mange av årets mest interessante modeller har vi faktisk funnet i den rimeligere enden av markedet.

Enten det er skjermløse remmer som beviser at noen ganger er mindre mer, den nyeste generasjonen av den populære Oura Ring, eller et par Amazfit-modeller som kan konkurrere med betydelig dyrere konkurrenter … her er våre favoritter blant årets treningssporere – i tilfeldig rekkefølge.

1. Google Fitbit Air

(Image credit: Peter Hoffmann)

Lansert: 26. mai

Vurdering: 4/5

Whoops' treningsmåler blir stadig mer populær takket være skjermløs design, høy komfort og sterkt fokus på sensorer – og Google ville ikke være noe dårligere.

Latest Videos From Watch full video here:

Selskapets tilsvar er Google Fitbit Air, hvis app tilbyr et ef