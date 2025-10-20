De Samsung Galaxy S26-serie wordt mogelijk vertraagd tot maart 2026

Het lijkt erop dat de ontwikkeling van de Galaxy S26-serie niet bepaald vlekkeloos verloopt. Vorige week hoorden we al dat de Samsung Galaxy S26 Edge misschien gecanceld is en nu gaan er geruchten rond over een vertraagde lancering en veranderingen rondom de namen van de toestellen.

Laten we maar beginnen met die veranderende benamingen. Meerdere eerdere leaks suggereerden dat het basismodel van de nieuwe serie de Galaxy S26 Pro zou heten. Misschien moest dit het toestel iets aantrekkelijker maken, maar deze naamswijziging lijkt nu dus niet meer plaats te vinden.

Volgens bronnen die met SamMobile hebben gesproken zal het instapmodel, en de opvolger van de Samsung Galaxy S25, gewoon weer de Samsung Galaxy S26 heten. Als het Edge-model ook niet meer terugkomt volgend jaar, zal de serie dus gewoon weer bestaan uit een standaard model en Plus- en Ultra-varianten.

We hadden ook wel onze twijfels over deze keuze van Samsung. Je kan het basismodel wel ineens 'Pro' noemen, maar dat maakt het niet meteen ook echt een Pro-model. Het basismodel uit Samsungs Galaxy S-serie mag dan wel redelijk krachtig zijn, maar het leek ons niet slim om ervoor te zorgen dat mensen hem gaan vergelijken met toestellen zoals de iPhone 17 Pro. Misschien realiseerde Samsung zich dit ook, want nu lijkt deze verandering dus niet meer te gebeuren.

Wat langer wachten

De Samsung Galaxy S25 Edge is mogelijk het eerste en laatste Edge-model van Samsung. (Image credit: Philip Berne / Future)

Het tweede gerucht gaat over de mogelijke lanceringsperiode. Volgens TechManiacs (via GSMArena) betekent al dit gedoe rondom de benamingen en mogelijk ook het cancelen van de Galaxy S26 Edge dat de apparaten pas in maart van volgend jaar onthuld worden.

De afgelopen jaren zijn de nieuwe modellen van de S-serie steeds in januari gelanceerd. Je moet terug naar de Samsung Galaxy S23-serie uit 2023 om toestellen te vinden die pas later gelanceerd worden, en zelfs in dat geval ging het nog om het begin van februari.

Samsung zal natuurlijk niet heel blij zijn met deze vertraging, maar als de telefoons nog niet klaar zijn, valt er natuurlijk weinig aan te doen. We weten niet of de vertraging mogelijk ook te maken heeft met het gerucht dat sommige Galaxy S26-modellen misschien weer Exynos-chips krijgen. Samsung had bij de ontwikkeling van de Exynos 2500 van dit jaar schijnbaar last van productieproblemen die toen voor een erg lange vertraging voor de chip zorgde (en mogelijk voor de keuze om de hele S25-serie van Snapdragon-chips te voorzien). Wie weet of er bij de chips van volgend jaar ook weer zoiets speelt.

TechManiacs is overigens niet altijd even betrouwbaar geweest met leaks, maar het is zeker mogelijk dat de S26-serie vertraagd zal worden gezien de geruchten die we tot nu toe gehoord hebben. Interessant genoeg zou de Galaxy S26 Ultra misschien wel nog een lancering in januari kunnen krijgen. Dat model lijkt dus wel klaar te zijn en kan daarom eerder verschijnen dan de rest van de serie.