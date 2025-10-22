De Samsung Galaxy S26 Ultra krijgt mogelijk een Exynos-chip en dat zou wel eens goed nieuws kunnen zijn

Samsung kiest in sommige regio's, waaronder in onze regio, wel vaker voor een mx van smartphonechips voor in zijn Galaxy S-toestellen. Dat was bij de Galaxy S25-serie niet het geval, maar in voorgaande jaren kregen we hier wel vaker een Exynos-chip van Samsung zelf in het standaard en Plus-model en een Snapdragon-chip van Qualcomm in het Ultra-model. Nu lijkt het erop dat de Samsung Galaxy S26 Ultra mogelijk ook voorzien wordt van een Exynos-chip.

Dit is tenminste wat een verslag van Yonhap News (via @Jukanlosreve) suggereert. De outlet zegt dat het "waarschijnlijk" is dat Samsung de Exynos 2600 zal gebruiken in de Samsung Galaxy S26 Ultra. Dat gezegd hebbende, er wordt niet duidelijk aangegeven of dit het plan is voor alle modellen wereldwijd of alleen weer in sommige regio's. We gokken dat gebruikers in de VS gewoon Snapdragon-chips krijgt (specifiek de Snapdragon 8 Elite Gen 5), want dat is altijd al zo geweest.

Als er nu dus in sommige regio's inderdaad een versie van de Galaxy S26 Ultra uitkomt met een Exynos-chip, dan is dat de eerste keer sinds de Samsung Galaxy S22 Ultra uit 2022.

Veelbelovend prestatievermogen

Samsung-fans zijn in het verleden niet altijd even blij geweest met de Exynos-chips die ze dus in sommige regio's kregen in plaats van Snapdragon-chips. Meestal leveren Snapdragon-chips namelijk betere prestaties. We snappen dus ook wel dat sommige mensen waarschijnlijk niet echt uitkijken naar een Exynos 2600-chip in de S26 Ultra.

Het lijkt er echter op dat de Exynos 2600 flink verbeterd is ten opzichte van voorgaande chips. Volgens hetzelfde verslag zou de chip een 30% krachtigere NPU en een tot 29% krachtigere GPU hebben dan de Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Die NPU moet natuurlijk vooral handig zijn bij AI-taken en de GPU is onder andere belangrijk voor zaken als gaming en videobewerking.

Samsungs volgende Ultra-model zou dus ook wel eens krachtiger kunnen worden dan de iPhone 17 Pro Max. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Verder lijkt de Exynos 2600 ook tot 6x betere NPU-prestaties te kunnen leveren dan de A19 Pro-chip in de iPhone 17 Pro Max, plus 15% betere multi-core CPU-prestaties en tot 75% betere GPU-prestaties.

Dat zijn indrukwekkende getallen, maar we zijn wel een beetje sceptisch over dit hele verhaal. Als de informatie echter blijkt te kloppen, dan zijn het volgend jaar misschien de mensen met een Snapdragon-model die jaloers zijn op de mensen met een Exynos-model.

We komen er ergens in begin 2026 achter hoe elke variant van de Samsung Galaxy S26 Ultra precies zal presteren, want het toestel zal waarschijnlijk op zijn laatst ergens in maart gelanceerd worden.