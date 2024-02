Garmin Forerunner 165 hands-on review

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Garmin Forerunner 165: review in een notendop

De Garmin Forerunner 165 vult een noodzakelijk gat in het assortiment qua hardloophorloges. De zeer goedkope Garmin Forerunner 45 en 55 beginnen behoorlijk oud te worden en de volgende stap, de Garmin Forerunner 265 en Garmin Forerunner 965, is veel duurder. Het is dus leuk om daar een optie tussen te hebben, hoewel we ook graag een goedkopere Forerunner 65 zouden zien verschijnen.

Het horloge heeft het AMOLED-touchscreen, de Morning Report-functie, die vorig jaar werd geïntroduceerd in de Garmin Forerunner 955, en Nap Detection, geïntroduceerd in de Garmin Venu 3. Hij combineert dus meerdere functies van bestaande horloges in een goedkoper pakket.

Je kunt ook trainingen maken in de Garmin Connect-app en deze direct synchroniseren met het horloge. Je krijgt trainingsschema's die zich aanpassen aan wedstrijden en die trainingen voorstellen op basis van historische trainings- en herstelgegevens. Het ontwerp doet erg denken aan de Forerunner 265, inclusief het profiel en de opnieuw ontworpen run-knop. Het geheel is zeer aantrekkelijk, vooral voor een lagere prijs, en biedt een echte meerwaarde.

Om dit te bereiken heeft Garmin een paar kleine compromissen moeten sluiten, zoals het gebruik van chemisch versterkt glas voor het scherm in plaats van het sterkere Gorilla Glass van de 265. De batterij is iets kleiner dan die van de 265 en het horloge heeft 4 GB opslagruimte in plaats van 8 GB. Het mist ook een paar functies, zoals de zeer nuttige Training Readiness-score, een evolutie van Garmin's Body Battery, en multi-band gps. Dat laatste is best een groot gebrek voor een hardloophorloge.

Garmin Forerunner 165: Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

Vanaf 279,99 euro

Music-versie is 50 euro duurder

Beschikbaar sinds februari 2024

De Garmin Forerunner 165 is nu verkrijgbaar voor 279,99 euro. Dat is een goede prijs, aangezien de Garmin Forerunner 265 begint bij 499,99 euro. De oudere 255 is tegenwoordig voor aanzienlijk minder verkrijgbaar dan de 265, maar dan krijg je geen Training Readiness-score, mooier AMOLED-scherm of vernieuwd chassis.

De Garmin Forerunner 165 Music, waarmee je nummers en afspeellijsten van Spotify, Deezer en Amazon Music kunt downloaden en opslaan, kost 329,99 euro.

Garmin Forerunner 165: design

(Image credit: Matt Evans)

Vergelijkbare behuizing als de 265

Licht en aantrekkelijk

Helder scherm

Zoals gezegd, deelt de Garmin Forerunner 165 veel DNA met de andere Forerunners. Je vindt hier de klassieke Garmin-configuratie met vijf knoppen, waarbij de drie knoppen aan de rechterkant worden gebruikt om omhoog en omlaag te navigeren of om het scherm van het horloge te wekken als de bewegingsdetector niet actief is. Aan de linkerkant zitten nog twee knoppen: een start/stopknop (met het label "run") en een terugknop om zaken te annuleren of handmatig rondjes te markeren tijdens een training. Op dit punt is het een bekende formule en Garmin vindt het wiel hier niet opnieuw uit.

Het AMOLED-scherm van 1,2 inch is net zo levendig en helder als dat van de premium Epix Pro, die meer dan drie keer zoveel kost. Garmins zijn echter nog steeds in de eerste plaats trainingstools en in de tweede plaats smartwatches en daarom heeft de 165 niet de soepele refresh rate die je zou verwachten van bijvoorbeeld de beste Apple Watches. Hij heeft ook geen duurdere metalen achterkant: het is allemaal plastic met uitzondering van het chemisch versterkte glazen scherm. Er is hier geen duurzaam Gorilla Glass, dit is een van de compromissen van Garmin om de Forerunner 165 goedkoper te maken.

De gebruikerservaring is hetzelfde als bij de meeste moderne Garmin-horloges, met een lijst van widgets die je gemakkelijk kunt bedienen via het touchscreen of de knopjes. Het horloge is eenvoudig aan te passen, zodat je naar eigen inzicht widgets uit de Garmin-bibliotheek kunt toevoegen of herschikken.

Garmin Connect is ook een van de meest uitgebreide apps in de branche, met een complex ontwerp waarbij je wel even aan moet wennen, maar dan zie je een schat aan diepgang en mogelijkheden om je training te verbeteren. In de Functies-tab gaan we hier verder op in, maar er is niets veranderd: als je de manier waarop de vorige Garmin-horloges werkten goed vond, dan vind je dit horloge ook goed.

Garmin Forerunner 165: functies

(Image credit: Future)

Ochtendrapport en Garmin Coach zijn geweldige toevoegingen

Geen multi-band gps of Training Readiness

Garmin heeft hier veel functies aan toegevoegd die we niet per se hadden verwacht voor deze prijs, zoals Wrist-Based Running Power. "Power" is een alternatieve methode om je inspanning te berekenen die de totale energie vertegenwoordigt die je kunt genereren, in plaats van alleen te kijken hoe snel je hart klopt of hoeveel calorieën je hebt verbrand. Vroeger had je een gespecialiseerde vermogensmeter voor hardlopers nodig om dit te meten, zoals je dat ook voor fietsen kunt doen, maar Garmin heeft het mogelijk gemaakt om dit getal vanaf je pols weer te geven.

Andere functies zijn het Ochtendrapport, dat je vertelt hoe goed je hersteld bent en je een workout aanbeveelt op basis van deze statistiek, en de Garmin Coach, die basistrainingsplannen kan genereren afhankelijk van je doelen. Er is echter geen Training Readiness-score, die je nauwkeuriger vertelt hoe goed je hersteld bent van je laatste training. Deze afwezigheid werpt de eerste twijfels op over de nauwkeurigheid van het Ochtendrapport.

Een andere functie die hier erg wordt gemist is multi-band gps, wat voor meer nauwkeurigheid zou hebben gezorgd bij het meten van snelheid en afstand tijdens het hardlopen. De gps is Garmins grote verkoopargument en het gebrek aan multi-band gps voelt daarom als een gemiste kans.

Maar met deze lagere prijs zijn degenen die geïnteresseerd zijn in de Forerunner 165 waarschijnlijk enthousiaste hardlopers die niet veel waarde hechten aan uiterste precisie en gewoon een goede schatting willen. Als jij dat bent, hoef je je niet al te veel zorgen te maken over het verlies van de multi-band en is de 165 nog steeds een geweldig hardloophorloge.

Je moet wel een premium betalen voor de Music-versie, waarmee je naar je afspeellijsten kunt luisteren door je koptelefoon rechtstreeks met het horlogete verbinden zonder je telefoon te gebruiken. De Music-versie biedt ook begeleide workouts en prestatiewaarschuwingen rechtstreeks vanaf je horloge naar je koptelefoon, wat erg handig is om je tempo onderweg aan te passen.

Garmin Forerunner 165: vroeg oordeel

Garmins nieuwste hardloophorloge lijkt een goede aankoop te worden. Er is niet veel nieuws te melden op het gebied van de meetgegevens die Garmin aanbiedt, en het is een beetje licht en voelt speelgoedachtig aan dankzij het gebruik van plastic in plaats van het sterkere polymeer dat wordt gebruikt op de duurdere horloges. Het voelt echter niet gammel aan en voor minder dan 300 euro is het een geweldige manier om een Forerunner voor een redelijke prijs in huis te halen.

Op dit moment zien we het voorbijgestreefd worden door rivalen zoals de Coros Pace 3, ook een plastic horloge dat vol geavanceerde functies zit voor een vergelijkbare prijs. We kunnen alvast niet wachten om de gps, geavanceerde hardloopfuncties en batterijduur te testen.