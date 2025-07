De Samsung Galaxy S26 Edge lijkt volgend jaar de Galaxy S26 Plus te vervangen

2025 is tot nu toe een ongebruikelijk jaar geweest voor Samsung. Het bedrijf heeft meer premium smartphones dan in voorgaande jaren uitgebracht. De meest recente toevoeging aan de line-up is de Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (de eerste 'Fan Edition'-foldable) en eerder in het jaar werd ook de Samsung Galaxy S25 Edge gelanceerd. Dat toestel is een dunner alternatief voor de rest van de S25-serie.

Volgend jaar kunnen we misschien weer een iets andere line-up verwachten. Er lijken dan echter niet meer nieuwe modellen bij te komen, maar er lijkt juist een model te verdwijnen. Volgens een verslag van de Zuid-Koreaanse outlet The Elec (via Phone Arena) zal er volgend jaar geen Samsung Galaxy S26 Plus komen. De website suggereert dat de Samsung Galaxy S26 Edge de plaats van de Plus inneemt binnen de S26-line-up.

Hoewel we je aanraden om op dit punt nog sceptisch te blijven over deze informatie. klinkt het wel als een geloofwaardige claim. De Galaxy S25 Edge lijkt op sommige vlakken ook al erg op de Galaxy S25 Plus. Hij heeft hetzelfde schermformaat en dezelfde processor, maar verpakt alles in een dunnere behuizing en heeft een camera minder. Het is dus misschien ook niet heel nuttig om beide modellen in de line-up te houden.

Deze mogelijke aangepaste line-up voor de Samsung Galaxy S26-serie zou misschien ook beter concurreren met wat we verwachten van de iPhone 17-serie. Apple lijkt namelijk een iPhone 17 Air te gaan lanceren in plaats van een iPhone 17 Plus. Het is dan ook wel enigszins logisch als Samsung hierop inspeelt met vergelijkbare modellen om dus een alternatief te kunnen bieden voor elke iPhone.

Vergelijkbare schermgroottes

Hetzelfde verslag gaat ook wat dieper in op de mogelijke schermgroottes voor de Samsung Galaxy S26-modellen. De afmetingen die genoemd worden lijken heel veel op die van de huidige modellen. De standaard Samsung Galaxy S26 lijkt een 6,27-inch scherm te krijgen, de Galaxy S26 Edge een 6,66-inch scherm en de Galaxy S26 Ultra een 6,89-inch scherm.

Ter vergelijking, de Samsung Galaxy S25 heeft een 6,2-inch scherm, de Galaxy S25 Edge een 6,7-inch scherm en de Galaxy S25 Ultra een 6,9-inch scherm. In de praktijk zal Samsung de schermgroottes van de S26 Edge en S26 Ultra waarschijnlijk nog steeds promoten als 6,7- en 6,9-inch displays, maar het basismodel zou afgerond nu dus een 6,3-inch display kunnen hebben.

Sommige mensen zullen misschien teleurgesteld zijn over het feit dat de displays niet groter zijn geworden, maar eerlijk gezegd denken we dat Samsung nu al goede formaten aanbiedt. Als je een nog groter scherm wil, kan je altijd terecht bij de Samsung Galaxy Z Fold 7.

Naar verwachting zal de Samsung Galaxy S26-serie begin 2026 gelanceerd worden, dus we moeten nog wel een tijdje wachten. Het zou ons dus ook niets verbazen als sommige van dit soort vroege geruchten uiteindelijk niet blijken te kloppen.