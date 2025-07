Twee Samsung Galaxy S26-modellen lijken geüpgradede camera's te krijgen

Meestal wanneer er een nieuwe telefoon of serie van telefoons wordt gelanceerd, krijgen bepaalde onderdelen meer upgrades dan anderen. Er is vaak gewoon een bepaalde focus voor dat jaar. In het geval van de Samsung Galaxy S26-serie lijkt het erop dat de focus voornamelijk zal liggen op de camera's. Een nieuw verslag noemt dan ook weer meerdere mogelijke cameraverbeteringen.

Volgens WinFuture krijgt de Samsung Galaxy S26 Ultra een 200MP-hoofdcamera. Dat is op zichzelf niets nieuws, maar volgens een ander recent cameralek zal het hier gaan om een nieuwe Sony-camera met een grotere sensor.

WinFuture voegt hieraan toe dat het nieuwe Ultra-model verder, net als de Samsung Galaxy S25 Ultra, een 50MP-telefotocamera (waarschijnlijk met 5x optische zoom) en ook weer een ultrawide-camera (waarvan de specifieke specs nog niet bekend zijn). We gokken dat er verder ook weer een telefotocamera met 3x optische zoom aanwezig zal zijn. Die wordt hier niet genoemd, maar is wel aanwezig op de Galaxy S25 Ultra.

Dezelfde bron heeft het ook nog over het middelste model in de Galaxy S26-line-up. Dat zou gewoon weer de Samsung Galaxy S26 Plus kunnen zijn, maar het kan ook de Samsung Galaxy S26 Edge zijn. De bron claimt hoe dan ook dat dit toestel een 50MP-ultrawide krijgt. De Samsung Galaxy S25 Plus en de Samsung Galaxy S25 Edge gebruiken allebei een 12MP-ultrawide, dus welk model dan ook een opvolger krijgt die het middelste model van de serie zal zijn, dit model krijgt sowieso een sensor-upgrade.

Als deze geruchten accuraat zijn, krijgen dus in ieder geval twee Galaxy S26-modellen een geüpgradede camera.

Het volgende "paradigma"

(Image credit: Philip Berne / Future)

De site heeft verder geen informatie over de camera's van het volgende basismodel, de Samsung Galaxy S26, maar er zijn wel al zogenaamde codenamen ontdekt. Er wordt geclaimd dat de Galaxy S26 als codenaam 'NPA1' heeft, het middelste model (dus de S26 Plus of de S26 Edge) als codenaam 'NPA2' en de Samsung Galaxy S26 Ultra als codenaam 'NPA3'.

De codenamen voor de S25-serie waren 'PA1', 'PA2' en 'PA3'. 'PA' stond hier voor 'Paradigm'. De site speculeert nu dat de 'NPA' in de nieuwe codenamen voor 'Next Paradigm' staan.

Hoe dan ook, er worden geen links gedeeld voor de bron van deze informatie, maar WinFuture claimt deze codenamen en informatie over de camera's te hebben verkregen via publieke databases. De vermeldingen zouden duidelijk terugleiden naar Samsung of zijn leveranciers, dus er is wel een redelijke kans dat deze details accuraat zijn.

We komen er in ieder geval waarschijnlijk aan het begin van volgend jaar achter wat de nieuwe toestellen te bieden hebben. Dat is namelijk wanneer we de Samsung Galaxy S26-serie verwachten.