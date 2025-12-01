5 dingen die we willen zien op de Samsung Galaxy S26 en Galaxy S26 Ultra

Nu het einde van 2025 nabij is, kijken we natuurlijk alweer vooruit naar de smartphones die in 2026 uitkomen. De Samsung Galaxy S26-modellen kunnen een aantal van de eerste grote releases van het nieuwe jaar zijn en een recente leak suggereert dan ook dat ze misschien in januari al onthuld worden.

Dankzij andere leaks en geruchten hebben we ook al een beetje een idee van wat we kunnen verwachten van de Galaxy S26-serie, maar dat is niet waar dit artikel op gefocust is. Hier willen we het hebben over wat we graag willen zien bij de nieuwe toestellen. Dat is dan ook een mix van waarschijnlijke en onwaarschijnlijke upgrades. Het zijn overigens geen onrealistische verwachtingen voor een flagship smartphone, maar je weet maar nooit wanneer Samsung besluit om eindelijk weer flinke upgrades te introduceren.

Van betere batterijen tot meer megapixels en meer, dit is wat we willen zien bij de Samsung Galaxy S26-serie.

1. Een 'silicon-carbon'-batterij

Het lijkt erop dat Chinese telefoons elk jaar weer batterijen met hogere capaciteiten krijgen en recent zijn die getallen dan ook flink omhooggegaan. Dat wordt deels mogelijk gemaakt door de overstap naar 'silicon-carbon'-batterijen. Die maken een hogere capaciteit mogelijk zonder de batterij fysiek (veel) groter te maken.

Samsung is echter een van de grote merken die nog niet is overgestapt en hierdoor achter begint te lopen op de concurrentie qua batterijcapaciteit. Google en Apple zijn twee andere merken die nog niet zijn overgestapt, maar zelfs deze merken beginnen nu telefoons met een hogere batterijcapaciteit aan te bieden dan Samsung.

Om de een of andere reden lijkt Samsung maar niet meer dan 5.000mAh aan te willen bieden op zijn telefoons. Toch zouden we bij de Galaxy S26-serie graag eindelijk een upgrade willen zien, en dan specifiek bij de Galaxy S26 Ultra. Idealiter wordt er dan ook gekozen voor silicon-carbon om ervoor te zorgen dat een batterij-upgrade niet een al te grote impact heeft op de dikte van de toestellen.

Zal dit ook daadwerkelijk gebeuren? Waarschijnlijk niet. Er is geen teken dat Samsung aan het werken is met silicon-carbon-batterijen of dat het nu duidelijk van plan is om een telefoon te voorzien van een batterijcapaciteit die hoger is dan 5.000mAh. Wel lijkt de Samsung Galaxy S26 mogelijk een kleine upgrade te krijgen. Eén verslag wijst namelijk op een 4.300mAh-batterij in plaats van de 4.000mAh van zijn voorganger, de Samsung Galaxy S25.

2. Een 10x telefotocamera

Samsungs Ultra-modellen waren ooit sommige van de smartphones met de beste telefotocamera's en wisten verder in te zoomen dan de concurrentie dankzij 10x optische zoom. Toen koos het bedrijf er ineens voor om terug te schakelen naar 5x optische zoom.

Nu bieden de Ultra-toestellen nog steeds wat Samsung omschrijft als 10x zoom met "optische kwaliteit", maar hierbij wordt gewoon een crop gebruikt, waardoor de sensorgrootte bij deze beelden kleiner is en ook het aantal megapixels lager is. Het mag dan wel optische kwaliteit zijn, maar wel de optische kwaliteit van een slechtere camera.

Veel rivalen boden overigens ook al 5x optische zoom aan op hun toestellen en vaak ook een verder zoombereik met "optische kwaliteit", dus Samsung is zijn voorsprong hierdoor verloren.

Dat is waarom we bij de Samsung Galaxy S26 Ultra graag weer een terugkeer naar 10x optische zoom zien. Er is al een losse 3x zoomcamera voor wanneer je niet super ver hoeft in te zoomen, dus we vinden een combinatie met 10x zoom een veelzijdigere optie. Met deze upgrade zou Samsung tenminste op dit vlak ook weer een voorsprong hebben ten opzichte van zijn grootste concurrenten.

Helaas zijn we bang dat dit niet heel erg waarschijnlijk is. De meeste leaks suggereren namelijk dat er misschien maar weinig veranderd wordt aan de camera's van de Samsung Galaxy S26 Ultra en specifiek ook helemaal niets aan de 5x zoomcamera.

3. Sneller opladen

Capaciteit is niet het enige aspect van batterijen waarbij Samsung inmiddels achterloopt op de concurrentie. Ook de oplaadsnelheden die Samsung biedt, zijn niet heel indrukwekkend meer. De Samsung Galaxy S25 laadt bijvoorbeeld maar met een maximale snelheid van 25W op en zelfs de Samsung Galaxy S25 Ultra haalt maar 45W. Daarnaast krijg je bij beide modellen een maximale draadloze oplaadsnelheid van 15W.

Om je een idee te geven van hoeveel beter het inmiddels kan: de OnePlus 15 die recent gelanceerd werd, ondersteunt 120W bedraad opladen en 50W draadloos opladen. Het is dus tijd voor een flinke inhaalslag voor Samsung.

Gelukkig lijkt het erop dat Samsung in ieder geval een stap in de juiste richting zal zetten. Verschillende verslagen suggereren namelijk dat de Galaxy S26 Ultra ondersteuning kan krijgen voor 60W bedraad opladen en 25W draadloos opladen. Dat is nog steeds niet heel indrukwekkend, maar het zou in ieder geval een verbetering zijn.

4. Overal dezelfde chip

Eén opmerkelijk aspect van de Samsung Galaxy S-serie is dat er vaak verschillende chips gebruikt worden in verschillende regio's (bij dezelfde modellen). Samsung kiest in sommige regio's (bij sommige modellen) voor zijn eigen Exynos-chips en in andere regio's krijgen alle modellen gewoon de standaard Snapdragon-chips van Qualcomm die in de meeste flagships zitten.

Dit betekent in de praktijk dus dat sommige landen telefoons met een iets slechtere chip krijgen, want het is bijna niet te vermijden dat de ene chip toch wel iets beter is dan de ander. Meestal is het de Snapdragon-chip die de betere prestaties weet te leveren.

We zouden dus graag zien dat Samsung stopt met deze praktijk, zodat sommige klanten niet het gevoel krijgen dat ze een slechtere deal krijgen dan klanten in andere landen.

Jammer genoeg verwachten we niet dat dit snel zal veranderen. Er gaan ook alweer geruchten rond die suggereren dat er het komende jaar een mix van Snapdragon 8 Elite Gen 5- en Exynos 2600-chips zal worden gebruikt. In dit geval suggereren leaks echter wel dat dit Exynos-model misschien beter met het Snapdragon-model kan concurreren dan in veel voorgaande jaren.

5. Meer megapixels

Sommige van de camera's van de Samsung Galaxy S25-modellen hebben meer dan genoeg megapixels, maar andere camera's stellen dan juist weer niet zoveel voor. De telefotocamera met 3x optische zoom is op alle modellen bijvoorbeeld maar een 10MP-camera en de Samsung Galaxy S25 en Samsung Galaxy S25 Plus hebben 12MP-ultrawide-camera's.

Dat is niet zo geweldig gezien de prijzen die we inmiddels voor deze telefoons betalen. Nou is het aantal megapixels niet de enige belangrijke factor die de kwaliteit van je foto's bepaalt, maar de sensoren die gebruikt worden zijn verder ook niet enorm bijzonder.

Bij de Samsung Galaxy S26-serie zouden we dus graag een upgrade zien naar camera's met wat meer megapixels. Als Samsung ook nog grotere sensoren kan leveren, dan is dat natuurlijk nog beter.

Zal dit ook echt gebeuren? Nou, leakers zijn het niet allemaal met elkaar eens over wat Samsung zogenaamd van plan zou zijn voor de camera's. Toch hebben we wel gehoord dat de 12MP-ultrawide een boost naar 50MP krijgt en de de 10MP-telefotocamera een boost naar 12MP. Er is dus zeker een kans dat meerdere camera's dit keer verbeterd worden.