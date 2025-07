Nieuw lek rond Samsung Galaxy S25 FE onthult twee belangrijke upgrades

We zijn nog bezig met onze reviews van de Galaxy Z Fold 7, de Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Z Flip 7 FE, maar er komen nog meer Samsung-telefoons aan. De Samsung Galaxy S25 FE is de eerstvolgende telefoon die we verwachten en is opgedoken in een nieuw lek.

Volgens een bericht van TechManiacs (via GSMArena) zal de Galaxy S25 FE worden uitgerust met een LTPO-scherm (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), wat in feite betekent dat het de verversingssnelheid kan aanpassen op basis van de content op het scherm.

Dit is handig om de verversingssnelheid te verlagen en de batterijduur te verbeteren als het always-on display is ingeschakeld. Hoewel de Samsung Galaxy S24 FE een always-on display heeft, maakt hij geen gebruik van LTPO-technologie. Als je deze modus gebruikt op de Galaxy S25 FE, zal dit minder batterij verbruiken.

Batterijboost

(Image credit: Future)

De andere belangrijke upgrade die TechManiacs noemt, is de batterij. De capaciteit wordt blijkbaar verhoogd van 4.700mAh naar 4.900mAh. Daarnaast krijgt de oplaadsnelheid naar verwachting een boost van 25W naar 45W. Dat laatste is geen grote verrassing, want zelfs de Galaxy A36 en Galaxy A56 hebben nu 45W-snelladen.

Dit zouden natuurlijk allemaal welkome upgrades zijn, maar niets is zeker totdat Samsung deze telefoon officieel aankondigt. Net als bij eerdere FE-telefoons (Fan Edition) zal hij qua prijs wellicht tussen de Galaxy A56 en Galaxy S25 zitten.

Andere geruchten suggereren dat het scherm van de Galaxy S25 FE dunner zal zijn en dunnere randen zal hebben, terwijl hij mogelijk wordt aangedreven door de Exynos 2400-chip. Wat de camera betreft, zouden de camera's achteraan dezelfde kunnen zijn als die van de Galaxy S24 FE. Dit wordt ook bevestigd door de laatste lekken.

Het is tot slot niet duidelijk wanneer we de Samsung Galaxy S25 FE te zien krijgen. Gezien de hoeveelheid lekken zal het wellicht geen maanden meer duren. De Galaxy S24 FE werd in september 2024 geïntroduceerd, dus zijn opvolger zou wel eens in september 2025 kunnen verschijnen.