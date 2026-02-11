Dit is wanneer de Samsung Galaxy S26 gelanceerd wordt

Na maanden geruchten en speculaties heeft Samsung eindelijk de datum vastgelegd voor zijn eerste Galaxy Unpacked-evenement van 2026, waar naar verwachting de Galaxy S26-serie onthuld wordt. De lancering vindt plaats op 25 februari om 19u (onze tijd) in San Francisco. Samsung geeft aan dat ze op het evenement hun nieuwste Galaxy-innovaties zullen introduceren, wat vrijwel zeker verwijst naar de Galaxy S26-serie.

Samsung zal naar verwachting de Galaxy S26 Ultra introduceren, naast de Galaxy S26 Plus en de standaard Galaxy S26. Deze eerste Unpacked van het jaar focust altijd op de Galaxy S-serie, hoewel Samsung niet vies is van een onverwachte teaser. Zo zagen we op vorige edities al teasers van de Galaxy Ring en Galaxy S25 Edge, die beide een paar maanden later volledig onthuld werden.

Als je hoopt op nieuwe vouwbare smartphones, dan moet je nog even wachten. De Galaxy Z Fold en Flip worden gewoonlijk pas in juli of augustus onthuld samen met nieuwe Galaxy Watches.

Wees er als de kippen bij

Je kunt je nu al aanmelden, op de website van Samsung en genieten van 200 euro "opslagvoordeel" op geselecteerde Galaxy-producten. Dit is wellicht de gebruikelijke lanceringspromotie van Samsung, waarbij je de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra met 512GB opslag kan kopen voor de prijs van het model met 256GB opslag. Aangezien je de opslag al jaren niet meer kan uitbreiden met een geheugenkaartje, zijn die extra gigabytes zeker welkom.

Naast de uitnodiging heeft Samsung een korte teaser-video voor Galaxy Unpacked gemaakt. De video in de uitnodiging toont het Galaxy AI-logo van Samsung dat tevoorschijn komt uit een doorzichtige kubus. Behalve de naam “Galaxy Unpacked”, de datum, het tijdstip en de link naar het YouTube-kanaal, onthult Samsung niet veel. We weten alleen dat Galaxy AI weer een belangrijke rol zal spelen, maar je moet inmiddels geen doorwinterde expert zijn om dat te voorspellen.

Wat de hardware betreft, zal de Galaxy S26-serie naar verwachting opnieuw betere prestaties leveren dankzij een nieuwe processor (wellicht de Snapdragon 8 Elite Gen 5), terwijl het ontwerp vrijwel hetzelfde blijft als dat van de Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra. Een opvallend onderdeel waarover geruchten de ronde doen, is een nieuwe privacyfunctie voor de Galaxy S26 Ultra, waarmee gebruikers (delen van) hun beeldscherm kunnen verduisteren als je er vanuit een schuine hoek naar kijkt. Op die manier kan niemand nog met je meekijken en moet je niet meer investeren in een privacy screenprotector.