Drie Garmin-horloges die ik in 2026 wil zien, waaronder een échte opvolger voor de Forerunner 55

2025 was een extreem druk jaar voor Garmin. Het merk strooide met nieuwe modellen alsof de wereld zou eindigen: een Fenix 8 Pro met microLED-scherm, de Venu X1 als duidelijke Apple Watch Ultra-concurrent, en een helderdere opvolger van de Forerunner 965 in de vorm van de Forerunner 970. Zelfs de ingebouwde zaklamp dook op in steeds meer modellen en eerlijk is eerlijk: dat blijft gewoon handig.

Ik verwacht niet dat Garmin in 2026 ineens op de rem trapt. Integendeel. Als het merk zijn positie in de smartwatchmarkt wil behouden, móét er worden doorontwikkeld. Niet alleen aan de top van het assortiment, maar hopelijk ook bij modellen die inmiddels wat ouder beginnen aan te voelen.

Dit zijn drie Garmin-horloges die ik in 2026 graag zou zien.

1. Garmin Forerunner 65 (misschien de Forerunner 70?)

(Image credit: Garmin)

De naam is even afwachten. Garmin heeft het zichzelf niet makkelijker gemaakt met modelnummers, zeker sinds de Forerunner 570 ineens de opvolger van de 265 werd. Maar één ding is duidelijk: de Forerunner 55 is verouderd.

Toen dat horloge in 2021 verscheen, was het een echte instapper. Betaalbaar, simpel, maar betrouwbaar. Inmiddels voelt hij vooral oud aan naast de rest van de Forerunner-familie. De Forerunner 165 is technisch gezien nu het meest toegankelijke Garmin-horloge, maar “budgetvriendelijk” kun je die niet echt noemen.

En juist daar zit een gat. Garmin mist op dit moment een écht betaalbaar hardloophorloge. Een model onder de 200 euro dat zich richt op beginners, recreatieve lopers en mensen die gewoon goede tracking willen, zonder alle high-end extra’s. Een AMOLED-scherm is geen must, ook maps of Spraakassistenten zijn niet nodig.

Wat wél belangrijk is: Garmins nieuwste trainingsinzichten, betrouwbare gps en een degelijke smartwatch-ervaring. De Garmin Vivoactive 5 is nu beschikbaar rond de 200 euro, maar we hebben het nu over een nieuw horloge. Een moderne opvolger van de Forerunner 55 zou daarom meer dan welkom zijn, en waarschijnlijk ook gewoon goed verkopen.

2. Garmin Venu X2

(Image credit: Future)

Van alle Garmin-horloges die in 2025 verschenen, was de Garmin Venu X1 veruit de grootste verrassing. Eerst was daar de Fenix E: een iets uitgeklede Fenix 8 die voorzichtig richting de Apple Watch Ultra keek. En toen kwam ineens de Venu X1, met zijn vierkante design, enorme AMOLED-scherm en opvallend slanke behuizing. Dit was duidelijk Garmins antwoord op Apple’s grootste smartwatch.

De Venu X1 deed veel goed. Het horloge wist een groot deel van Garmins beste functies te combineren in een design dat totaal anders aanvoelde dan wat we gewend zijn. Ja, het formaat was even wennen, maar het voelde wel als een logische toevoeging aan het assortiment.

Toch waren er duidelijke minpunten. De batterijduur bleef achter, functies zoals ECG en dual-band gps ontbraken. Ook LTE-connectiviteit, later wel aanwezig op de Fenix 8 Pro, was hier nergens te bekennen.

Juist daarom hoop ik dat Garmin in 2026 met een Venu X2 komt. Eentje die beter is afgestemd op Garmins nieuwste software, die vooral voor ronde horloges is ontworpen. Voeg dual-band gps en ECG toe zonder het slanke ontwerp op te offeren, geef de batterij een flinke upgrade en je hebt ineens een veel sterker totaalpakket.

LTE zou de kers op de taart zijn. Zeker als Garmin die connectiviteit niet alleen inzet voor bellen, maar ook voor veiligheidsfuncties. Daarmee wordt de Venu X2 een serieuze concurrent voor de Apple Watch Ultra 3 (of zijn opvolger).

3. Garmin Instinct 4/4E

(Image credit: Future)

De Instinct-serie is altijd een beetje de vreemde eend in de bijt geweest. En juist dat maakt ‘m interessant. Het is Garmins robuuste alternatief voor de Fenix, maar dan betaalbaarder en met een veel eigenzinniger ontwerp.

Met de Garmin Instinct 3 sloeg Garmin een nieuwe richting in. AMOLED of solar, een ingebouwde zaklamp en vrijwel alle belangrijke sport- en trackingfuncties waren aanwezig. Het horloge bleef stoer en speels, maar voelde tegelijkertijd moderner aan.

Ik zie de Instinct-serie voorlopig niet verdwijnen. Wel hoop ik dat Garmin bij een volgende generatie verder durft te gaan. Maps zullen waarschijnlijk exclusief blijven voor de Fenix, en dat is prima. Maar op andere vlakken mag het best een stap vooruit.

Een LTE-variant zou logisch zijn, zolang de prijs niet te ver omhoog schiet. Touchscreen-ondersteuning op het kleurenscherm voelt inmiddels ook onvermijdelijk. Maar vooral: vergeet niet wat de Instinct uniek maakt.

Als Garmin weet vast te houden aan wat de Instinct-serie uniek maakt (het avontuurlijke karakter, het outdoor-gevoel en de vergaande functies) én tegelijk moderniseert, kan een Instinct 4 zomaar één van de interessantste lanceringen van 2026 worden.



Stiekem zou ik ook graag een nieuwe versie zien van de Garmin Instinct Crossover willen zien, en ik lijk de enige te zijn die ook maar iets geeft over dit horloge. De AMOLED-versie afgelopen september was een stap in de juiste richting, maar ik denk dat er nog meer uit te halen valt.