Dit zijn de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Flip 7: dunner ontwerp, dikker prijskaartje

Naar goede gewoonte heeft Samsung vandaag hun nieuwe vouwbare telefoons onthuld. De Samsung Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 zijn de sterren van de show en krijgen dit jaar gezelschap van de "goedkopere" Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Dit is alles wat je moet weten over de drie smartphones.

Samsung Galaxy Z Fold 7: belachelijk dun en duur

Elk jaar stuurt Samsung het Fold-model op dieet en dit jaar kunnen we gerust zeggen dat het om een crashdieet gaat. Op de foto hierboven zie je hoe belachelijk dun de Samsung Galaxy Z Fold 7 is wanneer je hem openvouwt. Hij is dan 4,2 mm dik en zelfs dichtgevouwen is hij nog steeds maar 8,9 mm dik. Het gewicht is verder verlaagd naar 215 gram en dat is zelfs drie gram minder dan de Samsung Galaxy S25 Ultra.

Vervolgens is het coverscherm iets breder geworden en heeft het nu een verhouding van 21:9. De grootste upgrade zijn misschien wel de camera's. De Samsung Galaxy Z Fold 7 is nu uitgerust met de 200MP-camera van de Galaxy S25 Ultra. De selfiecamera aan de buitenkant heeft nu een bredere kijkhoek en de selfiecamera aan de binnenkant is eindelijk weer een gewone punch-hole camera van 10MP en geen waardeloze selfiecamera van 4MP die slecht verborgen is onder het scherm. De groothoekcamera en telefotocamera met 3x zoom blijven wel hetzelfde. Het is ergens jammer dat het zoombereik niet hoger is, maar we vermoeden dat Samsung de telefoon zo dun heeft gemaakt dat er geen ruimte is voor een betere telefotocamera.

Het is geen verrassing dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Die kenden we namelijk al van de Samsung Galaxy S25-serie. Er zijn drie configuraties beschikbaar: 12GB/256GB, 12GB/512GB en 16GB/1TB. Samsung gaf prioriteit aan een dunner ontwerp en dat heeft als gevolg dat de batterij opnieuw een capaciteit van 4.400mAh heeft. Door de zuinigere chip is de batterijduur wel ietsje langer, maar verwacht geen wonderen.

Ten slotte komt het nieuws dat niemand wil horen: er is weer een prijsstijging doorgevoerd. De Samsung Galaxy Z Fold 7 begint bij 2.099 euro (256GB opslag) en kost dus 100 euro meer dan de Galaxy Z Fold 6. De versie met 512GB opslag kost 2.219 euro en voor de versie met 1TB ben je 2.519 euro kwijt. De Galaxy Z Fold 7 is beschikbaar voor pre-order vanaf 9 juli om 16u00 en zal algemeen beschikbaar zijn vanaf 22 juli.

Samsung Galaxy Z Flip 7: groter coverscherm én grotere batterij

Bij de Samsung Galaxy Z Flip 7 lag de focus niet op een zo dun mogelijk ontwerp. De opvallendste verandering zien we aan de buitenkant bij het coverscherm. Dat strekt zich nu uit van rand tot rand en meet 4,1 inch, tegenover 3,4 inch op de Galaxy Z Flip 6. Het coverscherm heeft nu ook een refresh rate van 120Hz en verhoogde helderheid van 2.600 nits. Zelfs de batterij is groter geworden en heeft nu een capaciteit van 4.300mAh, oftewel 300mAh meer dan vorig jaar.

Het grotere coverscherm biedt extra mogelijkheden dankzij de nieuwe software. Zo kan je nu Gemini gebruiken op het coverscherm en is er een aangepaste widget voor de Now Brief. De Samsung Galaxy Z Flip 7 is ook de eerste telefoon in deze serie die Samsung DeX ondersteunt. De camera's zijn dan weer niet veranderd, maar Samsung zegt wel dat hun "ProVisual Engine" moet zorgen voor betere foto's.

In tegenstelling tot de voorbije jaren heeft de Galaxy Z Flip 7 niet dezelfde chip als de Galaxy Z Fold 7. In plaats van een Snapdragon 8 Elite for Galaxy krijg je hier een Exynos 2500. Dit is een bijzondere keuze, aangezien zelfs elk model in de Galaxy S25-serie de Snapdragon-chip had. We weten niet wat dit precies betekent voor de prestaties. Daarvoor moet je wachten op onze review van de telefoon.

Van een prijsstijging is ten slotte geen sprake. De Samsung Galaxy Z Flip 7 kost precies hetzelfde als de Galaxy Z Flip 6. Hij begint bij 1.199 euro en daarvoor krijg je 256GB opslag. Voor 512GB opslag betaal je opnieuw 1.319 euro. De Galaxy Z Flip 7 is beschikbaar voor pre-order vanaf 9 juli om 16u00 en algemeen beschikbaar vanaf 22 juli.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: een herwerkte Z Flip 6

De Samsung Galaxy Z Flip 7 FE maakt het trio compleet. Dit is de eerste FE-versie (dit staat voor Fan Edition) van de Flip-serie die Samsung ooit heeft gemaakt. De FE-toestellen, zoals de Galaxy S24 FE en Galaxy Tab S10 FE, zijn goedkopere versies van de flagship modellen die toch de belangrijkste functies bevatten. Op die manier hoeven geïnteresseerden niet de hoofdprijs te betalen om de nieuwste snufjes te gebruiken.

De beste manier om de Galaxy Z Flip 7 FE te omschrijven is als een licht herwerkte versie van de Galaxy Z Flip 6 van vorig jaar. Samsung heeft het ontwerp van de Galaxy Z Flip 6 genomen (met het oude, kleinere coverscherm) en de nieuwe software van de Galaxy Z Flip 7 erin verwerkt. Hoewel het coverscherm kleiner is, kan je bijvoorbeeld wel Now Brief gebruiken.

Gek genoeg heeft Samsung de chip niet mee overgenomen en in plaats van een Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy zien we hier een Exynos 2400, dezelfde chip die in de Galaxy S24 gebruikt werd. Gelukkig zagen we in onze testen dat het prestatieverschil tussen die twee chips niet gigantisch was.

Het spannendste houden we voor het laatst en dat is natuurlijk de prijs. Deze "goedkopere" (ja, je ziet de aanhalingstekens al) vouwbare smartphone begint bij 999 euro. Daarvoor heb je de basisversie met 128GB opslag. Voor de versie met 256GB opslag ben je 1.059 euro kwijt. De Galaxy Z Flip 7 FE is beschikbaar voor pre-order vanaf 9 juli om 16u00 en algemeen beschikbaar vanaf 22 juli.